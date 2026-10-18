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झारखंड में झासा और IMA ने राज्य सरकार को दी डेडलाइन, 15 दिसंबर से कार्य बहिष्कार का अल्टीमेटम

झासा और IMA का राज्य सरकार को अल्टीमेटम ( Etv Bharat )

रांची: झारखंड के सरकारी- गैर सरकारी चिकित्सकों की लंबित मांगों के समाधान का रास्ता साफ होने की उम्मीद लगाई जा रही है. दरअसल, अपर मुख्य सचिव एके सिंह के साथ पिछले दिनों हुई बैठक और उनके द्वारा किए गए समाधान के निर्णय और आग्रह पर झासा, आईएमए झारखंड और दूसरे स्वास्थ्य संगठनों के प्रतिनिधियों की ऑनलाइन बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार को मांगों को पूरा करने के लिए 14 दिसंबर 2026 तक का समय दिया जाए. यदि निर्धारित समय-सीमा तक मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती है और उनका समाधान नहीं किया जाता है, तो 15 दिसंबर 2026 से राज्यभर के चिकित्सक सीधे कार्य बहिष्कार आंदोलन शुरू करेंगे.

चिकित्सकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना