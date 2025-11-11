ETV Bharat / state

अंता उपचुनाव: भाजपा के 75 फीसदी 'स्टार' ने बनाई 'प्रचार' से दूरी, वजह बनी चर्चा का विषय

अंता उपचुनाव के लिए भाजपा ने तीन दर्जन से अधिक स्टार प्रचारकों की सूची बनाई लेकिन उसमें 10 ही नेता इलाके में प्रचार करने गए.

BJP's roadshow in Anta
अंता में भाजपा का रोड शो (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 11, 2025 at 3:41 PM IST

5 Min Read
जयपुर : राज्य में अंता सीट पर उपचुनाव में 14 नवंबर को परिणाम बताएंगे कि जनता ने किसे विधानसभा भेजा है?. मतदान से पहले कांग्रेस और भाजपा के साथ निर्दलीयों ने मुकाबले को रोचक बना दिया. भाजपा और कांग्रेस बड़े नेताओं ने दमखम के साथ चुनावी सभाएं की. भाजपा ने अपने प्रत्याशी मोरपाल सुमन के लिए 40 स्टार प्रचारकों की मजबूत फौज को जिम्मा दिया, लेकिन प्रदेश प्रभारी राधामोहन दास समेत एक चौथाई भी प्रचार करने अंता नहीं गए. कई बड़े नेताओं की चुनाव से दूरी भाजपा में चर्चा का विषय बन गई. राजनीति के जानकार इसे पार्टी की आंतरिक कलह से जोड़कर देख रहे हैं. वहीं पार्टी नेता बिहार चुनाव का बहाना दे रहे हैं.

एकजुटता दिखाने की कोशिश: अंता झालवाड़-बारां लोकसभा क्षेत्र में आती है, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री राजे के बेटे दुष्यंत सिंह सांसद हैं. क्षेत्र राजे का गढ़ माना जाता है. इसी कारण राजे की पसंद मोरपाल को पार्टी ने टिकट दिया. संगठन और सरकार प्रचार के लिए मैदान में उतरी. चुनाव प्रभारी स्थानीय सांसद दुष्यंत को बनाया. दुष्यंत ने पहले दिन से प्रचार की कमान संभाली. प्रचार आगे बढ़ने पर पूर्व सीएम राजे की एंट्री हुई. उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने तीन बार दौरा किया. आखिर दिनों में मुख्यमंत्री भजनलाल ने राजे और मदन राठौड़ के साथ रोड शो कर एकजुटता दिखाने की कोशिश की. सीएम के बाद एक दो रोड शो हुए, लेकिन अब भाजपा में चर्चा उन नेताओं की हो रही है, जो पार्टी में बड़ी हैसियत रखते हैं, लेकिन प्रचार से दूर रहे.

यह बोले राजनीतिक विश्लेषक व भाजपा नेता. (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें:अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव, भाजपा ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट, इन्हें मिली जिम्मेदारी

पार्टी में कलह: राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार मिथिलेश जैमिनी का कहना है कि अंता चुनाव राजे के चेहरे पर लड़ा गया. उम्मीदवार उनकी पसंद का ही था. यही वजह थी कि किस नेता का कब दौरा होगा, कौन कितने दिन किस क्षेत्र में प्रवास करेगा, वो सब उनकी मॉनिटरिंग में चला. प्रचार के लिए भाजपा ने 40 नेताओं की सूची जारी की, उसमें महज 10 ही अंता पहुंचे. ये भी इशारा है कि भाजपा भले ही सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश करें, लेकिन पार्टी में भीतर खाने सब कुछ सामान्य नहीं है.

चुनाव से दूर रहे दिग्गज प्रचारक

  • प्रदेश प्रभारी राजमोहन दास अग्रवाल एवं राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर
  • केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुनराम मेघवाल एवं भागीरथ चौधरी
  • डिप्टी सीएम दीया कुमारी और मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, अविनाश गहलोत, कन्हैयालाल चौधरी, हेमंत मीणा, हीरालाल नागर, गौतम दक एवं बाबूलाल खराड़ी
  • पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़
  • पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया एवं सीपी जोशी
  • राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी

ये स्टार प्रचारक भी नहीं गए अंता

पूर्व सांसद कनक मल कटारा, पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रभुलाल सैनी, विधायक कल्पना सिंह, सासंद मन्नालाल रावत, प्रदेश उपाध्यक्ष मोतीलाल मीणा, ओमप्रकाश, पूर्व मंत्री बाबूलाल वर्मा, प्रदेश महामंत्री जितेंद्र कुमार गोठवाल, ललित मीणा ने भी प्रचार से दूरी बनाए रखी.

पढ़ें: अंता में वसुंधरा राजे का मैनेजमेंट माइक्रो लेवल तक मजबूत, पर्दे के पीछे हमने भी काम किया : किरोड़ी लाल मीणा

बिहार चुनाव में जिम्मा: स्टार प्रचारकों की अंता से दूरी भाजपा में अंदरखाने चर्चाओं में है. स्टार प्रचारकों में कोटा की लाडपुरा से विधायक कल्पना सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष मोतीलाल मीणा समेत कुछ नेता ऐसे भी है, जो हाड़ौती में स्थानीय होने के बावजूद प्रचार में नहीं गए. डिप्टी सीएम, कैबिनेट और राज्यमंत्री भी ऐसे हैं, जो जयपुर या अपने क्षेत्र में होने के बावजूद अंता प्रचार करने नहीं गए. स्टार प्रचारकों की दूरी पर भाजपा कार्यालय के प्रभारी मुकेश पारीक ने कहा कि प्रदेश में सिर्फ एक सीट पर उपचुनाव है. पूर्व मुख्यमंत्री राजे, मुख्यमंत्री भजनलाल और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ समेत कई नेताओं ने अंता में चुनाव प्रचार किया. केंद्रीय मंत्री या कुछ बड़े नेता इसलिए चुनाव में नहीं आए क्योंकि इनके पास बिहार चुनाव का जिम्मा था. जैसे जैसे आवश्यकता हुई वैसे वैसे नेताओं को जिम्मेदारी दी गई थी. अंता में पार्टी एकजुटता से चुनाव लड़ी है.

इनको मिली थी जगह: भाजपा ने स्टार प्रचारकों की सूची में मुख्यमंत्री भजनलाल, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, प्रदेश प्रभारी राजमोहन दास अग्रवाल, पूर्व सीएम वसुंधरा, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुनराम मेघवाल, भागीरथ चौधरी , डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा एवं दीया कुमारी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया एवं सीपी जोशी, राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर, मंत्री किरोड़ीलाल मीणा एवं राज्यवर्धन सिंह राठौड़, राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी, राजेंद्र गहलोत, वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, कनकमल कटारा, राधेश्याम बैरवा, महेंद्रजीत सिंह मालवीय, हेमंत मीणा, अविनाश गहलोत, प्रभुलाल सैनी, कल्पना सिंह, बाबूलाल खराड़ी, नरेंद्र नागर, कन्हैयालाल चौधरी, दुष्यंत सिंह, मन्नालाल रावत, मोतीलाल मीणा, हीरालाल नागर, मुकेश दाधीच, ओम प्रकाश, गौतम दक, जोगाराम पटेल, बाबूलाल वर्मा, जितेंद्र कुमार गोठवाल, ललित मीणा को शामिल किया था.

