शामली में भैया दूज पर बहन के घर पहुंचे भाई की हत्या; मिर्जापुर में जमीन विवाद में अधेड़ का मर्डर
मिर्जापुर के विंध्याचल थाना क्षेत्र में किशोर की हत्या के बाद अब जमीनी विवाद में हत्या से हड़कंप मचा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 7:59 AM IST
शामली/मिर्जापुर: शामली जिले के आदर्शमंडी थाना क्षेत्र में कस्बा बनत के मोहल्ला गांधीनगर में भैया दूज पर अपनी बहन के घर पहुंचे भाई की हत्या कर दी गई. आरोप बहन के देवर पर लगा है. परिजनों का आरोप है युवक की पीट-पीटकर हत्या की गई. वहीं, मिर्जापुर में जमीन के विवाद में अधेड़ की हत्या हुई है.
पहले जानें शामली की घटना: पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, मुजफ्फरनगर जनपद के गांव कूकड़ा कमलनगर निवासी अंकुश पुत्र मदनपाल शामली जिले के थाना आदर्शमंडी क्षेत्र के कस्बा बनत के मोहल्ला गांधीनगर में अपनी बहन मनीषा के घर पर भाई दूज पर आया था.
आरोप है कि बहन मनीषा के पति, देवर और उसके दोस्तों ने अंकुश के साथ मारपीट की. परिजनों का यह भी आरोप है कि हमलावरों ने युवक को निर्वस्त्र कर बेरहमी से पीटा और जब वह अधमरा हो गया तो उसे अपने ही घर के बाहर छोड़कर फरार हो गए.
मृतक अंकुश के पिता मदनपाल ने बताया कि उनकी बेटी मनीषा का फोन उनके पास गया था जिसमें उसने बताया कि उनके भाई को उनका देवर कहीं पर अपने साथ ले गया है. अब तक वापस घर नहीं लौटा है. इसके बाद अंकुश के पिता ने मनीषा के पति और उसके देवर को फोन मिलाकर उनसे संपर्क किया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया.
इसके बाद मदनपाल अपने परिवार के अन्य लोगों के साथ बनत पहुंचे और उनके घरवालों से बात की. उनसे कहा कि जब अंकुश का कुछ पता नहीं चल रहा है तो उसकी लोकेशन निकलवाकर पता करें कि अंकुश कहां है? पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दें.
यह बात चल ही रही थी कि इसी दौरान मनीषा का देवर उसके भाई को घर के बाहर सड़क पर फेंककर फरार हो गया. अंकुश के पिता मदनपाल ने अंकुश को उठाकर शामली अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
अंकुश के पिता ने बताया कि उसके शरीर पर चोट के निशान हैं. उसके कपड़े उतारकर बेरहमी से पिटाई की गई है, जिससे उसकी मौत हुई है. मृतक अंकुश तीन बहनों का इकलौता भाई था. वह बीटेक की पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी की तैयारी कर रहा था.
आदर्शमंडी थाना प्रभारी ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि बनत में जो घटना हुई है, वह अभी संदिग्ध है. बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि हत्या कैसे हुई है? और घटना के पीछे की वास्तविक वजह क्या थी. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
मिर्जापुर में जमीनी विवाद में मर्डर: जनपद में दारू के अड्डे पर अधेड़ की हत्या से सनसनी फैल गई. जमीनी रंजिश में पत्थर से सिर पर वार कर अधेड़ की हत्या की गई है. खून से लतपथ अधेड़ को अस्पताल पहुंचाने पर डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया. यह मामला जिगना थाना क्षेत्र के दुबहा गांव का है.
पुलिस के मुताबिक विंध्याचल थाना क्षेत्र के सेमरी गांव निवासी गेंदा प्रसाद की सरकारी दारू के ठेके पर नशे में धुत होने के बाद एक व्यक्ति से झड़प और गाली-गलौज हुआ था. दोनों एक-दूसरे पर हमलावर हो गए. कुछ लोगों के बीच-बचाव के बाद दोनों चले गए.
थोड़ी देर बाद ठेके से 100 मीटर दूर सीवान में गेदा प्रसाद का शव बरामद हुआ. शव के पास ही बोरे में बंधा हुआ पत्थर पड़ा था. आशंका है कि गाली-गलौज के बाद आरोपी ने पत्थर से सिर पर मारा होगा, जिससे मौत हुई है. सिर पर चोट के निशान भी हैं.
अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन राजकुमार मीणा ने बताया कि मृतक की किसी से लड़ाई हुई थी जिसके चलते यह घटना हो गई है. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. घटना की जांच-पड़ताल की जा रही है.
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