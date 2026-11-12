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शामली में भैया दूज पर बहन के घर पहुंचे भाई की हत्या; मिर्जापुर में जमीन विवाद में अधेड़ का मर्डर

शामली में भैया दूज पर बहन के घर पहुंचे भाई की हत्या. ( Photo Credit: ETV Bharat )

शामली/मिर्जापुर: शामली जिले के आदर्शमंडी थाना क्षेत्र में कस्बा बनत के मोहल्ला गांधीनगर में भैया दूज पर अपनी बहन के घर पहुंचे भाई की हत्या कर दी गई. आरोप बहन के देवर पर लगा है. परिजनों का आरोप है युवक की पीट-पीटकर हत्या की गई. वहीं, मिर्जापुर में जमीन के विवाद में अधेड़ की हत्या हुई है.

पहले जानें शामली की घटना: पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, मुजफ्फरनगर जनपद के गांव कूकड़ा कमलनगर निवासी अंकुश पुत्र मदनपाल शामली जिले के थाना आदर्शमंडी क्षेत्र के कस्बा बनत के मोहल्ला गांधीनगर में अपनी बहन मनीषा के घर पर भाई दूज पर आया था.

आरोप है कि बहन मनीषा के पति, देवर और उसके दोस्तों ने अंकुश के साथ मारपीट की. परिजनों का यह भी आरोप है कि हमलावरों ने युवक को निर्वस्त्र कर बेरहमी से पीटा और जब वह अधमरा हो गया तो उसे अपने ही घर के बाहर छोड़कर फरार हो गए. शामली में घटना की जानकारी देते मृतक के पिता मदनपाल. (Video Credit: ETV Bharat) मृतक अंकुश के पिता मदनपाल ने बताया कि उनकी बेटी मनीषा का फोन उनके पास गया था जिसमें उसने बताया कि उनके भाई को उनका देवर कहीं पर अपने साथ ले गया है. अब तक वापस घर नहीं लौटा है. इसके बाद अंकुश के पिता ने मनीषा के पति और उसके देवर को फोन मिलाकर उनसे संपर्क किया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया. इसके बाद मदनपाल अपने परिवार के अन्य लोगों के साथ बनत पहुंचे और उनके घरवालों से बात की. उनसे कहा कि जब अंकुश का कुछ पता नहीं चल रहा है तो उसकी लोकेशन निकलवाकर पता करें कि अंकुश कहां है? पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दें. यह बात चल ही रही थी कि इसी दौरान मनीषा का देवर उसके भाई को घर के बाहर सड़क पर फेंककर फरार हो गया. अंकुश के पिता मदनपाल ने अंकुश को उठाकर शामली अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. अंकुश के पिता ने बताया कि उसके शरीर पर चोट के निशान हैं. उसके कपड़े उतारकर बेरहमी से पिटाई की गई है, जिससे उसकी मौत हुई है. मृतक अंकुश तीन बहनों का इकलौता भाई था. वह बीटेक की पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी की तैयारी कर रहा था.