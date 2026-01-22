ETV Bharat / state

बिहार के इस स्कूल में पढ़ते हैं सिर्फ 9 बच्चे, पढ़ाने के लिए लगी है 4 शिक्षकों की ड्यूटी

तीन साल में सिर्फ 6 नए एडमिशन: ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभी बच्चों की संख्या कम है. पिछले कई सालों से यही स्थिति है. अगर पिछले तीन वर्षों के नामांकन की बात करें तो 2023 में सिर्फ एक बच्चे का नामांकन हुआ था, जबकि साल 2024 में तीन बच्चों का दाखिला हुआ था. वहीं 2025 में दो बच्चों का एडमिशन हुआ था. स्कूल केवल पांचवीं कक्षा तक है, इसलिए कुछ बच्चे पढ़ाई पूरी कर दूसरे स्कूलों में चले जाते हैं.

किस क्लास में कितने बच्चे?: प्रधानाध्यापिका कुमारी मीनू विश्वकर्मा बताती हैं कि स्कूल में कुल 9 बच्चे हैं और सभी बच्चे रोज स्कूल आते हैं. उन्होंने बताया कि पहली कक्षा में दो बच्चों का एडमिशन है, जबकि दूसरी क्लास में तीन बच्चे पढ़ते हैं. तीसरी में एक और चौथी कक्षा में दो बच्चों का नामांकन है. वहीं पांचवीं कक्षा में सिर्फ एक बच्चे का एडमिशन है. वे कहती हैं कि सभी नौ बच्चे रोजाना स्कूल आते हैं और उनको पाठ्यक्रम के हिसाब से सभी विषय पढ़ाई जाती है.

60 साल पुराना है स्कूल: इस प्राथमिक विद्यालय की स्थापना वर्ष 1966 में हुई थी. स्कूल में कक्षा एक से पांचवीं तक की पढ़ाई होती है. बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रधानाध्यापिका के अलावे दो शिक्षिकाएं और एक शिक्षक तैनात हैं. वहीं, मध्याह्न भोजन के लिए दो कर्मी काम कर रहे हैं.

9 बच्चों वाला स्कूल: हालांकि बच्चों की संख्या भले ही कम है लेकिन शिक्षकों और अन्य स्टाफ की संख्या पर्याप्त है. स्कूल की प्रधानाध्यापिका बताती हैं कि हमलोगों की कोशिश बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की है. इसलिए हमारे स्तर से किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जाती है. मिड डे मील से लेकर साफ-सफाई तक पूरा ख्याल रखा जाता है.

मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के सकरा प्रखंड के जगदीशपुर बनवारी गांव में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय अपने-आप में अनोखा स्कूल है, क्योंकि स्कूल में सिर्फ 9 बच्चों का एडमिशन है. 60 साल पुराने इस स्कूल में वैसे तो पढ़ाई पहली कक्षा से लेकर पांचवीं तक की होती है लेकिन 5 क्लास को मिलाकर भी बच्चों की संख्या दहाई तक नहीं पहुंच पाती.

क्यों कम है बच्चों की संख्या?: इस सवाल पर प्रधानाध्यापिका कहती हैं कि यह इलाका पलायन प्रभावित है. अधिकतर परिजन काम के लिए बाहर रहते हैं और अपने बच्चों की पढ़ाई भी वहीं कराते हैं. इसी वजह से स्कूल में बच्चों की संख्या कम है. हमलोग बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं. उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में संख्या जरूर बढ़ेगी.

"यहां पर कुल नामांकन 9 हैं और बच्चे भी 9 आते हैं. साथ में उनके छोटे भाई-बहन भी आ जाते हैं. स्कूल में एक हेडमास्टर और तीन शिक्षक हैं. यहां के ज्यादातर लोग बाहर रहते हैं. जिस वजह से वह अपने बच्चों को बाहर ही पढ़ाते हैं. बच्चे बढ़ाने के लिए सभी शिक्षक पोषक क्षेत्र में जाते हैं लेकिन जब बच्चे रहेंगे, तब ना बच्चे आएंगे."- कुमारी मीनू विश्वकर्मा, प्रधानाध्यापिका, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, बनवारी

10 परिवार का ही है टोला: वहीं, स्कूल में कई सालों से पढ़ा रहीं इसी गांव की शिक्षिका प्रमीता कुमारी कहती हैं कि यह स्कूल वार्ड नंबर चार में स्थित है, जहां करीब दस परिवारों का छोटा टोला है. सिर्फ इसी टोले के बच्चे इस विद्यालय में पढ़ने आते हैं. वे बताती हैं कि पास के घनी आबादी वाले इलाके में पहले से एक दूसरा स्कूल है. इसलिए वहां के बच्चे उसी स्कूल में नामांकित हैं. वैसे हमलोग बीच-बीच में टोला में जाकर बच्चों की संख्या को बढ़ाने के लिए प्रयास करते रहते हैं.

"वार्ड संख्या में 4 में यह स्कूल है. 10 परिवार का छोटा टोला है. कम लोग रहते हैं, बहुत लोग गांव से बाहर रहते हैं. हमलोग अपने स्तर से प्रयास करते हैं कि बच्चों की संख्या बढ़े लेकिन आबादी ही कम है."- प्रमीता कुमारी, शिक्षिका, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, बनवारी

मैन्यू के हिसाब से मिड डे मील: मिड डे मील के तहत विद्यालय में प्रतिदिन बच्चों के लिए भोजन तैयार किया जाता है. प्रधानाध्यापिका बताती हैं कि मैन्यू के अनुसार ही खाना बनता है. चालव-दाल और सब्जी के अलावे अलग-अलग दिन के हिसाब से अन्य व्यंजन भी बच्चों को दिए जाते हैं.

एमडीएम पर कितना खर्च?: स्कूल में रोजाना बच्चों के लिए एक किलो चावल पकता है. उसी अनुपात में दाल और सब्जी तैयार की जाती है. इस तरह पूरे महीने में मध्याह्न भोजन पर करीब 1500 रुपये का खर्च आता है. प्रधानाध्यापिका कुमारी मीनू का दावा है कि बच्चों की संख्या भले ही कम हो लेकिन स्कूल की गतिविधियां नियमित रूप से संचालित की जाती हैं.

ग्रामीणों ने जताई चिंता: स्कूल में बच्चों की कम संख्या से स्थानीय लोग भी चिंतित हैं. हालांकि उनका भी यही कहना है कि जिस जगह यह स्कूल है, वहां के ज्यादातर लोग अपने परिवार और बच्चों के साथ बाहर (अन्य प्रदेश या शहर) रहते हैं.

"सबसे बड़ी समस्या है कि वहां पर जो दलित बस्ती है या गरीब लोग रहते हैं वहां पर, अधिकांशत: लोग परदेसों में वास करते हैं रोजगार के लिए. ये भी एक वजह, जिस वजह से बच्चे पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं. सरकारी की पूर्ण जिम्मेवारी होती है कि गांव के गरीब के बच्चे स्कूल में पढ़े लेकिन ये नहीं हो पा रहा है."- स्थानीय

क्या बोले बीईओ?: बच्चों की कम संख्या के सवाल पर जिला शिक्षा पदाधिकारी इन्द्र कुमार कर्ण ने कहा कि शिक्षकों को ऐसे बच्चों की पहचान करने का निर्देश दिया गया है, जिनका नामांकन नहीं हुआ है. उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया चल रही है और बच्चों की संख्या बढ़ाने की कोशिश भी लगातार चल रही है. आने वाले समय में जरूर छात्रों की संख्या बढ़ी हुई नजर आएगी.

"विद्यालय के शिक्षकों को ये निर्देश प्राप्त है कि वह अपने पोषक क्षेत्र में जाएं और देखें कि किन बच्चों का नामांकन नहीं हुआ है. जहां तक मेरी जानकारी है, बच्चों की संख्या में वृद्धि भी हुई है."- इन्द्र कुमार कर्ण, जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर

