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देहरादून में दिवाली की खरीदारी का मिलाजुला असर, व्यापारियों ने ऑनलाइन शॉपिंग और महंगाई को बताया कारण

देहरादून: दीपावली का त्योहार आते ही बाजारों में रौनक बढ़ जाती है. दुकानों पर रंग-बिरंगी लाइटें, सजावटी सामान, दीये, मोमबत्तियां, मिठाइयां, कपड़े और घर को सजाने के लिए तरह-तरह के सामान लोगों को आकर्षित करते हैं. त्योहार के इस मौके पर बाजारों में ग्राहकों की भीड़ और कारोबारियों को अच्छे व्यापार की उम्मीद रहती है. हालांकि, इस बार दीपावली से पहले देहरादून के बाजारों में खरीदारी की तस्वीर कुछ बदली हुई नजर आ रही है. कहीं ग्राहक खरीदारी करते दिखाई दे रहे हैं तो कहीं दुकानदार कारोबार में पहले जैसी तेजी न होने की बात कह रहे हैं. इस बार बाजार में महंगाई और ऑनलाइन शॉपिंग का असर साफ तौर पर चर्चा का विषय बना हुआ है.

ऑनलाइन शॉपिंग से स्थानीय दुकानदारों के कारोबार पर असर: देहरादून के पलटन बाजार में दुकानदार आकाश कुमार बताते हैं कि, पहले दीपावली के दौरान बाजार में काफी भीड़ रहती थी. दुकानदारों को ग्राहकों को संभालने तक का समय नहीं मिलता था. कई बार खाने-पीने और पानी पीने के लिए भी समय निकालना मुश्किल हो जाता था, लेकिन इस बार बाजार में वैसी स्थिति दिखाई नहीं दे रही है.

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कई बार सामान सस्ता मिल जाता है, लेकिन बाजार में छोटे-छोटे बच्चे दीये बेचते हैं और कई छोटे दुकानदार इसी से अपनी आजीविका चलाते हैं. ऐसे में ऑनलाइन खरीदारी के कारण इन लोगों का रोजगार प्रभावित होता है. मैंने अपने परिचितों को भी ऑनलाइन सामान मंगाने के बजाय बाजार जाकर खरीदारी करने के लिए प्रेरित किया है. मैं पिछले तीन दिनों से बाजार के चक्कर लगा रही हैं और कोशिश है कि स्थानीय दुकानदारों से ही सामान खरीदा जाए. -कल्पना, खरीदार-

महंगाई ने बदला खरीदारी का बजट, त्योहार की तैयारियों में भी कटौती: देहरादून निवासी कल्पना का कहना है कि, इस बार उनके लिए त्योहार खास है. उन्होंने अपने लिए कुछ खास नहीं खरीदा, बल्कि घर की सजावट और जरूरत का सामान लिया है. पहले सामान के दाम अलग थे, लेकिन अब महंगाई काफी बढ़ गई है. अगर पहले वाला बजट आज भी होता तो उतने ही पैसों में तीन गुना सामान खरीदा जा सकता था.

ऑनलाइन खरीदारी के कारण उनके व्यापार में करीब 30 से 40 प्रतिशत तक का अंतर आया है. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सस्ता सामान मिलने के कारण लोग उसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन कई बार कम कीमत के कारण सामान की गुणवत्ता से भी समझौता करना पड़ता है. अगर ऑनलाइन कारोबार और स्थानीय दुकानदारों के बीच प्रतिस्पर्धा को लेकर कोई संतुलन नहीं बनाया गया तो आने वाले समय में छोटे दुकानदारों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो सकता है. -प्रकाश अरोड़ा, व्यापारी-

धनतेरस के दिन बाजार में अच्छी भीड़ रही, लेकिन इस बार बर्तनों की बिक्री को लेकर वैसी स्थिति नहीं रही, जैसी आमतौर पर उम्मीद की जाती है. ग्राहक अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से खरीदारी कर रहे हैं. कोई बड़ी खरीदारी कर रहा है तो कोई केवल चम्मच या जरूरत का छोटा सामान खरीदकर धनतेरस की परंपरा निभा रहा है. ऑनलाइन बाजार से स्थानीय दुकानदारों के कारोबार पर काफी असर पड़ा है.

बाजार में करीब 31 साल से कारोबार कर रहे व्यापारी प्रकाश अरोड़ा भी ऑनलाइन शॉपिंग को स्थानीय व्यापार के लिए बड़ी चुनौती मानते हैं. उनकी दुकान पर गिफ्ट आइटम, क्रॉकरी, स्टील और प्लास्टिक सहित कई तरह का सामान मिलता है.

इस बार बाजार में पहले के मुकाबले काफी कम भीड़ है. कारोबार भी उस स्तर पर नहीं पहुंच पाया है, जैसा पहले हुआ करता था. ऑनलाइन खरीदारी को मिल रहे बढ़ावे के कारण स्थानीय बाजार प्रभावित हो रहा है. हालांकि, महंगाई का असर भी कारोबार पर पड़ रहा है. सामान महंगा होने के कारण लोगों को खरीदारी करते समय कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है. दूसरी तरफ, लोगों की खर्च करने की क्षमता खत्म नहीं हुई है, लेकिन उनके खर्च के दूसरे माध्यम और जरूरतें भी बढ़ गई हैं. -आकाश कुमार, दुकानदार-

इस बार महंगाई का असर लोगों की त्योहार की तैयारियों पर साफ दिखाई दे रहा है. लोगों ने घरों में सजावट, लाइटिंग और पटाखों पर होने वाले खर्च में कटौती की है. पहले जिस तरह से लोग बड़े स्तर पर घरों को सजाते थे और पटाखे खरीदते थे, अब कई लोग केवल परंपरा निभाने और शगुन के तौर पर ही खरीदारी कर रहे हैं. पेट्रोल और रोजमर्रा की जरूरतों पर होने वाला खर्च इतना बढ़ गया है कि लोगों के पास त्योहार के लिए अलग से बजट निकालना मुश्किल हो रहा है.

-मनन, खरीदार-

स्थानीय व्यापारियों ने सरकार से की हस्तक्षेप की मांग, व्यापार आयोग बनाने का सुझाव: स्थानीय बाजार की समस्याओं को लेकर एक अन्य व्यापारी ने भी सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग उठाई. उनका कहना है कि बाजारों को सबसे ज्यादा नुकसान ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते चलन से हो रहा है. पहले ग्राहक बाजार पहुंचता था और एक दुकान से दूसरी दुकान तक जाकर सामान खरीदता था. इस दौरान दुकानदारों और ग्राहकों के बीच एक संबंध भी बनता था. जरूरत पड़ने पर यही दुकानदार ग्राहकों के सुख-दुख में भी शामिल होते थे, लेकिन ऑनलाइन खरीदारी ने इस व्यवस्था को काफी हद तक प्रभावित किया है.

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सामान मंगाने पर स्थानीय दुकानदारों के साथ ग्राहकों का सीधा जुड़ाव कम हो रहा है. सरकार को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के कारोबार को नियंत्रित और स्थानीय व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए कदम उठाना चाहिए. व्यापारियों की समस्याओं को समझने और उनके हितों की रक्षा के लिए एक बड़े व्यापार आयोग का गठन किया जाना चाहिए.

-व्यापारी, देहरादून-

कुछ व्यापारियों ने दीपावली से पहले बाजार में यातायात व्यवस्था और वीआईपी कार्यक्रमों के कारण कारोबार प्रभावित होने का मुद्दा भी उठाया. उनका कहना है कि बड़े नेताओं के दौरे और सुरक्षा व्यवस्था के कारण बाजारों में आवाजाही प्रभावित होती है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की देहरादून में हुई रैली का जिक्र करते हुए कहा कि, उस दिन करीब छह घंटे तक बाजार का कारोबार प्रभावित रहा.

धनतेरस जैसे महत्वपूर्ण दिन बाजार क्षेत्र में वाहनों की आवाजाही को लेकर भी उचित व्यवस्था नहीं दिखाई दी और चौपहिया वाहन बाजार में आते-जाते रहे. प्रशासन को त्योहारों के दौरान बाजारों की जरूरत और व्यापारियों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए यातायात व्यवस्था बनानी चाहिए. व्यापारी सुबह से देर रात तक दुकान चलाते हैं, माल खरीदने पर जीएसटी देते हैं और कारोबार अच्छा न होने पर नुकसान भी खुद ही उठाते हैं. ऐसे में उनकी समस्याओं को सुनने और समाधान करने के लिए एक मजबूत व्यवस्था जरूरी है.

-देहरादून व्यापारी-

कुल मिलाकर, इस बार दीपावली से पहले देहरादून के बाजारों की तस्वीर में कई पहलू दिखाई दे रहे हैं. एक तरफ ग्राहक अपनी जरूरत और बजट के अनुसार खरीदारी कर रहे हैं तो दूसरी तरफ स्थानीय दुकानदार ऑनलाइन बाजार से मिल रही चुनौती को लेकर चिंतित हैं. कुछ ग्राहक स्थानीय व्यापारियों को समर्थन देने के लिए बाजार से खरीदारी को प्राथमिकता दे रहे हैं, लेकिन महंगाई और बदलती खरीदारी की आदतों ने बाजार के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं. ऐसे में दीपावली की रौनक के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि त्योहारों पर बाजार में बढ़ने वाली भीड़ और खरीदारी का फायदा स्थानीय दुकानदारों तक कितना पहुंच पा रहा है.

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