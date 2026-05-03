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हांसी में खरीदारी कर ऑनलाइन पेमेंट फ्रॉड करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 2 आरोपी पकड़ाया

हांसी के बाजार में सामान खरीद कर फर्जी ऑनलाइन पेमेंट दिखाने वाले आरोपी को दुकानदारों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया.

Online Payment Fraud In Hansi
पेमैंट फ्रॉड आरोपी गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 3, 2026 at 5:45 PM IST

3 Min Read
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हांसी: शातिर ठगों द्वारा ठगी करने का मामले से इन दिनों हांसी के दुकानदार परेशान थे. रविवार को फर्जी ऑनलाइन पेमेंट के जरिए ठगी करने वाले युवकों को दुकानदारों ने रंगे हाथ पकड़ लिया, जिसके बाद मौके पर जमकर हंगामा हुआ. सारा मामला सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया. दुकानदारों ने आरोपियों को तुरंत पुलिस के हवाले कर दिया. पकड़े गए युवक पिछले कई दिनों से हांसी बाजार में दुकानदारों को नकली ऑनलाइन ट्रांजैक्शन दिखाकर सामान लेकर फरार हो जा रहे थे.

दुकानदारों की सतर्कता से पकड़ा में आया आरोपीः पकड़े गए दोनों युवक काफी शातिर तरीके से फर्जी ऑनलाइन पेमेंट दिखाकर बाजार में ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे. दुकानदारों की सतर्कता के चलते इन्हें मौके पर ही पकड़ लिया गया और पुलिस के हवाले कर दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

हांसी में ऑनलाइन पेमैंट फ्रॉड का आरोपी पकड़ाया (ETV Bharat)

फर्जी ऐप पर दिखाता था पेमेंट: सर्व व्यापार मंडल के प्रधान बजरंग बंसल भी मौके पर पहुंचे और ठगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की. उन्होंने कहा कि "ये लोग लगातार बाजार में इस तरह की ठगी कर रहे हैं. आज भी इन्होंने फर्जी ऐप पर पेमेंट दिखाकर सामान ले जाने की कोशिश की, लेकिन दुकानदार की सतर्कता से पकड़े गए और पुलिस के हवाले किया गया."

खरीदारी के बाद फर्जी भुगतान: वहीं मार्केट प्रधान दिनेश गोयल ने बताया कि "दोनों युवक बाजार में एक दुकान पर खरीददारी करने पहुंचे. खरीदारी के बाद फर्जी भुगतान किया. इस पर दुकानदार ने फर्जीवाड़े को पहचान लिया और अन्य दुकानदारों को एकत्रित किया. सभी दुकानदार उन्हें पकड़ा और पुलिस को शिकायत दी. दुकानदार ने बताया कि यह व्यक्ति मेरी दुकान से सामान लेकर फरार हो गया था."

आज कैसे पकड़ में आयाः दुकानदार अरुण का कहना है कि "दो युवक आज सामान लेने आए. सामान लेकर एक फर्जी एप के जरिए पेमेंट की. पैसे मेरे खाते में नहीं आए तो मैने जैसे ही देखा तो वे दोनों दुकान के बाहर बाइक पर सवार होकर भागने लगे. सब दुकानदारों ने मिलकर इनको पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया. ये लोग अबतक इस मार्केट में छह दुकानदारों के साथ धोखाधड़ी कर चुका है. हम उचित कार्रवाई की मांग करते हैं."

ग्रुप के वीडियो और फोटो से पकड़ाया: सदर बाजार के प्रधान देवेंद्र महता ने बताया कि काफी दिनों से दो युवक दुकानदारों से धोखाधड़ी कर रहे थे. वह फर्जी ऐप से पेमेंट करते, जिससे उसमें पेमेंट का भुगतान दिखाता था. लेकिन दुकानदारों के पास पेमेंट नहीं आती थी. छह दुकानदारों के साथ धोखाधड़ी की गई थी. जिस पर दुकानदारों ने सीसीटीवी कैमरे से उनकी पहचान कर और मार्केट एसोसिएशन के ग्रुप में वीडियो डाल कर सभी को सतर्क कर दिया.

क्या बोले थाना प्रभारीः घटना की सूचना मिलते ही SHO सुखजीत सिंह मौके पर पहुंचे और बताया कि आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. इनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी. दुकानदारों की शिकायत पर दर्ज मामले की जांच किया जायेगा.

ये भी पढ़ें-फतेहाबाद पुलिस ने ऑनलाइन फ्रॉड के 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, सैकड़ों लोगों से करोड़ों की ठगी का पर्दाफाश

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