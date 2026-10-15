हरियाणा में नॉन-टीचिंग कैडर कर्मचारियों का होगा ऑनलाइन ट्रांसफर, 31 अक्टूबर तक पोर्टल पर करें डाटा अपलोड
हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग नॉन-टीचिंग कैडर के ऑनलाइन तबादले करने की तैयारी में जुटा है. गलत जानकारी देने पर दूर-दराज़ ट्रांसफर.
Published : October 15, 2026 at 7:13 AM IST
पंचकूला: हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग जल्द ही नॉन-टीचिंग कैडर के ऑनलाइन तबादले करने की तैयारी में है. इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई प्रक्रिया के अनुसार कर्मचारियों को 31 अक्टूबर 2026 तक ह्यूमैन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम (एचआरएमएस) पोर्टल पर अपना डाटा अपडेट करना होगा. मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी, 2026 के तहत शिक्षा निदेशालय द्वारा सभी डीईओ, डीडीओ को पत्र जारी किया गया है.
गलत जानकारी देने पर दूर-दराज़ ट्रांसफर: इस पॉलिसी के नियमों के अनुसार कर्मचारी द्वारा गलत जानकारी देने पर सजा के तौर पर उसे ट्रांसफर ड्राइव से बाहर करते हुए राज्य के किसी दूरगामी क्षेत्र में भेजा जाएगा. इसके अलावा कोई कर्मचारी तबादले के लिए कोई सिफारिश नहीं करवा सकेगा. वहीं, सेवानिवृति में एक वर्ष से कम समय शेष रहने वाले कर्मचारियों का उनकी लिखित सहमति के बिना तबादला नहीं किया जाएगा.
महिला कर्मचारियों के लिए विशेष प्रावधान: महिला कर्मचारियों के लिए भी विशेष प्रावधान निर्धारित है. प्रदेश में उक्त संबंधित कैडर के 8596 स्वीकृत पदों पर 5168 कर्मचारी कार्यरत हैं. इससे पहले सरकार द्वारा टीचिंग स्टाफ के लिए भी जारी की गई मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी, 2026 को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है. इससे संबंधित मामले में कोर्ट ने स्टे लगाते हुए आगामी सुनवाई के लिए 11 नवंबर 2026 तिथि निर्धारित की है.
31 अक्टूबर तक यह औपचारिकताएं पूरी करें: कर्मचारियों को अपनी सेवा का सत्यापन 30 अक्टूबर 2026 तक पूरा करवाकर उसे एचआरएमएस पोर्टल पर अपडेट कराना अनिवार्य है. साथ ही सर्विस रिकॉर्ड में किसी प्रकार की गलती, अधूरी जानकारी या विसंगति मिलने पर कर्मचारियों को 31 अक्टूबर 2026 तक उसे सही करते हुए डेटा दर्ज कराना होगा. यदि किसी कर्मचारी ने सर्विस रिकॉर्ड संबंधी कोई आधिकारिक आपत्ति दर्ज कराई तो 31 अक्टूबर 2026 तक उसका त्वरित समाधान करना अनिवार्य होगा.
- विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि पोर्टल पर किए गए किसी भी बदलाव या संशोधन की पूरी जिम्मेदारी संबंधित डीडीओ की रहेगी. यदि बिना वेरिफिकेशन कोई गलत या अनधिकृत प्रविष्टि पाई गई तो जिम्मेदार डीडीओ पर सर्विस रूल्स के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.
कर्मचारियों की श्रेणी और पॉलिसी प्रावधान: सेवानिवृत्ति में डेढ़ वर्ष से कम समय रहने, कैंसर/डायलिसिस/बायपास/ऑर्गन ट्रांसप्लांट के मरीज, 70% से अधिक दिव्यांग कर्मचारी और 10 साल तक के बच्चे वाली विधवा महिलाओं को 'सुरक्षित श्रेणी' में रखा गया है. ऐसे कर्मचारियों को बिना सहमति के सरप्लस के नाम पर नहीं हटाया जाएगा और पूरे 120 मेरिट प्वाइंट्स दिए जाएंगे.
- यदि किसी ऑफिस या यूनिट में प्रशासनिक आवश्यकता से अधिक कर्मचारी सेवारत हैं, तो सबसे लंबे समय से ठहरे कर्मचारी को सरप्लस माना जाएगा, जिनका ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया में भाग लेना अनिवार्य होगा.
- पॉलिसी के लागू ना होने की अवधि के दौरान नवविवाहित, विधवा या तलाकशुदा महिला कर्मचारी घटना के 6 महीने के भीतर खाली पद पर प्राथमिकता के आधार पर एक बार पोस्टिंग मांग सकती है.
HRMS और MIS पर आंकड़े अलग: स्कूल शिक्षा निदेशालय ने आईटी सेल की रिपोर्ट का हवाला देकर खास निर्देश भी जारी किए है. इसके अनुसार सहायक, लिपिक, उप-अधीक्षक, ड्राइवर, जूनियर लाइब्रेरीयन, लैब अटेंडेंट, आंकड़ा सहायक और स्टेनो टाइपिस्ट के स्वीकृत और कार्यरत पदों के आंकड़े एचआरएमए और एमआईएस पोर्टल पर अलग-अलग मिले हैं. महानिदेशक सेकेंडरी शिक्षा कार्यालय ने SCERT गुरुग्राम, जिला शिक्षा अधिकारियों समेत अन्य अधिकारियों को दो दिन के भीतर अधीनस्थ स्कूलों व कार्यालयों के स्वीकृत व कार्यरत पदों का विवरण अपडेट कर एक्सेल शीट में भिजवाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.
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