नर्सरी टीचर भर्ती 2025: 10 हजार में से सिर्फ 14 उम्मीदवार पात्र, जानें क्यों कैंसिल हुई एलिजिबिलिटी?

हिमाचल में नर्सरी टीचर भर्ती के लिए 10 हजार अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिसमें से सिर्फ 14 ही पात्र पाए गए.

HP Nursery Teacher Recruitment 2025
हिमाचल नर्सरी शिक्षक भर्ती 2025 (File Photo)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 30, 2025 at 11:50 PM IST

2 Min Read
शिमला: हिमाचल प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है. राज्य सरकार स्कूलों में अध्यापकों की कमी को दूर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन भर्ती प्रक्रिया में योग्य उम्मीदवार न मिलने से भर्ती प्रक्रिया में नया मोड़ आ गया है. नर्सरी टीचर भर्ती के लिए पात्र उम्मीदवारों की संख्या न के बराबर पाई गई है.

10 हजार में से 14 अभ्यर्थी हुए सेलेक्ट

दरअसल प्रदेश में नर्सरी टीचर के 6297 पदों के लिए चली भर्ती प्रक्रिया में प्रदेश भर से करीब 10 हजार अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं. पात्रता जांच के बाद सिर्फ 14 उम्मीदवार ही पात्र पाए गए हैं. बाकी सभी आवेदन एनटीटी (नर्सरी टीचर ट्रेनिंग) डिप्लोमा की मान्यता शर्त पूरी न करने के कारण खारिज कर दिए गए हैं. सरकार की ओर से प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नर्सरी और केजी कक्षाएं शुरू करने के उद्देश्य से यह भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है, लेकिन पात्र उम्मीदवारों की संख्या न के बराबर रहने से पूरी प्रक्रिया अटकने के कगार पर पहुंच गई है.

इस कारण से कैंसिल हुई पात्रता

नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (एनसीटीई) की गाइडलाइन में यह भर्ती की जानी है. नियमों के अनुसार अभ्यर्थी के पास केंद्र सरकार या एनसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थान से दो साल की एनटीटी डिप्लोमा की डिग्री होना जरूरी है. अधिकांश उम्मीदवारों ने या तो एक वर्षीय डिप्लोमा, ऑनलाइन या प्राइवेट संस्थानों से प्राप्त कोर्स या फिर राज्य स्तर की अप्रूव्ड न होने वाली संस्थाओं से सर्टिफिकेट लिए हुए हैं. परिणामस्वरूप 10 हजार में से केवल 14 ही योग्य पाए गए.

"जब आवश्यक दस्तावेजों की जांच की गई तो अधिकांश अभ्यर्थियों के पास अनधिकृत संस्थानों से प्राप्त सर्टिफिकेट मिले. कई आवेदकों ने तो ऑनलाइन कोर्स के जरिए प्रशिक्षण लिया था, जिन्हें मान्यता प्राप्त नहीं थी. इस स्थिति में भर्ती प्रक्रिया को वैधानिक रूप से आगे बढ़ाना संभव नहीं है. अब सरकार इस मुद्दे पर विचार कर रही है. एक प्रस्ताव यह भी है कि राज्य शिक्षा विभाग स्वयं अपने प्रशिक्षण केंद्रों में एनटीटी कोर्स शुरू करें, ताकि स्थानीय अभ्यर्थी भविष्य में योग्य बन सकें. भर्ती को नियमों के अनुसार ही करने की सरकार ने सख्त हिदायत दी हुई है." - आशीष कोहली, निदेशक, एलीमेंट्री एजुकेशन

TAGGED:

HP NURSERY TEACHER RECRUITMENT 2025
नर्सरी टीचर भर्ती 2025
HP NTT RECRUITMENT ON 6297 POSTS
ELIGIBLE CRITERIA FOR HIMACHAL NTT
HIMACHAL NTT RECRUITMENT 2025

