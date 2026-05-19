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ऑनलाइन दवा बिक्री से बिहार के फार्मेसी सेक्टर को हर महीने 20 करोड़ का नुकसान, कारोबारी परेशान

ई फार्मेसी के कारण बिहार के फार्मेसी सेक्टर को हर महीने 20 करोड़ का नुकसान हो रहा है. कारोबारी परेशान हैं. पढ़ें पूरी खबर..

Bihar pharmacy sector
बिहार में दवा कारोबार को नुकसान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 19, 2026 at 2:15 PM IST

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पटना: भारत में ई-फार्मेसी यानी ऑनलाइन दावों की बिक्री को लेकर कोई स्पष्ट कानून नहीं है. यह सेक्टर अभी तक कानूनी रूप से काफी हद तक ग्रे जोन में है, यानी जहां कानून अस्पष्ट है. आज की तकनीक के इस दौर में ई-कॉमर्स सेक्टर तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसमें ई फार्मेसी का सेक्टर भी काफी तेज ग्रोथ कर रहा है लेकिन यह ग्रोथ अस्पष्ट कानून के कारण कई सामाजिक चुनौतियां भी खड़े कर रहा है.

एक और जहां परंपरागत रिटेल फार्मेसी सेक्टर को लॉस हो रहा है और लोगों की नौकरियां खत्म हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ कई सामाजिक चुनौतियां बढ़ रही हैं. जिसमें नशीली दावों का बढ़ता कारोबार और आसानी से अबॉर्शन और नींद की गोलियां उपलब्ध होने जैसी समस्याएं प्रमुख हैं.

ई फार्मेसी के कारण दवा कारोबारी परेशान (ETV Bharat)

20 मई को दवा दुकानदारों की हड़ताल: अब ऑनलाइन मोड से दावों की बिक्री यानी ई फार्मेसी के लिए स्पष्ट कानून की मांग को लेकर 20 मई को देश भर के फार्मेसी संचालक एक दिवसीय हड़ताल पर जा रहे हैं. उनकी चिंता है कि यह सेक्टर बहुत ही संवेदनशील है और ऑनलाइन से आसानी से नारकोटिक्स और शेड्यूल 'एच' की दवाई उपलब्ध हो रही है, जो समाज को नुकसान पहुंचा रही है. इसके साथ ही लोगों के स्वास्थ्य पर भी इसका दुष्प्रभाव पर रहा है.

क्यों खतरनाक है ई-फार्मेसी?: बिहार केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन से जुड़े फार्मेसी व्यवसायी तरुण कुमार ने बताया कि यह बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है. वह लोग दुकानों पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत दवाओं की बिक्री करते हैं. इसमें डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन देखा जाता है और वेरीफाई किया जाता है. बहुत अधिक एक बार में दवा नहीं दी जाती है और अधिकतम एक महीने का डोज दिया जाता है, ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता है. वह चाहते हैं कि ऑनलाइन फार्मेसी हो या ऑफलाइन फार्मेसी, सभी के लिए नियम एक समान हो.

"फार्मासिस्ट की देखरेख में दवा की बिक्री होती है, जबकि ऑनलाइन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है. इसका दुष्प्रभाव यह देखने को मिल रहा है कि लोग आज विभिन्न एआई प्लेटफॉर्म से लोग डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन तैयार करा रहे हैं और आसानी से नारकोटिक्स और नशीली दवाइयां अधिक मात्रा में ले रहे हैं."- तरुण कुमार, फार्मेसी व्यवसायी

फार्मेसी व्यवसायी तरुण कुमार कहते हैं, 'ई फार्मेसी से आज लड़कियां अबॉर्शन की दवा मंगा रही हैं. यह उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल रहा है. यह सब ई फार्मेसी के लिए कोई स्पष्ट नियम नहीं होने के कारण हो रहा है. फार्मेसी दुकानों की बिक्री कम हुई है, यह एक अलग बात है और इसके कारण रोजगार संकट हो रहा है लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो रहा है.'

दवा का कोल्ड चैन ब्रेक: बिहार केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रसन्न कुमार सिंह की मानें तो कोरोना के समय लोगों को दवा आसानी से उपलब्ध हो, इसके लिए ई फार्मेसी को कुछ समय के लिए मंजूरी दी गई थी लेकिन स्थिति समाप्त होने के बाद भी इसकी अवधि बढ़ा दी गई और कोई नियम नहीं बना. आज ऑफलाइन फार्मेसी में अलग-अलग दवा के लिए कोल्ड चैन मेंटेन किया जाता है लेकिन ई फार्मेसी में दवा का कोल्ड चैन ब्रेक हो जाता है.

प्रसन्न कुमार सिंह ने बताया कि इस वजह से दवा का असर खत्म हो जाता है और दवा फायदा करने के बजाए नुकसान पहुंचाने लगती है. ऑनलाइन में प्रिस्क्रिप्शन डालने के बाद कुरियर से दवा भेजी जाती है, जिसमें कुरियर कहां और कैसे रह रहा है, इसका ख्याल नहीं रखा जाता है.

नकली दवाओं का कारोबार बढ़ा: बिहार केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया कि ई फार्मेसी के कारण अवैध और नकली दवाओं का कारोबार बढ़ रहा है. कुरियर में बीच में कई बार पैकेट बदल जाते हैं. ऑनलाइन मोड में अधिकांश अलग ब्रांड की वह दवा बेची जाती है, जो प्रिस्क्रिप्शन के दवा की कंपोजिशन से मिलता जुलता होता है लेकिन इसमें डुप्लीकेसी के चांसेस सबसे अधिक होते हैं और अगर कुछ दवा डुप्लीकेट निकल गए तो उसका रिटर्निंग नहीं होता है.

वे कहते हैं, 'लोग एक एंटीबायोटिक का पत्ता मंगा लेते हैं और जब बच जाता है तो रिटर्न नहीं होने के कारण दूसरी बीमारी में भी उस एंटीबायोटिक का प्रयोग करने लगते हैं. यह उनके स्वास्थ्य पर सीधे बुरा प्रभाव डाल रहा है.'

एक प्रिस्क्रिप्शन से 4 लोगों के लिए दवा की खरीद: बिहार केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के महासचिव और मुजफ्फरपुर के बड़े फार्मेसी व्यवसायी प्रभाकर कुमार ने कहा कि ऑनलाइन मोड में लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से प्रिस्क्रिप्शन जनरेट कर रहे हैं. एक ओरिजिनल प्रिस्क्रिप्शन को चार लोगों के नाम पर तैयार कर दवा का ओवरडोज ले रहे हैं और नारकोटिक्स की दावों का प्रचलन बढ़ रहा है.

"लोग ई फार्मेसी से बेवजह एंटीबायोटिक खरीद कर खा रहे हैं जो उनके शरीर की रेजिस्टविटी को कमजोर कर रहा है. फार्मेसी दुकानदार लोगों से पूछते हैं कि उन्हें किस लिए एंटीबायोटिक की जरूरत है और अधिकांश बार लोगों को वह एंटीबायोटिक नहीं देते हैं क्योंकि हर बीमारी में एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं होती है."- प्रभाकर कुमार, फार्मेसी व्यवसायी

दुकानदारों पर आर्थिक संकट: बिहार केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के संयुक्त सचिव और पटना के जीएम रोड के दवा व्यवसायी अमरदीप कुमार ने कहा कि आज ई फार्मेसी के लिए स्पष्ट कानून नहीं होने के कारण फार्मेसी दुकानदारों पर आर्थिक संकट की स्थिति हो गई है. बिहार के लगभग 40000 फार्मेसी है, वहां लगभग 500 से अधिक जॉब की कटौती हुई है क्योंकि आमदनी ही कम हो गई है.

"सरकार फार्मेसी सेक्टर में रिटेलर को 20% और होलसेलर को 10% का मार्जिन देती है, जिसमें दुकान के मेंटेनेंस और स्टाफ के खर्चे से लेकर सब कुछ होता है लेकिन ई फार्मेसी में 50% तक का डिस्काउंट मिल जाता है. आखिर यह कैसे संभव हो पता है सबसे बड़ा सवाल यही है और यह लेवल प्लेयिंग फील्ड नहीं है."- अमरदीप कुमार, दवा व्यवसायी

एक समान कानून बनना चाहिए: अमरदीप कुमार ने कहा कि उनकी मांग है कि कोरोना के समय 2020 में ई फार्मेसी को लेकर जो निर्देश आया था, उसे रद्द किया जाए अथवा फार्मेसी दुकानदारों और ई फार्मेसी प्लेटफार्म के लिए एक समान कानून बनाया जाए, जिसमें सभी के लिए एक ही नियम हो. आज की फार्मेसी से डिस्काउंट में नकली दवाइयां बेची जा रही हैं, जो लोगों के शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है.

आसानी से मिल जाती है अबॉर्शन की दवा: अमरदीप कुमार ने कहा कि इस स्थिति में जब कोई दूसरी बीमारी होती है तो लोग उसी दवा को खा लेते हैं लेकिन हर बीमारी में एक एंटीबायोटिक और हर प्रकार के दर्द में कोई एक दर्द की दवा काम नहीं आ सकती. लोग इंसुलिन मांगते हैं तो उसका कोल्ड चैन ब्रेक हो जाता है. इसके अलावा ई फार्मेसी से शेड्यूल एच-1 की दवा भी आसानी से उपलब्ध हो जाती है. अबॉर्शन की दवा आसानी से मिल जा रही है. यह सिर्फ लोगों के जीवन से खिलवाड़ नहीं हो रहा, बल्कि इस समाज को एक बड़ा सामाजिक नुकसान हो रहा है. वह चाहते हैं कि ई फार्मेसी बंद हो अथवा ऑफलाइन फार्मेसी की तरह ही उसके लिए समान नियम हो.

क्या कहते हैं जानकार?: समाजशास्त्री बीएन प्रसाद ने बताया कि फार्मेसी सेक्टर से जुड़े लोगों की चिंता जायज है. बीते कुछ वर्षों में बिहार में नशीली दवाइयों का सेवन बढ़ा है, जो विभिन्न सरकारी एजेंसियों की रिपोर्ट भी बता रही है और अगर देखें तो ई फार्मेसी का मार्केट भी बिहार में बढ़ा है. सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द ई फार्मेसी के लिए स्पष्ट नियम बनाए ताकि नारकोटिक्स श्रेणी की दवाइयां लोगों की आसानी से पहुंच से बाहर हो.

वे आगे कहते हैं, 'इसके अलावा यह भी नियम हो कि ई-कॉमर्स प्लेटफार्म से अगर कोई दवा मंगा रहे हैं और वह दवा सूट नहीं कर रही है और डॉक्टर ने दावा का प्रिस्क्रिप्शन बदल दिया तो कुछ पैसे की कटौती से ही सही लेकिन दवा का रिटर्न संभव हो.'

20 करोड़ मासिक नुकसान: पटना के अशोक राजपथ स्थित गोविंद मित्रा रोड में ही अकेले 900 से अधिक दवा की थोक और रिटेल दवा दुकाने हैं, जहां महीने में लगभग 1000 करोड़ का कारोबार होता है. बिहार केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन की मानें तो ई फार्मेसी सेक्टर के ग्रोथ के कारण यह सेक्टर अभी लगभग 10% का नुकसान झेल रहा है. नुकसान के कारण कई रिटेल दुकान अपने यहां स्टाफ की कटौती कर रहे हैं. इस सेक्टर में महीने में अनुमानित आंकड़े के तहत बिहार में ही लगभग 20 करोड़ रुपए का प्रति माह नुकसान हो रहा है.

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