सरिस्का के कोर एरिया से 17 साल में 1056 परिवार ही पूरी तरह हो सके विस्थापित, जमीन की कमी सबसे बड़ा रोड़ा
सरिस्का के कोर एरिया के 29 गांवों का विस्थापन करना है. प्रथम चरण में 11 गांवों के विस्थापन प्रक्रिया वर्ष 2008 में शुरू की थी.
Published : November 16, 2025 at 8:39 AM IST
अलवर: सरिस्का टाइगर रिजर्व में गांवों के विस्थापन प्रक्रिया शुरू हुए 17 साल का लंबा समय बीता, लेकिन कोर क्षेत्र में बसे 11 गांवों के 1056 परिवार ही पूरी तरह विस्थापित होकर दूसरे स्थानों पर बस सके हैं. डेढ़ दशक से ज्यादा समय में अभी 5 गांवों का ही पूरी तरह विस्थापित हो सका है, जबकि शेष 6 गांवों का विस्थापन प्रक्रियाधीन है. हालांकि सरिस्का प्रशासन ग्रामीणोंं को विस्थापन के लिए सहमत करने के प्रयास में जुटा है, लेकिन जमीन की पर्याप्त उपलब्धता नहीं होने से विस्थापन प्रक्रिया पर संकट है.
सरिस्का के डीएफओ (विस्थापन) जगदीश दहिया ने बताया कि सरिस्का टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में बसे 29 गांवों का विस्थापन किया जाना है. प्रथम चरण में 11 गांवों के विस्थापन प्रक्रिया वर्ष 2008 में शुरू की थी. इसका उद्देश्य सरिस्का के कोर एरिया में बसे इन गांवों को सुरक्षित स्थानों पर बसाना था ताकि वन्यजीवों एवं बाघों के संरक्षण के लिए उचित वातावरण तैयार किया जा सके. 17 वर्ष पहले शुरू प्रक्रिया में अब तक पहले चरण के 11 में से 5 गांवों को पूरी तरह विस्थापित किया जा चुका है. शेष 6 गांवों को दूसरी जगह विस्थापित कराने की प्रक्रिया जारी है.
1471 परिवारों का सर्वे, 1203 ने जताई सहमति: डीएफओ दहिया ने बताया कि प्रथम चरण में सरिस्का के कोर एरिया के 11 गांवों के 1471 परिवारों का सर्वे किया. इसमें 1203 परिवारों ने सरकार के पैकेज पर सहमति दी और विस्थापित होने को हामी भरी. सर्वे को करीब 17 साल बीत गए, लेकिन अभी तक 1056 परिवारों का ही विस्थापन हो पाया. इनमें बचे 147 परिवारों का विस्थापन अभी प्रक्रियाधीन है. सरिस्का से गांवों से विस्थापित हुए परिवारों को जिले के बर्डोद रूंध, मौजपुर रूंध, तिजारा रूंध, मलियार जाट, फुल्लावास व रायपुर में बसाया गया.
विस्थापन के लिए दो पैकेज का विकल्प: डीएफओ दहिया ने बताया कि कोर एरिया में बसे गांवों के परिवारों के विस्थापित होने पर पहला पैकेज परिवार को नगद 15 लाख रुपए का भुगतान, दूसरा जिन परिवारों के पास 2 बीघा तक जमीन है, उन्हें 6 बीघा जमीन आवंटन और 3.75 लाख रुपए देने तथा इससे ज्यादा जमीन होने पर परिवार को डीएलसी रेट से भुगतान का प्रावधान है.
पांच गांव पूरी तरह विस्थापित: कोर एरिया में 29 गांव व ढाणियां बसी हैं. इनमें 11 गांवों का पहले चरण में विस्थापन का निर्णय लिया. इनमें अभी तक भगानी, रोटक्याला, उमरी, पानीढाल, डाबली गांवों को पूरी तरह विस्थापित किया जा चुका है. नाथूसर, सुकोला, क्रास्का, कांकवाड़ी, हरिपुरा व देवली गांवों की विस्थापन प्रक्रिया जारी है.
बचे गांवों का दोबारा सर्वे: डीएफओ दहिया ने बताया कि विस्थापन सर्वे पर कुछ ग्रामीणों ने सवाल उठाए और दोबारा से परिवारों का सर्वे कराने की मांग की. ग्रामीणों का तर्क था कि सरिस्का के गांवों का सर्वे 2008 से 11 तक हुआ था. सर्वे को 14 साल हो गए. इस दौरान परिवारोंं में कई युवा वयस्क हो कर अलग परिवार बन चुके हैं. इस कारण दोबारा सर्वे कर नए परिवारों को जोड़ने की मांग की. सरकार ने ग्रामीणों की मांग को जायज मान बचे सरिस्का के गांवों का दोबारा से सर्वे कराने के निर्देश दिए. सरिस्का प्रशासन ने सुकोला का सर्वे दोबारा किया. इसमें परिवारों की संख्या बढ़कर 48 हो गई. अब क्रास्का गांव का दोबारा सर्वे शुरू किया है. विस्थापन से बचे गांवों का भी दोबारा सर्वे कराया जाएगा.
जमीन की कमी : सरिस्का प्रशासन विस्थापन प्रक्रिया में तेजी के प्रयास में जुटा है, लेकिन पर्याप्त भूमि नहीं होने के कारण प्रक्रिया धीमी हो गई. सरिस्का से विस्थापन के लिए ग्रामीणोंं ने सहमति जताई, लेकिन सरिस्का प्रशासन के पास पर्याप्त जमीन नहीं होने से दूसरे स्थान पर बसाना संभव नहीं हो पा रहा है. विस्थापन प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सरिस्का प्रशासन ने जमीन के दो प्रस्ताव सरकार को भिजवाए, लेकिन उन्हें अब तक मंजूरी नहीं मिली. हालांकि गिरदावरा रूंध की जमीन के प्रस्ताव को पर्यावरण विभाग की ईसी मिल चुकी.
इसलिए जरूरी है विस्थापन: सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघों के स्वच्छंद विचरण के लिए मानवीय दखल खत्म करने की जरूरत है. मानवीय दखल तभी कम हो सकती है, जब कोर एरिया व आसपास बसे गांवों का विस्थापन कर उन्हें सरिस्का से बाहर अन्य स्थानों पर बसाया जाए. पिछले कुछ सालों से सरिस्का में बाघों की संख्या तेजी से बढ़ी है. अभी यहां बाघों का कुनबा 50 हो गया. तेजी से बाघों की संख्या बढ़ने पर टैरिटरी के लिए नए क्षेत्र की जरूरत होगी.गांवों का विस्थापन होने पर भी सरिस्का में बाघों को नया जंगल मिल पाएगा. इस कारण सरिस्का में गांवों के विस्थापन की प्रक्रिया में तेजी लाना जरूरी है.
विस्थापन से जुड़े तथ्य
- सरिस्का में विस्थापन से बाघों के लिए सुरक्षित आवास क्षेत्र बढ़ेगा
- मानव–वन्यजीव संघर्ष होगा कम
- जंगल का प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र रहेगा संतुलित
- ग्रामीणों को बेहतर सुविधाओं के साथ मिल सकेगा सुरक्षित जीवन
- सरिस्का के कोर एरिया में बसे 29 गांवों का होना है विस्थापन
- प्रथम चरण में 11 गांवों का होना है विस्थापन
- सरिस्का में विस्थापन प्रक्रिया वर्ष 2008 में हुई शुरू
- डेढ़ दशक से ज्यादा समय में 5 गांवों का पूरी तरह विस्थापन
- सरिस्का के 11 गांवों के 1056 परिवार हुए पूरी तरह विस्थापित
- ग्रामीणों के समक्ष विस्थापन के लिए दो पैकेज का विकल्प
- सरिस्का प्रशासन ने जमीन के दो प्रस्ताव सरकार को भिजवाए
- वर्तमान में सरिस्का में बाघों का कुनबा बढ़कर 50 पहुंचा