सरिस्का के कोर एरिया से 17 साल में 1056 परिवार ही पूरी तरह हो सके विस्थापित, जमीन की कमी सबसे बड़ा रोड़ा

अलवर: सरिस्का टाइगर रिजर्व में गांवों के विस्थापन प्रक्रिया शुरू हुए 17 साल का लंबा समय बीता, लेकिन कोर क्षेत्र में बसे 11 गांवों के 1056 परिवार ही पूरी तरह विस्थापित होकर दूसरे स्थानों पर बस सके हैं. डेढ़ दशक से ज्यादा समय में अभी 5 गांवों का ही पूरी तरह विस्थापित हो सका है, जबकि शेष 6 गांवों का विस्थापन प्रक्रियाधीन है. हालांकि सरिस्का प्रशासन ग्रामीणोंं को विस्थापन के लिए सहमत करने के प्रयास में जुटा है, लेकिन जमीन की पर्याप्त उपलब्धता नहीं होने से विस्थापन प्रक्रिया पर संकट है.

सरिस्का के डीएफओ (विस्थापन) जगदीश दहिया ने बताया कि सरिस्का टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में बसे 29 गांवों का विस्थापन किया जाना है. प्रथम चरण में 11 गांवों के विस्थापन प्रक्रिया वर्ष 2008 में शुरू की थी. इसका उद्देश्य सरिस्का के कोर एरिया में बसे इन गांवों को सुरक्षित स्थानों पर बसाना था ताकि वन्यजीवों एवं बाघों के संरक्षण के लिए उचित वातावरण तैयार किया जा सके. 17 वर्ष पहले शुरू प्रक्रिया में अब तक पहले चरण के 11 में से 5 गांवों को पूरी तरह विस्थापित किया जा चुका है. शेष 6 गांवों को दूसरी जगह विस्थापित कराने की प्रक्रिया जारी है.

1471 परिवारों का सर्वे, 1203 ने जताई सहमति: डीएफओ दहिया ने बताया कि प्रथम चरण में सरिस्का के कोर एरिया के 11 गांवों के 1471 परिवारों का सर्वे किया. इसमें 1203 परिवारों ने सरकार के पैकेज पर सहमति दी और विस्थापित होने को हामी भरी. सर्वे को करीब 17 साल बीत गए, लेकिन अभी तक 1056 परिवारों का ही विस्थापन हो पाया. इनमें बचे 147 परिवारों का विस्थापन अभी प्रक्रियाधीन है. सरिस्का से गांवों से विस्थापित हुए परिवारों को जिले के बर्डोद रूंध, मौजपुर रूंध, तिजारा रूंध, मलियार जाट, फुल्लावास व रायपुर में बसाया गया.

विस्थापन के लिए दो पैकेज का विकल्प: डीएफओ दहिया ने बताया कि कोर एरिया में बसे गांवों के परिवारों के विस्थापित होने पर पहला पैकेज परिवार को नगद 15 लाख रुपए का भुगतान, दूसरा जिन परिवारों के पास 2 बीघा तक जमीन है, उन्हें 6 बीघा जमीन आवंटन और 3.75 लाख रुपए देने तथा इससे ज्यादा जमीन होने पर परिवार को डीएलसी रेट से भुगतान का प्रावधान है.

पांच गांव पूरी तरह विस्थापित: कोर एरिया में 29 गांव व ढाणियां बसी हैं. इनमें 11 गांवों का पहले चरण में विस्थापन का निर्णय लिया. इनमें अभी तक भगानी, रोटक्याला, उमरी, पानीढाल, डाबली गांवों को पूरी तरह विस्थापित किया जा चुका है. नाथूसर, सुकोला, क्रास्का, कांकवाड़ी, हरिपुरा व देवली गांवों की विस्थापन प्रक्रिया जारी है.