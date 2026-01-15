ETV Bharat / state

यूपी में शुरू होने जा रही सरकारी ऑनलाइन टैक्सी सर्विस, सस्ता और सुरक्षित होगा सफर, रोजगार के बंपर अवसर

सहकार टैक्सी सर्विस. ( Etv Bharat )

वाराणसी: बदलते वक्त के साथ तेजी से डिजिटल रूप में दिखने लगी है. जिसकी वजह से लोग इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं और लोगों की जिंदगी भी आसान हो रही है. इस डिजिटल स्वरूप में कई कंपनियां ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज के जरिए युवाओं को रोजगार देने के साथ आसानी से पब्लिक ट्रांसपोर्ट उपलब्ध कराती हैं. लेकिन हैवी कमीशन से ड्राइवर को होने वाली दिक्कत के साथ ही पब्लिक स्व ओवरचार्जिंग की शिकायतें भी मिलती रहती हैं. ऐसे में प्राइवेट कंपनियों की मनमानी रोकने के लिए केंद्र सरकार ने सहकार टैक्सी सेवा शुरू की है. सहकारिता मंत्रालय की ओर से यह टैक्सी सेवा दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र में ही संचालित हो रही है. जल्द ही यूपी में इसको लाने की तैयारी है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अनुपमा सिंह शामिलः उत्तर प्रदेश में इस योजना को लेकर मार्च में बैठक भी होने जा रही है. यूपी में इस योजना के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अनुपमा सिंह को शामिल किया गया है. 5 महीने पहले अनुपमा सिंह को बोर्ड आफ डायरेक्टर्स के 10 लोगों की टीम में रखा गया है, जो पूरी कार्य योजना यूपी के लिए तैयार कर रही है. अनुपमा सिंह. (ETV Bharat) ड्राइवर के लिए वरदानः अनुपमा ने बताया कि सहकारिता मंत्रालय की तरफ से सहकार टैक्सी योजना के लिए देशभर से 10 अलग-अलग लोगों को अलग-अलग सेक्टर से लिया गया है. उन्हें यूपी में वाराणसी से चुना गया है. उन्होंने बताया कि हमारी पहली मीटिंग हो चुकी है, जिसमें बहुत से फैसले हुए. अभी इस सेवा का संचालन दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र में शुरू किया जा चुका है. यह सेवा एक तरफ जहां टैक्सी ड्राइवर के लिए वरदान है तो पब्लिक को भी सुरक्षित यात्रा का अनुभव देती है.