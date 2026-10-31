16 नवंबर से ऑनलाइन स्वगणना, 1 दिसंबर से प्रगणक घर-घर पूछेंगे 40 सवाल, ये है अपडेट
लखनऊ में इस काम के लिए 10,467 प्रगणक और सुपरवाइजर तैनात किए जाएंगे
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 3:17 PM IST
लखनऊ: जनगणना 2027 को लेकर लखनऊ में तैयारियां तेज हो गई हैं. इस बार जनगणना की प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से पूरी की जाएगी. आम लोगों को पहली बार अपने परिवार का विवरण खुद ऑनलाइन दर्ज कराने की सुविधा भी मिलेगी. जिलाधिकारी विशाख जी अय्यर की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई समीक्षा बैठक में जनगणना के दूसरे चरण की तैयारियों और कार्ययोजना पर चर्चा की गई. जिले में इस काम के लिए 10,467 प्रगणक और सुपरवाइजर तैनात किए जाएंगे.
जनगणना के दूसरे चरण में 16 से 30 नवंबर 2026 तक स्वगणना की सुविधा मिलेगी. इसके बाद 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक प्रगणक घर-घर जाकर परिवारों और उनके सदस्यों की जानकारी जुटाएंगे. इसके बाद 5 से 9 जनवरी तक पुनरीक्षण का काम होगा. इस दौरान छूटे हुए परिवारों और दर्ज की गई जानकारियों का सत्यापन किया जाएगा.
ऑनलाइन खुद दर्ज कर सकेंगे परिवार का ब्योरा
इस बार लोगों को स्वगणना का विकल्प दिया गया है. इसके लिए 16 नवंबर से 30 नवंबर तक census.gov.in se.census.gov.in पोर्टल पर जाकर परिवार का विवरण ऑनलाइन दर्ज किया जा सकेगा. जानकारी जमा करने के बाद एक विशिष्ट पहचान संख्या मिलेगी. इसे घर आने वाले प्रगणक को बताना होगा. प्रगणक इस संख्या के आधार पर ऑनलाइन दर्ज जानकारी का सत्यापन करेंगे.
40 सवालों के जरिए जुटाई जाएगी जानकारी
जनगणना के दौरान प्रगणक परिवार के प्रत्येक सदस्य से जुड़ी जानकारी जुटाएंगे. इसके लिए प्रश्नावली में कुल 40 सवाल रखे गए हैं. इनमें नाम, उम्र, लिंग, जन्मतिथि, जन्मस्थान, वैवाहिक स्थिति, मातृभाषा, शिक्षा, साक्षरता और रोजगार से जुड़ी जानकारी शामिल है. इसके अलावा व्यक्ति किस तरह का काम करता है और उसकी आजीविका का माध्यम क्या है, इसका भी ब्योरा लिया जाएगा.
पहले चरण में हो चुका है मकानों का सर्वे
जनगणना के पहले चरण में मकानों की सूची तैयार करने और मकान गणना का काम पूरा कराया जा चुका है. अब दूसरे चरण में आबादी की वास्तविक गणना होगी. जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोई भी व्यक्ति जनगणना से छूटने न पाए. इसके लिए प्रगणकों और सुपरवाइजरों के काम की नियमित निगरानी की जाए.
जनगणना में मदद के लिए हेल्पलाइन
जनगणना से जुड़ी जानकारी या किसी समस्या के समाधान के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1855 और व्हाट्सएप चैटबॉट नंबर 18001801855 जारी किया गया है. यदि किसी परिवार की गणना नहीं हो पाती है तो इसकी सूचना हेल्पलाइन पर दी जा सकती है. बैठक में मुख्य विकास अधिकारी प्रफुल्ल शर्मा, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व रामजी मिश्र और उप निदेशक जनगणना डॉ गौरव पाण्डेय समेत संबंधित अधिकारी मौजूद रहे. जिलाधिकारी ने जनगणना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार कराने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि जनगणना से मिलने वाले आंकड़े भविष्य की विकास योजनाओं और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.
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