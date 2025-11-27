ETV Bharat / state

राठौड़ की नई टीम घोषित: महिलाओं का प्रतिनिधित्व 33 फीसदी से कम, एक भी मुस्लिम नहीं

राजस्थान भाजपा की 34 सदस्यीय नई प्रदेश टीम घोषित हुई, जिसमें केवल 7 महिलाओं को जगह मिली.

नई टीम के लोगों के मिठाई खिलाते बीजेपी नेता
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 27, 2025 at 4:47 PM IST

जयपुर: राजस्थान प्रदेश भाजपा की नई टीम की घोषणा के साथ बधाई देने का सिलसिला लगातार जारी है. नई टीम के सदस्यों को समर्थकों और पार्टी के नेताओं ने मिठाई खिलाकर बधाई दी. नई टीम में 34 सदस्य हैं, जिसमें जाति और क्षेत्र संतुलन साधने की कोशिश की गई, लेकिन इस सूची में 33 प्रतिशत महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के दावे सही साबित नहीं हुए.

पार्टी ने 34 सदस्यीय टीम में महज 7 महिलाओं को ही जिम्मेदारी दी, यानी 21 प्रतिशत से भी कम महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिला है. इसके साथ मुस्लिम वर्ग से भी इसमें किसी को शामिल नहीं करके एक हिंदुत्व के चेहरे का संदेश देने की कोशिश की गई. इस सूची में 9 प्रदेश उपाध्यक्ष, 4 प्रदेश महामंत्री, 7 प्रदेश मंत्री, 7 प्रवक्ता सहित कुल 34 नाम हैं.

मदन राठौड़ की टीम में 7 महिलाएं: मदन राठौड़ की 34 सदस्यीय टीम में जाति और क्षेत्रीय संतुलन को बनाए रखा गया है. हर जिले और हर वर्ग को इसमें मौका दिया गया है. खास बात यह है कि इस टीम में 7 महिलाओं को भी जगह मिली है, जिनमें उपाध्यक्ष के तौर पर ज्योति मिर्धा, अलका मूंदड़ा, सरिता गैना, प्रदेश मंत्री के तौर पर अपूर्वा सिंह, एकता अग्रवाल, प्रवक्ता के तौर पर राखी राठौड़, स्टेफी चौहान को शामिल किया गया है. वहीं, राठौड़ की इस टीम में एक भी मुस्लिम चेहरे को शामिल नहीं किया गया है.

ये नए चेहरे शामिल हुए: मदन राठौड़ की प्रदेश कार्यकारिणी में 9 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं. पहले 10 उपाध्यक्ष काम कर रहे थे, अब पूर्व मंत्री सुरेन्द्रपाल सिंह टीटी, बिहारीलाल बिश्नोई, छगन माहुर, हकरू मेइड़ा, अलका मूंदड़ा और सरिता गैना उपाध्यक्ष के रूप में नए चेहरे शामिल किए गए हैं. कैलाश मेघवाल, भूपेन्द्र सैनी और मिथिलेश गौतम का प्रमोशन करते हुए महामंत्री बनाया गया है. अपूर्वा सिंह, एकता अग्रवाल का प्रदेश मंत्री के तौर पर प्रमोशन हुआ है. स्टेफी चौहान को प्रदेश मंत्री से प्रवक्ता और विजेंद्र पूनिया को प्रदेश मंत्री से प्रकोष्ठ प्रभारी बनाया गया है.

संगठन को साथ लेकर चलने की दोहराई प्रतिबद्धता: प्रदेश महामंत्री का दायित्व मिलने पर मिथिलेश गौतम ने कहा कि "पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार कि उन्होंने मुझे बड़ी जिम्मेदारी दी है. मेरी कोशिश होगी कि सरकार की 2 साल की उपलब्धियों को आमजन तक पहुंचाएं. कांग्रेस के 5 साल के कृत्यों को जनता के बीच लेकर जाएंगे. सरकार की उपलब्धियों के जरिए संगठन को और मजबूत करने का काम करेंगे, जब भी पार्टी जिम्मेदारी देती है तो कुछ नया सीखने को मिलता है. इस दायित्व से भी कुछ सीखने को मिलेगा. कोशिश करेंगे कि ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपने दायित्व का निर्वहन करें."

प्रदेश मीडिया प्रभारी का फिर दायित्व मिलने पर प्रमोद वशिष्ठ ने कहा कि जिम्मेदारी देने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री का आभार. मीडिया के जरिए सरकार की 2 साल की प्रगति को आम जनता तक पहुंचाया जाए, उसके लिए नवाचार किया जाएगा. ज्यादा से ज्यादा आम जनता तक सरकार की योजनाएं पहुंचें, उसी दिशा में काम करूंगा.

प्रदेश मंत्री बनाए रखने के दायित्व के बाद अजीत मांडन ने कहा कि "प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और मुख्यमंत्री ने भरोसा बरकरार रखा, उसके लिए आभार. पार्टी ने विश्वास जताया है, उसे पूरा करूंगा. संगठन को आगे ले जाने के लिए जो भी प्रयास करने होंगे, वो किए जाएंगे. हर बार दायित्व कुछ नया करने के लिए प्रेरित करता है. कोशिश करूंगा कि इस जिम्मेदारी में नया कुछ कर सकूं."

कार्यालय मंत्री की जिम्मेदारी फिर मिलने पर मुकेश पारीक ने कहा कि "जिम्मेदारी बरकरार रखने के लिए पार्टी नेतृत्व का आभार, किस तरह बेहतर व्यवस्थाओं के साथ अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर सकूं, वो कोशिश होगी. कार्यालय प्रभारी के तौर पर बड़ी जिम्मेदारी है, सबको साथ लेकर चलूंगा."

