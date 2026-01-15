ETV Bharat / state

यूपी में शुरू होने जा रही सरकारी ऑनलाइन टैक्सी सर्विस, सस्ता और सुरक्षित होगा सफर, रोजगार के बंपर अवसर

प्राइवेट टैक्सी एप्स की मनमानी पर लगेगी रोक, ड्राइवर्स को मिलेगा 100% मुनाफा, पब्लिक के लिए होगा पैनिक बटन

सहकार टैक्सी सर्विस. (Etv Bharat)
Published : January 15, 2026 at 7:30 PM IST

Published : January 15, 2026 at 7:30 PM IST

वाराणसी: बदलते वक्त के साथ तेजी से डिजिटल रूप में दिखने लगी है. जिसकी वजह से लोग इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं और लोगों की जिंदगी भी आसान हो रही है. इस डिजिटल स्वरूप में कई कंपनियां ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज के जरिए युवाओं को रोजगार देने के साथ आसानी से पब्लिक ट्रांसपोर्ट उपलब्ध कराती हैं. लेकिन हैवी कमीशन से ड्राइवर को होने वाली दिक्कत के साथ ही पब्लिक स्व ओवरचार्जिंग की शिकायतें भी मिलती रहती हैं. ऐसे में प्राइवेट कंपनियों की मनमानी रोकने के लिए केंद्र सरकार ने सहकार टैक्सी सेवा शुरू की है. सहकारिता मंत्रालय की ओर से यह टैक्सी सेवा दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र में ही संचालित हो रही है. जल्द ही यूपी में इसको लाने की तैयारी है.

बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अनुपमा सिंह शामिलः उत्तर प्रदेश में इस योजना को लेकर मार्च में बैठक भी होने जा रही है. यूपी में इस योजना के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अनुपमा सिंह को शामिल किया गया है. 5 महीने पहले अनुपमा सिंह को बोर्ड आफ डायरेक्टर्स के 10 लोगों की टीम में रखा गया है, जो पूरी कार्य योजना यूपी के लिए तैयार कर रही है.

अनुपमा सिंह. (ETV Bharat)

ड्राइवर के लिए वरदानः अनुपमा ने बताया कि सहकारिता मंत्रालय की तरफ से सहकार टैक्सी योजना के लिए देशभर से 10 अलग-अलग लोगों को अलग-अलग सेक्टर से लिया गया है. उन्हें यूपी में वाराणसी से चुना गया है. उन्होंने बताया कि हमारी पहली मीटिंग हो चुकी है, जिसमें बहुत से फैसले हुए. अभी इस सेवा का संचालन दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र में शुरू किया जा चुका है. यह सेवा एक तरफ जहां टैक्सी ड्राइवर के लिए वरदान है तो पब्लिक को भी सुरक्षित यात्रा का अनुभव देती है.

हर टैक्सी में रहेगा पैनिक बटनः सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से एक पैनिक बटन हर टैक्सी में लगाया जाएगा. किसी भी इमरजेंसी कंडिशन में इस बटन को दबाते ही नजदीकी थाने पर लोकेशन के साथ जानकारी पहुंचेगी और पुलिस कुछ ही मिनट में मदद के लिए पहुंच जाएगी. इसकी निगरानी के लिए एक कंट्रोल रूम भी स्थापित हो रहा है. कंट्रोल रूम 24 घंटे सक्रिय रहेगा. जहां से पूरी टैक्सी सेवा की निगरानी की जाएगी और शिकायतों का निस्तारण भी होगा.

ड्राइवरों को नहीं देना होगा कमीशनः अनुपमा सिंह ने बताया कि निजी कंपनियां 15 से 25 परसेंट तक टैक्सी और बाइक सेवाओं के बदले कमीशन लेती हैं, जो ड्राइवर को बाद में मिलता है. पहले पेमेंट सीधे इन कंपनियों के पास जाता है. लेकिन सरकार 100% लाभ के साथ टैक्सी ड्राइवर को यह सेवा उपलब्ध करवाएगी. बिना किसी कमीशन के लाभ मिलेगा. यह सेवा जल्द ही यूपी में शुरू होने जा रही है. 2026 के अंत तक यूपी में लॉन्च कर दिया जाएगा.

भारत टैक्सी एप करें डाउनलोडः अनुपमा ने बताया कि गूगल प्ले स्टोर पर भारत टैक्सी एप के नाम से उपलब्ध है. जो कोई भी ऐप डाउनलोड करके अभी इन तीन शहरों में संचालित हो रही सेवा का लाभ ले सकता है. यूपी में इसे लेकर काम शुरू हो चुका है और जल्द ही इसका फायदा भी मिलेगा. टैक्सी सेवा से जुड़ने के लिए सहकार टैक्सी की वेबसाइट पर जाकर कोई भी बेरोजगार या युवा लोगों करके इस सेवा से जुड़ सकता है. इसके लिए निजी वाहन होना अनिवार्य है. यदि नहीं है तो उसके लिए भी प्रक्रिया करके फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जा रही है.

