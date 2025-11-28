ETV Bharat / state

हाईकोर्ट ने कहा- शिकायतकर्ता या पीड़ित ही कर सकते हैं जमानत रद्द करने की मांग

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि किसी आरोपी को अदालत से मिली जमानत को रद्द करने की मांग शिकायतकर्ता या पीड़ित कर सकते हैं.

Photo Credit: ETV Bharat
इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 28, 2025 at 10:31 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि किसी आरोपी को अदालत से मिली ज़मानत रद्द करने की माग उस मामले से सम्बन्धित वही व्यक्ति कर सकता है, जो शिकायतकर्ता या पीड़ित की वैधानिक परिभाषा में आता है।कोई भी व्यक्ति जो किसी आपराधिक मामले में न तो शिकायतकर्ता है और न ही पीड़ित उसे उस मामले में आरोपी की जमानत रद्द करने की मांग करने का कोई अधिकार नहीं है. कोर्ट ने ऐसी याचिका को व्यक्तिगत प्रतिशोध से प्रेरित बताया और याची निखिल कुमार पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए अर्जी खारिज कर दिया. यह आदेश न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने दिया है.

याचिका व्यक्तिगत प्रतिशोध से प्रेरित: याचिकाकर्ता निखिल कुमार ने कोर्ट में जमानत रद्द करने के लिए याचिका दायर किया था. उसने विपक्षी अमीर को हत्या के मामले में ट्रायल कोर्ट से मिली जमानत को रद्द करने की मांग की थी. याची के अ​धिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता के पिता की हत्या विपक्षी संख्या 2 और अन्य आरोपियों ने 9 नवंबर 2017 को तब की, जब वह 2012 के मामले में जमानत पर रिहा थे. दूसरी हत्या के संबंध में विपक्षी को मिली जमानत सुप्रीम कोर्ट ने 18 जुलाई 2022 को रद्द कर दी थी और मामला पुनर्विचार के लिए वापस हाईकोर्ट भेज दिया था.

आरोपी के खिलाफ 23 मामले दर्ज हैं: याची ने आशंका जताई कि यदि विपक्षी को पुनः जमानत मिलती है, तो वह अन्य अपराध, जिसमें याचिकाकर्ता की हत्या भी कर सकता है. विपक्षी का एक लंबा आपराधिक इतिहास है, जिसमें 23 मामले दर्ज हैं, इसलिए उसकी जमानत रद्द की जानी चाहिए. प्रतिवादी अ​धिवक्ता ने दलील दी कि याचिकाकर्ता इस मामले में न तो गवाह है और न ही शिकायतकर्ता/पीड़ित की श्रेणी में आता है.

प्रतिशोध के कारण दाखिल की गयी अपील: यह जमानत निरस्त करने की न्यायालय की प्रक्रिया का केवल दुरुपयोग है और इसे व्यक्तिगत प्रतिशोध के कारण दाखिल किया गया है. विपक्षी दूसरी हत्या के मामले में न्यायिक हिरासत में है और उसकी जमानत पर सुनवाई अभी शेष है, इसलिए वर्तमान आवेदन खारिज किया जाना चाहिए. हाईकोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता 2012 के मूल मामले के लिए एक बाहरी व्यक्ति है. याचिकाकर्ता इस मामले में न तो सूचनाकर्ता है और न ही पीड़ित, उसके पास जमानत रद्द करने की मांग करने का कोई अधिकार नहीं है.

मुवक्किलों को ऐसे व्यर्थ मुकदमेबाजी से रोकें वकील: इस तरह का तुच्छ आवेदन न्याय प्रशासन को बाधित करता है और वकीलों का यह कर्तव्य है कि वे अपने मुवक्किलों को ऐसे व्यर्थ मुकदमेबाजी से रोकें. हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता निखिल कुमार के जमानत रद्दकरण आवेदन को खारिज कर दिया. इसके साथ ही, न्यायालय ने उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया.

यह भी पढ़ें- यूपी का एक ऐसा गांव, जहां घर से निकले वाले कचरे से हो रही कमाई, गंदगी का नामोनिशान नहीं

यह भी पढ़ें- सैयद मोदी बैडमिंटन चैंपियनशिप; उन्नति–तन्वी चमकीं, श्रीकांत सेमीफाइनल में, युगल में भारत का दमदार प्रदर्शन

TAGGED:

COMPLAINANT OR VICTIM CAN APPEAL
APPEAL FOR CANCELLATION OF BAIL
ALLAHABAD HIGH COURT ORDER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.