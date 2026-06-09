मेरठ विश्वविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू, जानिए कब से आवेदन
स्नातक के विभिन्न कोर्सोज की बात करें तो अब 53,138 छात्र-छात्राओं ने प्रवेश के लिए अपने पंजीकरण करा लिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 9, 2026 at 4:30 PM IST
मेरठ: चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने यूजी के बाद अब पीजी (स्नातकोत्तर) कोर्स के लिए ऑनलाइन पंजीकरण के लिए योजना बना ली है. अब 15 जून से मेरठ मंडल के ऐसे युवा जो पोस्ट ग्रेजुएशन में प्रवेश करना चाहते हैं, उनको अब अवसर मिलने जा रहा है. इस बारे में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के मीडिया इंचार्ज प्रोफेसर डॉ. मुकेश शर्मा ने बताया कि अब तक सभी परीक्षाओं के रिजल्ट जारी हो चुके हैं.
विश्वविद्यालय ने रिजल्ट का अब तक इंतजार किया था. अब चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की कुलपति ने इस बारे में निर्णय लेते हुए सत्र् 2026-2027 के लिए पीजी में प्रवेश के पंजीकरण के लिए हरी झंडी दे दी है. उन्होंने बताया कि 15 जून से विश्वविद्यालय की तरफ से पोर्टल को खोल दिया जाएगा.
विश्वविद्यालय के प्रवेश कोर्डिनेटर प्रो. भूपेंद्र सिंह ने बताया कि 15 जून से इच्छुक छात्र समेत तमाम जिलों में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं, जहां चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेज हैं. वहीं स्नातक के विभिन्न कोर्सोज की बात करें तो अब 53,138 छात्र-छात्राओं ने प्रवेश के लिए अपने पंजीकरण करा लिया है.
उन्होंने बताया कि जिन महाविद्यालयों ने बार काउंसिल आफ इंडिया (BCI) की अनुमति का पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध करा दिया है, उन सभी कालेजों में भी CCSU ने BA. LLB के ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया के लिए भी पोर्टल खोल दिया है. जिन्होंने अभी तक जमा नहीं किए हैं उन्हें समस्या हो जाएगी.
बता दें कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय और इससे संबद्ध महाविद्यालय 6 जिलों में हैं. जिनमें मेरठ समेत हापुड़, बुलंदशहर, बागपत, गाजियाबाद और गौतमबुद्धनगर जिले शामिल हैं. लगभग 700 से अधिक महाविद्यालय इन 6 जिलों में विश्वविद्यालय से संबंध है. ऐसे में जो स्टूडेंट अब स्नातकोत्तर के लिए प्रवेश चाहते हैं वह पंजीकरण के लिए अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं.
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