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युवा कांग्रेस चुनाव : डेढ़ दिन में 1.60 लाख से अधिक वोटिंग, 21 मई तक चलेगा मतदान

जयपुर: राजस्थान युवा कांग्रेस में अध्यक्ष, महासचिव, जिलाध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष और लोकसभा अध्यक्ष सहित कई अन्य पदों के लिए मतदान के साथ ही सदस्यता अभियान शुरू हो गया है. 21 अप्रैल को सुबह 9 बजे सदस्यता अभियान शुरू हुआ, जो 21 मई शाम 5 बजे तक चलेगा. वहीं, 21 अप्रैल सुबह 9 बजे से लेकर मंगलवार दोपहर 1:30 बजे तक 1,60,191 मतदाता बन गए हैं, जिन्होंने मतदाता बनते ही ऑनलाइन मतदान भी किया. युवा कांग्रेस के चुनाव प्राधिकरण की ओर से बनाए गए चुनाव पोर्टल पर दोपहर 1:30 बजे तक 1 लाख 60 हजार 191 मतदान हो चुके हैं. इनमें से 22 हजार 761 मतदाताओं की साधारण सदस्यता शुल्क (75 रुपए) जमा हो चुकी है, जबकि 1 लाख 37 हजार 430 मतदाताओं की फीस अभी जमा नहीं हुई है. यह शुल्क युवा कांग्रेस के चुनाव प्राधिकरण के खाते में जाएगा.

20 लाख से अधिक का लक्ष्य : युवा कांग्रेस के चुनाव प्राधिकरण द्वारा नियुक्त चुनाव अधिकारी ठाकुर बिष्ट का कहना है कि मतदान और सदस्यता को लेकर अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है. जिस तरह डेढ़ दिन में ही डेढ़ लाख का आंकड़ा पार हो गया है, उससे 21 मई तक 20 लाख मतदान का लक्ष्य पूरा होता दिख रहा है. अध्यक्ष सहित विभिन्न पदों पर चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी भी अधिक से अधिक मतदाता बनाने में जुटे हैं. वे अलग-अलग इलाकों में जाकर अपने पक्ष के लोगों को मतदाता बना रहे हैं और मतदान भी करा रहे हैं.