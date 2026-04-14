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रामगंज मंडी-भोपाल रेलवे लाइन पर काम की सुस्त चाल, 22 साल में बिछाई महज 187 किमी पटरी...जानिए मामला

प्रोजेक्ट पर साल 2004 में काम शुरू हुआ. वर्ष 2026 तक 187 किमी पटरी डाली गई है. शेष 89 किलोमीटर में पटरी बिछाना बाकी है.

Slow Pace of Work on Railway Line
रेलवे लाइन पर काम की सुस्त चाल (Photo: DRM Office, Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 14, 2026 at 3:44 PM IST

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कोटा: रामगंज मंडी-भोपाल रेलवे लाइन पर काम की गति सुस्त है. इस मार्ग पर 22 साल में महज 187 किमी पटरी बिछाई गई है. भोपाल और कोटा के बीच 100 किमी दूरी कम करने के लिए यह रेलवे लाइन प्रोजेक्ट 22 साल पहले शुरू किया गया था. इसमें रामगंजमंडी से भोपाल के बीच 276 किमी में रेल लाइन डालनी थी. साल 2004 में काम शुरू हुआ और वर्ष 2026 तक 187 किमी में पटरी डाली गई. शेष 89 किमी में पटरी बिछाना बाकी है.

कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने कहा कि शेष हिस्से में रेल पटरी बिछाने का काम तेजी से चल रहा है. इस 89 किमी में काम वित्तीय वर्ष 2026-27 में पूरा करना है. इसकी लागत 3035 करोड़ रुपए है. जोनल रेलवे उपभोक्ता सलाहकार समिति (ZRUCC) के धीरज गुप्ता तेज ने कहा कि कोटा से भोपाल को सीधा कनेक्ट करने के लिए रामगंज मंडी-भोपाल लाइन का काम चल रहा है. इसकी गति काफी धीमी है. हर बार समीक्षा बैठकों में यह मुद्दा उठता है. सांसद कार्य जल्दी चाहते हैं. काम अब तेज गति से चल रहा है. समय लगने से इस लाइन की लागत बढ़ गई. यह साल 2004 में शुरू होने पर शुरुआती लागत 1216 करोड़ रूपए के आसपास आंकी गई थी.हालांकि इस परियोजना को शुरू में पैसा समय पर नहीं मिला, इसीलिए भू अधिग्रहण में वक्ता लगा. इसीलिए यह समय पर पूरी नहीं हो पाई. अब इको 3035 करोड़ रुपए में पूरा करना है.

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कहां बाकी है काम: भोपाल रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ कटारिया ने बताया कि इस लाइन पर 111 किमी पटरी डालनी थी. इसमें निशातपुरा डी केबिन से ब्यावरा तक काम करना है. इसमें 42 किमी निशातपुरा डी केबिन से श्यामपुर तक के हिस्से में पटरी अभी तक बिछाई है. शेष 69 किमी में काम शेष है. इसमें श्यामपुर से कुरावर, नरसिंहगढ़, सोनकच्छ व ब्यावरा तक का काम है. कोटा रेल मंडल के हिस्से में रामगंज मंडी से ब्यावरा तक 165 किमी का काम इस रेल पर आया था.

Work remains incomplete at various stations as well
विभिन्न स्टेशनों पर भी काम अधूरा (Photo: DRM Office, Kota)

राजगढ़ तक बिछाया ट्रैक: सीनियर डीसीएम सौरभ जैन ने कहा कि हमारे हिस्से में 145 किमी में रामगंज मंडी से राजगढ़ तक पटरी बिछा दी गई है. शेष राजगढ़ से ब्यावरा 20 किमी में पटरी बिछाने का काम तेजी से चल रहा है. इस काम में पटरी के साथ ओवरहेड इक्विपमेंट (OHE), इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर, पॉवर स्टेशन, सिग्नलिंग, स्टेशन, यात्री सुविधाएं और यार्ड सहित कई कार्य किया जा रहे हैं.

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100 किमी कम हो जाएगी दूरी: कोटा के मंडल रेल प्रबंधक अनिल कालरा ने बताया कि इस रेललाइन पर 27 स्टेशन हैं. इनमें रामगंज मंडी, जुल्मी, झालावाड़, झालरापाटन, जूनाखेड़ा, अमेठा, अकलेरा, पचोला, घटोली, नयागांव, भोजपुर, देवपुरा, खिलचीपुर, राजगढ़, नरसिंहपुर, ब्यावरा, पीपलखेड़ा, सोनकच्छ, नरसिंहगढ़, जमुनियागंज, कुरावर, श्यामपुर, दुराहा, जरखेड़ा, मुगलियाहाट, संत हिरदाराम नगर व निशातपुरा डी केबिन शामिल हैं. परियोजना में 4 सुरंग, 4 बड़े पुल, 34 छोटे पुल व 171 अंडरपास शामिल हैं.

यह मिलेगा फायदा: इस परियोजना के पूरा होने पर राजस्थान के कोटा और झालावाड़ के बाद मध्य प्रदेश के राजगढ़, सीहोर और भोपाल जिले के लोगों को सीधे फायदा होगा. अभी कोटा से भोपाल के लिए ट्रेन नागदा उज्जैन या बीना के रास्ते जाती है. दोनों में समय ज्यादा लगता है. अब नई रेल लाइन होने से 100 किमी दूरी कम हो जाएगी. यात्रा में दो से तीन घंटे की बचत होगी. वहीं झालावाड़ के काली सिंध थर्मल पावर प्लांट को भी कोयला परिवहन की दूरी कम होगी. रेलवे का आकलन है कि करीब 42 किमी दूरी कम होगी. इस मार्ग से जयपुर से दक्षिण भारत के तरफ चलने वाली ट्रेनों में भी 115 किमी की दूरी कम होगी और 3 घंटे बचेंगे.

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187 KM OF TRACK LAID IN 22 YEAR
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RAILWAY PROJECTS IN KOTA DIVISION

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