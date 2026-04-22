युवा कांग्रेस चुनाव : डेढ़ दिन में 1.60 लाख से अधिक वोटिंग, 21 मई तक चलेगा मतदान
राजस्थान युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद पर 23 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं. सर्वाधिक वोट पाने वाले उम्मीदवार को चुनाव प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष निर्वाचित किया जाएगा.
Published : April 22, 2026 at 4:25 PM IST
जयपुर: राजस्थान युवा कांग्रेस में अध्यक्ष, महासचिव, जिलाध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष और लोकसभा अध्यक्ष सहित कई अन्य पदों के लिए मतदान के साथ ही सदस्यता अभियान शुरू हो गया है. 21 अप्रैल को सुबह 9 बजे सदस्यता अभियान शुरू हुआ, जो 21 मई शाम 5 बजे तक चलेगा. वहीं, 21 अप्रैल सुबह 9 बजे से लेकर मंगलवार दोपहर 1:30 बजे तक 1,60,191 मतदाता बन गए हैं, जिन्होंने मतदाता बनते ही ऑनलाइन मतदान भी किया. युवा कांग्रेस के चुनाव प्राधिकरण की ओर से बनाए गए चुनाव पोर्टल पर दोपहर 1:30 बजे तक 1 लाख 60 हजार 191 मतदान हो चुके हैं. इनमें से 22 हजार 761 मतदाताओं की साधारण सदस्यता शुल्क (75 रुपए) जमा हो चुकी है, जबकि 1 लाख 37 हजार 430 मतदाताओं की फीस अभी जमा नहीं हुई है. यह शुल्क युवा कांग्रेस के चुनाव प्राधिकरण के खाते में जाएगा.
20 लाख से अधिक का लक्ष्य : युवा कांग्रेस के चुनाव प्राधिकरण द्वारा नियुक्त चुनाव अधिकारी ठाकुर बिष्ट का कहना है कि मतदान और सदस्यता को लेकर अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है. जिस तरह डेढ़ दिन में ही डेढ़ लाख का आंकड़ा पार हो गया है, उससे 21 मई तक 20 लाख मतदान का लक्ष्य पूरा होता दिख रहा है. अध्यक्ष सहित विभिन्न पदों पर चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी भी अधिक से अधिक मतदाता बनाने में जुटे हैं. वे अलग-अलग इलाकों में जाकर अपने पक्ष के लोगों को मतदाता बना रहे हैं और मतदान भी करा रहे हैं.
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अध्यक्ष पद पर 23 उम्मीदवार : राजस्थान युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद पर 23 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं. सर्वाधिक वोट पाने वाले उम्मीदवार को चुनाव प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष निर्वाचित किया जाएगा. एनएसयूआई के पूर्व अध्यक्ष अभिषेक चौधरी और जयपुर ग्रामीण लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रहे अनिल चोपड़ा सहित कई अन्य चर्चित नेता अध्यक्ष पद के लिए प्रचार कर रहे हैं. अनिल चोपड़ा को पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का करीबी माना जाता है, वहीं अभिषेक चौधरी पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नजदीकी हैं. दोनों खेमों से जुड़े नेता भी अपने-अपने प्रत्याशियों के लिए लॉबिंग और प्रचार-प्रसार में जुटे हुए हैं. 21 मई को मतदान का अंतिम दिन है, इसके बाद 25 मई को प्रदेशाध्यक्ष सहित विभिन्न पदों के चुनाव परिणाम जारी किए जाएंगे.