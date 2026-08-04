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हिमाचल के इस कॉलेज में सिर्फ 33 छात्रों ने लिया एडमिशन, 200 छात्रों का अपने ही कॉलेज से टूटा भरोसा

कुल्लू: हिमाचल में जहां एक ओर सरकार सुदृढ़ शिक्षा व्यवस्था के दावे कर रही है, वहीं जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है. ऐसा ही हाल जिला कुल्लू के उपमंडल बंजार की सैंज तहसील में देखने को मिला है. सैंज कॉलेज में लंबे समय से मूलभूत सुविधाओं, पर्याप्त शिक्षकों की कमी और विषयों के बार-बार प्रभावित होने से क्षेत्र के विद्यार्थियों का भरोसा अब डगमगाने लगा है. इसका सबसे बड़ा असर इस बार प्रवेश प्रक्रिया में देखने को मिला, जब बड़ी संख्या में छात्रों ने सैंज कॉलेज को चुनने की जगह दूसरे कॉलेजों में जाना पसंद किया.

233 में से 200 छात्रों ने नहीं चुना सैंज कॉलेज

बता दें कि सैंज घाटी के सीनियर सेकेंडरी स्कूल से निकले 233 विद्यार्थियों में से 200 विद्यार्थियों ने सैंज कॉलेज की बजाय अन्य क्षेत्रों के कॉलेजों में प्रवेश लेना बेहतर समझा. अब अगर शिक्षा विभाग ने कॉलेज में सभी संकायों को नियमित रूप से संचालित करने, शिक्षकों के रिक्त पद भरने और भवन निर्माण कार्य को गति देने के ठोस कदम नहीं उठाए, तो आने वाले सालों में कॉलेज का अस्तित्व ही संकट में पड़ सकता है. जिसका सीधा असर सैंज कॉलेज के भविष्य पर पड़ेगा.

"एकेडमिक सेशन 2026-27 में फर्स्ट ईयर में सिर्फ 33 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है. जिससे सैंज कॉलेज में विद्यार्थियों की कुल संख्या करीब 130 हो गई है. इसके अलावा कई विद्यार्थियों ने माइग्रेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन भी किया है. ऐसे में अनुमान है कि इस शैक्षणिक सत्र में कॉलेज की कुल छात्र संख्या घटकर 110 के आसपास रह सकती है, जो निश्चित रूप से चिंता का विषय है." - डॉ. सुजाता, प्रिंसिपल, गवर्नमेंट कॉलेज सैंज

अभिभावकों पर पड़ रहा अतिरिक्त आर्थिक बोझ

वहीं, अभिभावक भाग चंद, बुद्धि सिंह, रामकृष्ण ने कहा कि अनिश्चित शैक्षणिक व्यवस्था के कारण उन्हें मजबूरन अपने बच्चों को बाहरी कॉलेजों में भेजना पड़ रहा है. जिससे उन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ भी पड़ रहा है. क्षेत्र के लोगों और सामाजिक संगठनों ने प्रदेश सरकार से सैंज कॉलेज की समस्याओं का स्थायी समाधान करने की मांग की है. उनका कहना है कि अगर कॉलेज में सभी सुविधाओं को सशक्त नहीं बनाया गया, तो हर साल बड़ी संख्या में विद्यार्थी बाहरी कॉलेजों का रुख करने के लिए मजबूर हो जाएंगे.