ETV Bharat / state

हरियाणा में नॉन-टीचिंग कैडर कर्मचारियों का होगा ऑनलाइन ट्रांसफर, 31 अक्टूबर तक पोर्टल पर करें डाटा अपलोड

Haryana School Education Department ( ETV Bharat )

पंचकूला: हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग जल्द ही नॉन-टीचिंग कैडर के ऑनलाइन तबादले करने की तैयारी में है. इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई प्रक्रिया के अनुसार कर्मचारियों को 31 अक्टूबर 2026 तक ह्यूमैन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम (एचआरएमएस) पोर्टल पर अपना डाटा अपडेट करना होगा. मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी, 2026 के तहत शिक्षा निदेशालय द्वारा सभी डीईओ, डीडीओ को पत्र जारी किया गया है.

गलत जानकारी देने पर दूर-दराज़ ट्रांसफर: इस पॉलिसी के नियमों के अनुसार कर्मचारी द्वारा गलत जानकारी देने पर सजा के तौर पर उसे ट्रांसफर ड्राइव से बाहर करते हुए राज्य के किसी दूरगामी क्षेत्र में भेजा जाएगा. इसके अलावा कोई कर्मचारी तबादले के लिए कोई सिफारिश नहीं करवा सकेगा. वहीं, सेवानिवृति में एक वर्ष से कम समय शेष रहने वाले कर्मचारियों का उनकी लिखित सहमति के बिना तबादला नहीं किया जाएगा.