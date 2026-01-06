ETV Bharat / state

स्किल डेवलपमेंट के लिए हरियाणा सरकार की नई पहल, आम नागरिकों के लिए किया विशेष ऑनलाइन पोर्टल किया लॉन्च

हरियाणा सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए स्पेशल ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है जिसके जरिए सरकारी आईटीआई की लाइब्रेरी व वर्कशॉप का फायदा मिलेगा.

Online portal launched to enable public to access library and workshop facilities at government ITIs in Haryana
स्किल डेवलपमेंट के लिए हरियाणा सरकार की नई पहल (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 6, 2026 at 11:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार लगातार जनता के हित में काम कर रही है. इसी कड़ी में हरियाणा सरकार के द्वारा एक और बड़ी घोषणा की गई है जिसमें प्रदेश सरकार के द्वारा आम नागरिकों के लिए एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका मुख्य उद्देश्य है कि अब सरकारी आईटीआई की लाइब्रेरी और वर्कशॉप की सुविधा आम जनता के लिए भी रहेंगी. पहले सिर्फ वहां का स्टाफ और विद्यार्थी इस सुविधा को ले पाते थे लेकिन अब आम जनता भी इसका लाभ उठा पाएगी.

5 जनवरी से शुरू हुआ पोर्टल : जिला उपायुक्त कुरुक्षेत्र विश्राम कुमार मीणा ने बताया कि प्रदेश सरकार के द्वारा यह एक नई पहल की गई है जिसमें ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कोई भी आम नागरिक इस सेवा का लाभ उठा सकता है. सरकार के द्वारा 2025-26 के बजट में इसकी घोषणा की गई थी जिसको अब 5 जनवरी से शुरू कर दिया गया है. सरकार के द्वारा इस घोषणा को पूरा करते हुए कौशल विकास एवं औद्योगिकी प्रशिक्षण निदेशालय हरियाणा ने आम लोगों के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च कर दिया है जिसके चलते अब आईटीआई की वर्कशॉप और उसमें जितने भी इक्विपमेंट और टूल है उनका इस्तेमाल कर सकेंगे और इसके साथ-साथ वहां की लाइब्रेरी का भी इस्तेमाल कर सकेंगे.

स्किल डेवलपमेंट को मिलेगी नई दिशा : उन्होंने कहा कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण एडवांस बुकिंग के तहत भी किया जाएगा ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो. उन्होंने कहा कि पोर्टल पर पंजीकरण के बाद ही इसका लाभ उठाया जा सकेगा. प्रदेश सरकार की स्किल डेवलपमेंट को एक नई दिशा प्रदान करने के लिए ये पोर्टल एक ऐतिहासिक पहल का काम करेगी. इसके लिए itiharyana.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं.

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

TAGGED:

HARYANA ITI PORTAL
HARYANA GOVERNMENT
NAYAB SINGH SAINI
आईटीआई हरियाणा पोर्टल
HARYANA ITI PORTAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.