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पुलिस कांस्टेबल भर्ती: 4020 युवाओं में सिर्फ 903 ने पास की शारीरिक परीक्षा, 77.54% अभ्यर्थी रहे असफल

कुल्लू: जिला कुल्लू के पुलिस मैदान बाशिंग में बीते दिनों युवाओं के लिए पुलिस भर्ती आयोजन किया गया. जिसमें तीन दिनों तक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के देखरेख में शारीरिक परीक्षा का आयोजन किया गया. हैरानी की बात ये है कि इस शारीरिक परीक्षा में सैकड़ों युवा ना तो दौड़ पाए और ना ही अन्य शारीरिक परीक्षाओं को पूरा कर पाए. ऐसे में कुल्लू पुलिस द्वारा सिर्फ 903 युवाओं को ही अब आगामी परीक्षा के लिए चिन्हित किया गया है.

"पुलिस कांस्टेबल भर्ती-2026 के तहत आयोजित शारीरिक मानक परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है. दोनों परीक्षाओं में कुल 903 अभ्यर्थी सफल रहे हैं. इनमें 533 पुरुष और 370 महिला अभ्यर्थी शामिल हैं. सफल अभ्यर्थी अब चयन प्रक्रिया के अगले चरण में भाग लेंगे. जिला पुलिस ने भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न करवाया है." - अभिषेक एस, एसपी कुल्लू

एसपी कुल्लू अभिषेक ने बताया कि जिला कुल्लू पुलिस द्वारा भर्ती प्रक्रिया के लिए बुलाए गए 5681 युवक युवतियों में से 4020 युवा ही मैदान में उतरे. इनमें से महज 903 अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता की कसौटी पर खरे उतर पाए. यानी पुलिस कांस्टेबल भर्ती-2026 परीक्षा में शामिल हुए युवाओं में करीब 22.46 प्रतिशत ही सफल रहे, जबकि 77.54 प्रतिशत अभ्यर्थी बाहर हो गए.

युवाओं के लिए चुनौतीपूर्ण रही शारीरिक परीक्षा

वहीं, भर्ती के नतीजों के बाद युवाओं की शारीरिक तैयारी के साथ मैदानों और खेल सुविधाओं की उपलब्धता पर भी चर्चा शुरू हो गई है. कुछ युवाओं का मानना है कि दौड़, ऊंची और लंबी कूद में तय मानक पार करना चुनौती बना. इसके लिए नियमित अभ्यास की जरूरत है. इसके अलावा पहले की तुलना में पुलिस भर्ती के शारीरिक मापदंड अधिक चुनौतीपूर्ण हो गए हैं. दौड़ के साथ ऊंची कूद, लंबी कूद और अन्य शारीरिक गतिविधियों में निर्धारित मानकों को पूरा करना आसान नहीं है. पर्याप्त अभ्यास और तैयारी के अभाव में कई युवा मैदान की बाधा पार नहीं कर पा रहे हैं. इतने बड़े स्तर पर युवाओं का शारीरिक दक्षता परीक्षण में पिछड़ना कई सवाल खड़े कर रहा है.

77.54% अभ्यर्थी रहे असफल (ETV Bharat)

पर्याप्त अभ्यास और तैयारी का अभाव

खेल क्षेत्र से जुड़े फुटबॉल कोच पवन ठाकुर का कहना है कि युवाओं के पिछड़ने के पीछे खेल और अभ्यास के लिए पर्याप्त आधारभूत सुविधाओं का अभाव भी एक बड़ा कारण है. ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को नियमित अभ्यास के लिए बेहतर खेल मैदान और जरूरी संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाते. इसका असर पुलिस और सेना जैसी भर्तियों में उनके प्रदर्शन पर पड़ता है. उन्होंने कहा कि युवाओं को पढ़ाई और रोजगार की तैयारी के साथ शारीरिक फिटनेस पर भी ध्यान देना चाहिए. सरकार और प्रशासन को भी युवाओं को भर्ती की तैयारी के लिए बेहतर खेल मैदान और अभ्यास की सुविधाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में प्रयास करने चाहिए.