नर्सरी टीचर भर्ती 2025: 10 हजार में से सिर्फ 14 उम्मीदवार पात्र, जानें क्यों कैंसिल हुई एलिजिबिलिटी?

शिमला: हिमाचल प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है. राज्य सरकार स्कूलों में अध्यापकों की कमी को दूर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन भर्ती प्रक्रिया में योग्य उम्मीदवार न मिलने से भर्ती प्रक्रिया में नया मोड़ आ गया है. नर्सरी टीचर भर्ती के लिए पात्र उम्मीदवारों की संख्या न के बराबर पाई गई है.

10 हजार में से 14 अभ्यर्थी हुए सेलेक्ट

दरअसल प्रदेश में नर्सरी टीचर के 6297 पदों के लिए चली भर्ती प्रक्रिया में प्रदेश भर से करीब 10 हजार अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं. पात्रता जांच के बाद सिर्फ 14 उम्मीदवार ही पात्र पाए गए हैं. बाकी सभी आवेदन एनटीटी (नर्सरी टीचर ट्रेनिंग) डिप्लोमा की मान्यता शर्त पूरी न करने के कारण खारिज कर दिए गए हैं. सरकार की ओर से प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नर्सरी और केजी कक्षाएं शुरू करने के उद्देश्य से यह भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है, लेकिन पात्र उम्मीदवारों की संख्या न के बराबर रहने से पूरी प्रक्रिया अटकने के कगार पर पहुंच गई है.