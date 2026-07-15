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उत्तराखंड में SIR: मतदाता सूची से सिर्फ 5 नाम डिलीट कर सकेगा एक व्यक्ति, जानिए वर्तमान स्थिति

देहरादून: उत्तराखंड में चल रहे एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण के पहले चरण की प्रक्रिया संपन्न होने के साथ ही मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी गई है. मतदाता सूची जारी होने के साथ ही 14 जुलाई से जिन मतदाताओं की जानकारी में त्रुटियां हैं, उनको नोटिस जारी होने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है.

इसी बीच बुधवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने सचिवालय में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की. साथ ही 14 जुलाई 2026 को प्रकाशित ड्राफ्ट मतदाता सूची की डिजिटल कॉपी भी सौंपी. इस दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों का एसआईआर के पहले चरण में दिए गए सहयोग के लिए आभार भी जताया.

बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने राजनीतिक दलों को बताया कि उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के प्रथम चरण पूरा होने के बाद ड्राफ्ट मतदाता सूची का 14 जुलाई 2026 को प्रकाशन कर दिया गया है. एसआईआर का पहला चरण पूरा होने के बाद प्रदेश में 71,33,785 मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल किए गए हैं.

उन्होंने बताया कि प्रदेश में लगभग 8 लाख 26 हजार मतदाता एएसडी (Absent, Shift, Death) श्रेणी में पाए गए हैं. साथ ही कहा कि पहले प्रदेश में 11,733 मतदान केंद्र थे, जिसके सापेक्ष वर्तमान में मतदान केंद्रों की संख्या बढ़कर 12,543 हो गई है. उन्होंने बताया कि हर बीएलओ को 100-100 फार्म 6 उपलब्ध कराए जा रहे हैं. ताकि, जो नागरिक किसी भी वजह से मतदाता सूची में नाम शामिल नहीं करा पाए, उन्हें फिर से अवसर मिल सके.