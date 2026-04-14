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रामगंज मंडी-भोपाल रेलवे लाइन पर काम की सुस्त चाल, 22 साल में बिछाई महज 187 किमी पटरी...जानिए मामला

कोटा: रामगंज मंडी-भोपाल रेलवे लाइन पर काम की गति सुस्त है. इस मार्ग पर 22 साल में महज 187 किमी पटरी बिछाई गई है. भोपाल और कोटा के बीच 100 किमी दूरी कम करने के लिए यह रेलवे लाइन प्रोजेक्ट 22 साल पहले शुरू किया गया था. इसमें रामगंजमंडी से भोपाल के बीच 276 किमी में रेल लाइन डालनी थी. साल 2004 में काम शुरू हुआ और वर्ष 2026 तक 187 किमी में पटरी डाली गई. शेष 89 किमी में पटरी बिछाना बाकी है.

कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने कहा कि शेष हिस्से में रेल पटरी बिछाने का काम तेजी से चल रहा है. इस 89 किमी में काम वित्तीय वर्ष 2026-27 में पूरा करना है. इसकी लागत 3035 करोड़ रुपए है. जोनल रेलवे उपभोक्ता सलाहकार समिति (ZRUCC) के धीरज गुप्ता तेज ने कहा कि कोटा से भोपाल को सीधा कनेक्ट करने के लिए रामगंज मंडी-भोपाल लाइन का काम चल रहा है. इसकी गति काफी धीमी है. हर बार समीक्षा बैठकों में यह मुद्दा उठता है. सांसद कार्य जल्दी चाहते हैं. काम अब तेज गति से चल रहा है. समय लगने से इस लाइन की लागत बढ़ गई. यह साल 2004 में शुरू होने पर शुरुआती लागत 1216 करोड़ रूपए के आसपास आंकी गई थी.हालांकि इस परियोजना को शुरू में पैसा समय पर नहीं मिला, इसीलिए भू अधिग्रहण में वक्ता लगा. इसीलिए यह समय पर पूरी नहीं हो पाई. अब इको 3035 करोड़ रुपए में पूरा करना है.

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कहां बाकी है काम: भोपाल रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ कटारिया ने बताया कि इस लाइन पर 111 किमी पटरी डालनी थी. इसमें निशातपुरा डी केबिन से ब्यावरा तक काम करना है. इसमें 42 किमी निशातपुरा डी केबिन से श्यामपुर तक के हिस्से में पटरी अभी तक बिछाई है. शेष 69 किमी में काम शेष है. इसमें श्यामपुर से कुरावर, नरसिंहगढ़, सोनकच्छ व ब्यावरा तक का काम है. कोटा रेल मंडल के हिस्से में रामगंज मंडी से ब्यावरा तक 165 किमी का काम इस रेल पर आया था.