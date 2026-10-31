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16 नवंबर से ऑनलाइन स्वगणना, 1 दिसंबर से प्रगणक घर-घर पूछेंगे 40 सवाल, ये है अपडेट

लखनऊ में बैठक ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: जनगणना 2027 को लेकर लखनऊ में तैयारियां तेज हो गई हैं. इस बार जनगणना की प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से पूरी की जाएगी. आम लोगों को पहली बार अपने परिवार का विवरण खुद ऑनलाइन दर्ज कराने की सुविधा भी मिलेगी. जिलाधिकारी विशाख जी अय्यर की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई समीक्षा बैठक में जनगणना के दूसरे चरण की तैयारियों और कार्ययोजना पर चर्चा की गई. जिले में इस काम के लिए 10,467 प्रगणक और सुपरवाइजर तैनात किए जाएंगे.

जनगणना के दूसरे चरण में 16 से 30 नवंबर 2026 तक स्वगणना की सुविधा मिलेगी. इसके बाद 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक प्रगणक घर-घर जाकर परिवारों और उनके सदस्यों की जानकारी जुटाएंगे. इसके बाद 5 से 9 जनवरी तक पुनरीक्षण का काम होगा. इस दौरान छूटे हुए परिवारों और दर्ज की गई जानकारियों का सत्यापन किया जाएगा.