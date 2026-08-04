हिमाचल के इस कॉलेज में सिर्फ 33 छात्रों ने लिया एडमिशन, 200 छात्रों का अपने ही कॉलेज से टूटा भरोसा
विद्यार्थियों का पलायन बना चिंता का विषय, 200 विद्यार्थियों ने अपने क्षेत्र के कॉलेज की बजाए बाहरी कॉलेजों को चुना.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 4, 2026 at 7:40 PM IST
कुल्लू: हिमाचल में जहां एक ओर सरकार सुदृढ़ शिक्षा व्यवस्था के दावे कर रही है, वहीं जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है. ऐसा ही हाल जिला कुल्लू के उपमंडल बंजार की सैंज तहसील में देखने को मिला है. सैंज कॉलेज में लंबे समय से मूलभूत सुविधाओं, पर्याप्त शिक्षकों की कमी और विषयों के बार-बार प्रभावित होने से क्षेत्र के विद्यार्थियों का भरोसा अब डगमगाने लगा है. इसका सबसे बड़ा असर इस बार प्रवेश प्रक्रिया में देखने को मिला, जब बड़ी संख्या में छात्रों ने सैंज कॉलेज को चुनने की जगह दूसरे कॉलेजों में जाना पसंद किया.
233 में से 200 छात्रों ने नहीं चुना सैंज कॉलेज
बता दें कि सैंज घाटी के सीनियर सेकेंडरी स्कूल से निकले 233 विद्यार्थियों में से 200 विद्यार्थियों ने सैंज कॉलेज की बजाय अन्य क्षेत्रों के कॉलेजों में प्रवेश लेना बेहतर समझा. अब अगर शिक्षा विभाग ने कॉलेज में सभी संकायों को नियमित रूप से संचालित करने, शिक्षकों के रिक्त पद भरने और भवन निर्माण कार्य को गति देने के ठोस कदम नहीं उठाए, तो आने वाले सालों में कॉलेज का अस्तित्व ही संकट में पड़ सकता है. जिसका सीधा असर सैंज कॉलेज के भविष्य पर पड़ेगा.
"एकेडमिक सेशन 2026-27 में फर्स्ट ईयर में सिर्फ 33 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है. जिससे सैंज कॉलेज में विद्यार्थियों की कुल संख्या करीब 130 हो गई है. इसके अलावा कई विद्यार्थियों ने माइग्रेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन भी किया है. ऐसे में अनुमान है कि इस शैक्षणिक सत्र में कॉलेज की कुल छात्र संख्या घटकर 110 के आसपास रह सकती है, जो निश्चित रूप से चिंता का विषय है." - डॉ. सुजाता, प्रिंसिपल, गवर्नमेंट कॉलेज सैंज
अभिभावकों पर पड़ रहा अतिरिक्त आर्थिक बोझ
वहीं, अभिभावक भाग चंद, बुद्धि सिंह, रामकृष्ण ने कहा कि अनिश्चित शैक्षणिक व्यवस्था के कारण उन्हें मजबूरन अपने बच्चों को बाहरी कॉलेजों में भेजना पड़ रहा है. जिससे उन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ भी पड़ रहा है. क्षेत्र के लोगों और सामाजिक संगठनों ने प्रदेश सरकार से सैंज कॉलेज की समस्याओं का स्थायी समाधान करने की मांग की है. उनका कहना है कि अगर कॉलेज में सभी सुविधाओं को सशक्त नहीं बनाया गया, तो हर साल बड़ी संख्या में विद्यार्थी बाहरी कॉलेजों का रुख करने के लिए मजबूर हो जाएंगे.
शिक्षा व्यवस्था पर कई सवाल हुए खड़े
गौरतलब है कि सैंज कॉलेज में इस बार प्रवेश प्रक्रिया ने क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. 233 पात्र विद्यार्थियों में से सिर्फ 33 विद्यार्थियों ने ही सैंज कॉलेज में प्रवेश लिया, जबकि 200 विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए बाहरी कॉलेजों का रुख कर चुके हैं. इससे सैंज क्षेत्र के एकमात्र गवर्नमेंट कॉलेज के भविष्य को लेकर चिंता गहरा गई है. घाटी के लोगों हरि राम, रमेश ठाकुर का कहना है कि कॉलेज में लंबे समय से शिक्षकों के रिक्त पद, भवन संबंधी समस्याएं और सुविधाओं की कमी के कारण विद्यार्थियों का भरोसा लगातार कम हुआ है. इसका सीधा असर प्रवेश प्रक्रिया पर दिखाई दे रहा है. अगर आगे भी स्थिति ऐसी ही बनी रही तो आने वाले समय में कॉलेज में छात्रों की संख्या और घट सकती है.
9 सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में पास हुए 233 विद्यार्थी
सैंज क्षेत्र के 9 वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों से इस 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाले कुल 233 विद्यार्थी उच्च शिक्षा की दहलीज पर पहुंचे हैं, लेकिन स्थानीय सैंज कॉलेज में सीमित संसाधनों के कारण अधिकांश विद्यार्थियों ने बाहरी कॉलेजों का रुख किया है. सैंज घाटी के दूरदराज क्षेत्रों के विद्यार्थी पढ़ाई के लिए कुल्लू या अन्य कॉलेज का रुख कर रहे हैं, जिससे सैंज कॉलेज पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं.
सैंज क्षेत्र के 9 सीनियर सेकेंडरी स्कूल
साल 2025-26 में सैंज क्षेत्र के 9 सीनियर सेकेंडरी स्कूलों से 233 छात्रों ने की 12वीं पास.
- पीएम श्री राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सैंज - 113 छात्र
- सीनियर सेकेंडरी स्कूल देहूरी - 27 छात्र
- सीनियर सेकेंडरी स्कूल भलाण - 15 छात्र
- सीनियर सेकेंडरी स्कूल व्रैहिण - 15 छात्र
- सीनियर सेकेंडरी स्कूल रैला - 17 छात्र
- सीनियर सेकेंडरी स्कूल शैशर - 25 छात्र
- सीनियर सेकेंडरी स्कूल शांघड - 8 छात्र
- सीनियर सेकेंडरी स्कूल सारी - 4 छात्र
- सीनियर सेकेंडरी स्कूल कनौन - 9 छात्र