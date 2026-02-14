वेलेंटाइन डे: गुलाब और गुलदस्तों का ऑनलाइन बाजार गुलजार, रिटेल दुकानदारों की हालत खराब
वैलेंटाइन डे के मौके पर फूल और गिफ्ट दुकानदार इस बार हो रहे निराश, ऑनलाइन मार्केट ने बुरी तरह प्रभावित किया सेल
Published : February 14, 2026 at 2:43 PM IST
नई दिल्ली : हर साल पूरी दुनिया में 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया जाता है. ये दिन इजहार-ए- मुहब्बत के लिए सबसे मुफीद दिन माना जाता है. साथ ही जो लोग पहले से एक दूसरे से प्यार करने वाले हैं वो इस दिन अपने रिश्ते को रिन्यूअल के लिए खास दिन मानते हैं और इस दिन को अपने-अपने तरीके से सेलिब्रेट करते हैं. कई जोड़े एक-दूसरे के साथ समय बिताते हैं. तो कई अपनी भावनाओं का इजहार करते हैं और गिफ्ट देते हैं. प्यार और उमंग से भरे इस दिन सबसे ज्यादा गुलाब के फूलों की डिमांड रहती है. वहीं इस बार गुलाबों के ऑनलाइन बाजार ने रफ्तार पकड़ी है तो रिटेल में गुलाब और गुलदस्ते सेल करने वालों की हालत खराब हो गई है.
ऑनलाइन बाजार ने फ्लावर शॉप वालों को किया निराश
पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर में श्री साईं फ्लोरिस्ट के तीसरी पीढ़ी के दुकान मालिक आश्मिक राजपुर बताते हैं कि जिस तरह अन्य दुकानदार दिवाली की तैयारियां करते हैं. उसी तरह हम लोग वैलेंटाइन डे की तैयारियां करते हैं. लेकिन इस बार सेल में काफी गिरावट आई है. इस मुख्य कारण है ऑनलाइन बाजार है. ऑनलाइन वालों ने कई दिन पहले से किसानों से सस्ते दाम में गुलाब खरीद लिए और कोल्ड स्टोरेज में रख लिया. अब उनको सस्ती कीमत पर सेल कर रहे.
ऑनलाइन के मुकाबले दोगुनी कीमत से नहीं आ रहे खरीददार
वहीं छोटे रिटेल दुकानदारों के पास कोल्ड स्टोरेज का इंतजाम नहीं होता. हम लोग एक दो दिन पहले ही गुलाब खरीदते हैं. इससे उनकी कीमतों और रिटेल रेट में काफी अंतर आ गया है. रौनक का मानना है कि दरअसल, ग्राहक को मालूम होता है कि ऑनलाइन पर सस्ता और उनके मन मुताबिक सामान मिल जाएगा. ऑनलाइन पर एक लाल गुलाब की कीमत 30 से 35 रुपए है. वहीं रिटेल शॉप पर बिल्कुल वैसा ही गुलाब 70 से 80 रुपए में बिक रहा है. ऐसे में ग्राहक केवल कीमत पूछ कर ही चले जा रहे हैं.
पहली बार फ्लावर शॉप का बाजार इतना कमजोर पड़ा
आश्मिक आगे बताते हैं कि ऐसा पहली बार देखने को मिला है जब बाजार इतना टूटा है. जबकि पिछले वर्ष काफी अच्छी सेल हुई थी. इस बार गुलदस्तों को लेकर भी पिछले साल की तुलना में कम बुकिंग आई है. जिनकी कीमत 5,000 से 6,000 रुपए है. इसी लिए पिछले वर्षों की तुलना में इस बार दुकान पर माल भी कम रखा है. ताकि, मुनाफा न हो तो नुकसान भी न हो. रौनक का मानना है कि दरअसल, ग्राहक को मालूम होता है कि ऑनलाइन पर सस्ता और उनके मन मुताबिक सामान मिल जाएगा लेकिन कोशिश है दुकान पर आने वाले ग्राहक को निराश कर के न भेजें.
गुलदस्तों की भी काफी कम है डिमांड
इसके अलावा, राजौरी गार्डन में गुलदस्ते और गुलाब सेल करने वाले सुकुमार बताते हैं कि उनकी दुकान पर हर रंग के गुलाब की कीमत 75 रुपए है और गुलदस्तों की कीमत 1,000 से लेकर 6,000 रुपए तक है. लेकिन इस बार बाजार ठंडा है. पिछले सालों में दो तीन दिन पहले से वेलेंटाइन डे के गुलदस्तों की बुकिंग आने लगती थी. खाना खाने का टाइम नहीं मिलता था. लेकिन इस बार केवल 2-3 गुलदस्तों की ही बुकिंग आई है. ऑनलाइन बाजार की वजह से दुकानों में बिक रहे फूलों का बाजार डाउन हुआ है.
फूल विक्रेता मान रहे अब ऑनलाइन का ज़माना
राजौरी गार्डन में ऑनलाइन गुलाब, गुलदस्ते, गिफ्ट और केक सेल करने वाली पर्ल एंड पेटल कंपनी के सेल्स मैनेजर रौनक शर्मा बताते हैं कि अब ऑनलाइन का ज़माना है हर सामान ऑनलाइन पर मौजूद है. ऑनलाइन पर 100 रुपए से 1 लाख रुपए तक के कस्टमाइज (ग्राहक के पसंद मुताबिक) गुलदस्ते सेल हो रहे हैं. इसके लिए लोग कई दिन पहले से बुकिंग शुरू कर देते हैं. आज 13 फरवरी रात तक वेलेंटाइन डे के 100 से अधिक प्री बुकिंग हो चुकी है.
ये भी पढ़ें :