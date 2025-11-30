ETV Bharat / state

भारत-दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट मैच टिकट की कालाबाजारी! साइबर ठगों ने लगाया चूना

रांची: राज्य की राजधानी रांची में एक तरफ जहां भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहले एकदिवसीय क्रिकेट मैच को लेकर आम लोगों के बीच जबरदस्त उत्साह है, तो वहीं टिकट की कालाबाजारी को लेकर बदनामी का एक बड़ा दाग भी रांची को लग गया है. टिकट की कालाबाजारी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और देश के रक्षा राज्य मंत्री ने भी सवाल उठाए हैं.

साइबर ठगों ने उठाया मौके का फायदा

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मैच टिकट की कालाबाजारी करने वालों और साइबर अपराधियों की चांदी हो गई. रांची में हो रहे इस एकदिवसीय मैच को लेकर कई लोग ठगी का शिकार हो गए. कुछ लोग ऑनलाइन टिकट खरीदने के चक्कर में साइबर अपराधियों के चक्कर में फंस गए. एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच के ऑनलाइन टिकट के साथ ऑफलाइन टिकटों की बिक्री जरूर हुई लेकिन टिकट बिक्री के लिए जिस तरह की व्यवस्था जेएससीए ने की उसे लेकर गृह राज्य मंत्री संजय सेठ और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने भी सवाल उठाए हैं. उन्होंने जेएससीए मैनेजमेंट सिस्टम पर सवाल उठाए हैं. इन सवालों को इसलिए भी उठाया गया क्योंकि टिकट न मिलने के कारण कई लोग साइबर फ्रॉड के निशाने पर आसानी से आ गए. जिसका पूरा लाभ साइबर अपराधियों ने उठाया और जमकर ठगी की.

जानकारी देता ऑनलाइन ठगी का पीड़ित (Etv Bharat)

साइबर अपराधियों के जाल में फंसे दर्शक

रांची के साइबर थाने में इसे लेकर शिकायत भी की गई है. ऐसे ही एक पीड़ित हैं प्रणव कुमार दत्ता जो रांची के रहने वाले हैं. ऑनलाइन और ऑफलाइन टिकट के लिए लाइन में भी लगे लेकिन टिकट नहीं मिला. मैच देखने की चाहत में वह सोशल मीडिया पर मैच के टिकट तलाश करने लगे और यहीं से वह साइबर अपराधियों की बिछाई बिसात में फंस गए.

साइबर अपराधियों ने उनसे रुपए ऐंठ लिए लेकिन टिकट नहीं मिला. जब भी पीड़ित टिकट के लिए फोन करते तो उनसे और पैसे मांगे जाते. जब प्रणब को ठगी का एहसास हुआ तो वह पुलिस थाने गए और अपनी शिकायत दर्ज कराई.