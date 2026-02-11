बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए ऑनलाइन मोटिवेशनल सत्र, यूनिसेफ प्रतिनिधि ने किया बालिका आवासीय विद्यालय का भ्रमण
झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से शिक्षा और छात्र हित से जुड़े दो महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए गए.
रांची: झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद (जेईपीसी) की ओर से शिक्षा और छात्र हित से जुड़े दो महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए गए. एक ओर यहां बोर्ड परीक्षा 2026 में शामिल होने वाले कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए विशेष ऑनलाइन मोटिवेशनल कार्यक्रम का आयोजन हुआ. दूसरी ओर यूनिसेफ इंडिया की चीफ फील्ड सर्विसेज सोलेदाद हेरेरो ने रातू स्थित झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय का भ्रमण कर छात्राओं से संवाद किया.
HOW’S THE JOSH!!” ऑनलाइन मोटिवेशनल कार्यक्रम
बोर्ड परीक्षा से पहले विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ाने के उद्देश्य से “HOW’S THE JOSH!! Unlock Your Potential: Excel in Boards and Beyond” नामक विशेष ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किया गया. इसमें झारखंड के 80 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस सहित विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राओं और शिक्षकों ने भाग लिया. कार्यक्रम का उद्देश्य परीक्षा तनाव कम करना, समय प्रबंधन, लक्ष्य निर्धारण और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े व्यावहारिक सुझाव साझा करना था.
मन से निकालना जरूरी है परीक्षा का भय
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता सचिव उमाशंकर सिंह ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि परीक्षा का भय मन से निकालना जरूरी है. उन्होंने शिक्षकों और अभिभावकों से अपील की कि वे बच्चों में आत्मविश्वास भरें और अनावश्यक दबाव न बनाएं. उन्होंने कहा कि परीक्षा को अवसर की तरह लें और समय प्रबंधन पर विशेष ध्यान दें.
परीक्षा जीवन का केवल एक पड़ाव है. असफलता से सीख लेकर आगे बढ़ना ही सफलता की कुंजी है. विद्यार्थियों को रिवीजन पर ध्यान देने, हर प्रश्न का उत्तर लिखने और तनावमुक्त रहकर परीक्षा देने की सलाह है. कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने माइंडफुलनेस, नियमित अभ्यास और स्वास्थ्य के महत्व पर भी मार्गदर्शन दिया: शशि रंजन, निदेशक, झारखंड शिक्षा परियोजना
यूनिसेफ प्रतिनिधि का बालिका विद्यालय दौरा
इसी क्रम में यूनिसेफ इंडिया की चीफ फील्ड सर्विसेज सोलेदाद हेरेरो ने रांची के रातू स्थित झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय का भ्रमण किया. उन्होंने छात्राओं, शिक्षकों और विद्यालय प्रबंधन से बातचीत कर शैक्षणिक गतिविधियों का अवलोकन किया. छात्राओं से संवाद के दौरान उन्होंने उनके सपनों, सीखने के अनुभव और भविष्य की योजनाओं के बारे में जाना. उन्होंने विद्यालय के सुरक्षित और सहयोगी वातावरण की सराहना करते हुए कहा कि यहां कि छात्राओं का उत्साह और आत्मविश्वास प्रेरणादायक है. जब बालिकाओं को सही अवसर और वातावरण मिलता है, तो वे असाधारण उपलब्धियां हासिल कर सकती हैं.
यूनिसेफ ने झारखंड सरकार के प्रयासों की सराहना की
वहीं सोलेदाद हेरेरो ने झारखंड सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यूनिसेफ बालिकाओं के सशक्तिकरण और समग्र विकास के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करता रहेगा. विद्यालय प्रशासन ने भी यूनिसेफ के सहयोग के लिए आभार जताया. इन दोनों पहलों ने यह स्पष्ट किया कि झारखंड में शिक्षा के साथ-साथ विद्यार्थियों के मानसिक सशक्तिकरण और बालिका शिक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है.
