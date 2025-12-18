ETV Bharat / state

लखनऊ में सिर्फ 150 थर्ड जेंडर वोटर, डीएम ने कहा- पहचान छिपा रहे, थर्ड जेंडर बोले- मिले समानता का अधिकार

गरिमा गृह से निकली थर्ड जेंडर ने बनाई पहचान : वहीं गोरखपुर के गरिमा गृह से निकली लाडों (24) अपने पैरों पर खड़ी होकर स्वाभिमान का जीवन जी रही हैं. वर्तमान में कॉल सेंटर में काम कर रही हैं. लाड़ो यूपी डिजाइन एवं रिसर्ज इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा का कोर्स भी कर रही हैं. गरिमा गृह गोरखपुर की डायरेक्टर एकता महेश्वरी ने बताया, गरिमा गृह से निकली तीन थर्ड जेंडर ने बिहार पुलिस की परीक्षा भी पास की है.

डालीगंज मछली मंडी के पास रहने वाली थर्ड जेंडर बेबो (28) ने बताया, अभी तक मेरा वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़ पाया है. जीवन यापन के लिए मैं बधाई देने का काम करती हूं. हुसैनगंज की रहने वाली रिया (27) ने बताया, मेरा भी नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हुआ है. पिछले दिनों निर्वाचन की टीम आई थी जल्द फॉर्म भरकर सम्मिट करूंगी. जिसके बाद मेरा नाम लिस्ट में शामिल हो जाएगा.

लखनऊ : थर्ड जेंडर को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए सरकार व समाज कल्याण की ओर से तमाम दावें किए जाते हैं. लेकिन अभी भी थर्ड जेंडर मुख्याधारा से बहुत दूर हैं. राजधानी लखनऊ में विधानसभा वोटर लिस्ट में मात्र 150 थर्ड जेंडर मतदाता हैं. जबकि एक अनुमान के तहत राजधानी में दर्ज संख्या से कई गुना अधिक थर्ड जेंडर मौजूद हैं.

डीएम बोले-छुपाते हैं जेंडर : लखनऊ डीएम विशाख जी अय्यर ने बताया, समाज कल्याण विभाग की ओर से थर्ड जेंडर को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्रयास किए जाते हैं. कई थर्ड जेंडर वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाते समय अपने जेंडर में मेल या फीमेल ही लिखते हैं, जिससे वोटर लिस्ट में उनकी संख्या कम दिखती है. उन्हें अपनी पहचान न छिपाने के लिए जागरूक किया जा रहा है. उन्हें सुरक्षा व सरकारी योजनाओं को लाभ दिया जाता है.

थर्ड जेंडर को किया जा रहा जागरुक : जिला समाज कल्याण अधिकारी अंजनी ने बताया, थर्ड जेंडर के लिए केंद्र सरकार ने एक पोर्टल बनाया है, जहां पर थर्ड जेंडर अपनी जानकारी देकर अपना आईडी कार्ड बनवा सकते हैं. हम थर्ड जेंडर को जागरुक करने व उन्हें मुख्यधारा में जोड़ने के लिए लगातार काम कर रहे हैं. जिसका कुछ असर दिखाई भी दे रहा है.

थर्ड जेंडर को आना होगा सामने : गरिमा गृह गोरखपुर की निदेशक एकता महेश्वरी ने कहा कि थर्ड जेंडर की स्थिति को सुधारने के लिए सबसे पहले हमें उनकी पहचान पर काम करना चाहिए. थर्ड जेंडर अपनी जेंडर पहचान को छिपात हैं, हमें इन्हें जागरुक करना होगा कि वो अपने दस्तावेजों में भी अपनी पहचान को दर्शाएं. जब तक थर्ड जेंडर समान्य रूप से सामने नहीं आएंगे तब तक बड़ा बदलाव संभव नहीं है. सरकार को ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जो थर्ड जेंडर के लिए सहज हो.

समानता का अधिकार मिले : किन्नर पायल ने बताया, जब तक थर्ड जेंडर के लोग पारंपरिक तरीके से बधाई देने का काम करते रहेंगे तब तक उनकी स्थिति में सुधार नहीं होगा. समाज को आगे आकर उन्हें स्वीकारना होगा और समझना होगा कि ये भी हमारे समाज का हिस्सा हैं. लोग किन्नर बच्चों को लावरिस छोड़ जाते हैं, ऐसे में उनकी स्थिति कैसे सुधरेगी. सबसे पहले तो उनके माता-पिता को उन्हे स्वीकार करना होगा. यदि उन्हें समानता का अधिकार मिले तो वो भी पढ़ लिख कर अपने समाज में योगदान दे सकते हैं.

