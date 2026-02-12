तनोट माता के दर्शन नियमों में बड़ा बदलाव, ऑनलाइन बुकिंग अनिवार्य
अब बिना पूर्व ऑनलाइन अनुमति के किसी भी आगंतुक को सीमा क्षेत्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा.
Published : February 12, 2026 at 5:09 PM IST
जैसलमेरः भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकट स्थित विश्वप्रसिद्ध तनोट माता मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है. मंदिर ट्रस्ट ने सीमा-दर्शन व्यवस्था को अधिक सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से ऑनलाइन बॉर्डर पास अनिवार्य कर दिया है. यह नई व्यवस्था 12 फरवरी से प्रभावी हो चुकी है. अब बिना पूर्व ऑनलाइन अनुमति के किसी भी आगंतुक को सीमा क्षेत्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा.
यात्रा से पहले अनिवार्य ऑनलाइन पंजीकरणः ट्रस्ट की ओर से जारी अधिकारिक निर्देशों के अनुसार, सीमा-दर्शन के इच्छुक श्रद्धालुओं को यात्रा से पहले मंदिर ट्रस्ट की आधिकारिक वेबसाइट www.shritanotmatamandirtrust.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. आवेदन प्रक्रिया पूरी होने और स्वीकृति मिलने के बाद पास संबंधित व्यक्ति के पंजीकृत ई-मेल आईडी पर भेज दिया जाएगा. ट्रस्ट ने स्पष्ट किया है कि जैसलमेर से तनोट के लिए प्रस्थान करने से पूर्व सभी यात्री अपना ऑनलाइन पास अवश्य सुनिश्चित कर लें, ताकि सीमा चौकी पर किसी भी प्रकार की असुविधा या रोक-टोक का सामना न करना पड़े.
पढ़ेंः रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तनोट माता के किए दर्शन, लोंगेवाला बॉर्डर पर देखा 'थार शक्ति'
पास की दो प्रतियां और पहचान पत्र साथ रखना जरूरीः नई व्यवस्था के तहत श्रद्धालुओं को अपने स्वीकृत पास की दो प्रिंटेड प्रतियां साथ लाना अनिवार्य किया गया है. इसके साथ ही, आवेदन फॉर्म में उल्लेखित मूल पहचान पत्र भी सत्यापन के दौरान प्रस्तुत करना होगा. अधिकारियों का कहना है कि पहले सीजन के दौरान भारी भीड़ के कारण चेक-पोस्ट पर लंबी कतारें लग जाती थीं और पहचान सत्यापन में काफी समय लगता था. ऑनलाइन डेटा उपलब्ध होने से सुरक्षा एजेंसियों को जांच प्रक्रिया में सुविधा होगी और प्रतीक्षा समय में कमी आएगी.
वयस्कों के लिए अलग पास, बच्चों को छूटः नए नियमों के अनुसार प्रत्येक वयस्क को व्यक्तिगत रूप से अपना पास बनवाना होगा, हालांकि 12 वर्ष तक के बच्चों को अलग से पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है और वे अपने अभिभावकों के साथ प्रवेश कर सकेंगे. ट्रस्ट पदाधिकारियों का कहना है कि यह कदम श्रद्धालुओं की सुरक्षा, पारदर्शिता और सुगम दर्शन सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया है. उन्होंने सभी आगंतुकों से अपील की है कि नियमों का पालन कर प्रशासन का सहयोग करें, ताकि सीमा-दर्शन की व्यवस्था शांतिपूर्ण और व्यवस्थित बनी रहे.