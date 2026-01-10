ETV Bharat / state

दोस्त ने ही दोस्त की ली जान, 8 दिन बाद मिला था कंकाल, जानिए क्यों की हत्या?

हथौड़े से पीटकर की युवक की हुई थी हत्या, पुलिस ने किया गिरफ्तार ( Photo Credit; ETV Bharat )

अलीगढ़: जिले में ऑनलाइन लूडो गेम पर लगाए गए पैसों को लेकर हुए विवाद ने एक युवक की जान ले ली. हरदुआगंज थाना क्षेत्र में हुए इस सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने शनिवार को खुलासा करते हुए आरोपी दोस्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. हत्या की ये वारदात 5 नवंबर 2025 को चंगेरी पुल के पास हुई थी और 13 नवंबर को कंकाल मिला था. एसपी ग्रामीण अमृत जैन के अनुसार, हरदुआगंज क्षेत्र के नगरिया भूड़ निवासी दिनेश कुमार उर्फ अबनू 5 नवंबर को अपनी बाइक से सेवायोजन कार्यालय जाने की बात कहकर घर से निकला, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटा. परिजनों ने काफी तलाश के बाद हरदुआगंज थाने में उनकी गुमशुदगी दर्ज कराई. इसके बाद 13 नवंबर को चंगेरी नहर के पास एक व्यक्ति का नर कंकाल, कपड़े और चप्पल मिला था. अमृत जैन, एसपी ग्रामीण, अलीगढ़ (Video Credit; ETV Bharat)