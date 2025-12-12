ETV Bharat / state

गोवा नाइटक्लब हादसे के बाद गुरुग्राम दमकल विभाग अलर्ट, 930 नाइटक्लब में से महज 475 के पास फायर NOC, बिना एनओसी वालों पर होगी कार्रवाई

गुरुग्राम दमकल विभाग अलर्ट ( Etv Bharat )

गुरुग्राम: गोवा के नाइटक्लब में हुए हादसे के बाद गुरुग्राम दमकल विभाग पूरी तरह अलर्ट हो गया है. शहर में बढ़ती नाइटलाइफ़ और क्लब कल्चर को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था की सख्त जांच शुरू कर दी गई है. गुरुग्राम में वर्तमान में 900 से अधिक नाइटक्लब, पब और रेस्टोरेंट संचालित हो रहे हैं, जिन पर अब विशेष निगरानी रखी जा रही है. 930 क्लबों में सिर्फ 475 के पास फायर NOC: दमकल विभाग के अनुसार साइबर सिटी गुरुग्राम में मौजूद 930 पब, बार और रेस्टोरेंट में से सिर्फ 475 के पास ही वैध फायर एनओसी है. शेष प्रतिष्ठानों ने या तो एनओसी नहीं ली है या फिर सुरक्षा मानकों का पालन अधूरा है. ऐसे सभी प्रतिष्ठानों की अब कड़ी जांच की जाएगी. बिना NOC वालों पर होगी कार्रवाई: दमकल विभाग ने चेतावनी दी है कि जिन क्लबों, बार और रेस्टोरेंट में फायर एनओसी नहीं मिलेगी, उनके खिलाफ नोटिस जारी किया जाएगा और आगे सख्त कार्रवाई की जाएगी. विभाग ने कहा कि फायर सेफ्टी में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.