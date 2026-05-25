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रांची यूनिवर्सिटी में खुली ऑनलाइन व्यवस्था के दावों की पोल, तपती धूप और उमस में खड़े रहे छात्र

काउंटर के बाहर छात्राओं की लंबी लाइन ( Etv Bharat )

रांची: आरयू में एक ओर नई शिक्षा नीति के तहत नामांकन, परीक्षा, री एडमिशन और अन्य शैक्षणिक प्रक्रियाओं को ऑनलाइन करने का दावा लगातार किया जा रहा है जबकि दूसरी ओर जमीनी हकीकत इन दावों से काफी अलग नजर आ रही है. विश्वविद्यालय परिसर में री एडमिशन काउंटर और विद्यार्थी सहायता केंद्र के बाहर छात्रों की लंबी कतार देखने को मिल रही हैं. भीषण गर्मी और उमस के बीच छात्र घंटों लाइन में खड़े रहने को मजबूर हैं.

छात्रों को कई तरह की परेशानी

राजधानी रांची में इन दिनों तेज धूप और उमस की वजह से दिन के समय सड़क तक सूनी नजर आ रही हैं लेकिन विश्वविद्यालय परिसर में विद्यार्थियों की भारी भीड़ जुट रही है. सबसे अधिक परेशानी री एडमिशन और अन्य जरूरी शैक्षणिक कार्यों को लेकर देखी जा रही है. छात्र-छात्राएं सुबह से ही काउंटर के बाहर लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखाई दिए.

आरयू में खुली ऑनलाइन व्यवस्था के दावों की पोल (Etv Bharat)

तपती धूप में खड़ी नजर आईं छात्राएं

इस दौरान कई ऐसे दृश्य भी देखने को मिले, जिन्होंने व्यवस्था की कठिनाइयों को और स्पष्ट कर दिया. कुछ छात्राएं अपने छोटे बच्चों को गोद में लेकर तपती धूप में खड़ी नजर आईं. उमस और गर्मी के बीच बच्चों के साथ घंटों इंतजार करना उनके लिए और भी मुश्किल साबित हो रहा था.

विश्वविद्यालय प्रशासन की व्यवस्था पर सवाल

ईटीवी भारत की टीम ने मौके पर मौजूद कई विद्यार्थियों से बातचीत की. छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन की व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि अधिकांश काम ऑनलाइन हो रहे हैं तो फिर उन्हें घंटों लाइन में क्यों लगना पड़ रहा है? विद्यार्थियों का कहना है कि ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी तरह प्रभावी नहीं होने के कारण उन्हें बार बार विश्वविद्यालय आना पड़ता है.