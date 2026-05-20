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गर्मी की छुट्टियों के दौरान छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में ऑनलाइन सुनवाई की व्यवस्था

मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा के मार्गदर्शन में जारी परिपत्र के अनुसार, अवकाश अवधि में मामलों की सुनवाई सामान्यतः वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जा सकेगी. इसका उद्देश्य अनावश्यक आवागमन कम करना और संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना बताया गया है. परिपत्र में हाईकोर्ट और जिला न्यायपालिका के कर्मचारियों को सप्ताह में अधिकतम दो दिन “वर्क फ्रॉम होम” सुविधा देने का भी प्रस्ताव रखा गया है. इसके लिए यह शर्त रखी गई है कि कार्यालय में कम से कम 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति बनी रहे ताकि कामकाज प्रभावित न हो. घर से कार्य करने वाले कर्मचारियों को फोन और अन्य आधिकारिक माध्यमों से उपलब्ध रहना होगा.

बिलासपुर : छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने चल रही गर्मियों की छुट्टियों के दौरान कई उपाय लागू किए हैं. इनमें मामलों की वर्चुअल सुनवाई, कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम और कारपूलिंग की व्यवस्था शामिल है. अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि इन उपायों का मकसद संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करना और न्यायिक कामकाज को सुचारू रूप से चलाना है.

रजिस्ट्रार जनरल रजनीश श्रीवास्तव ने मंगलवार को बताया कि यह निर्देश छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने जारी किए हैं. ये निर्देश भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा गर्मियों की छुट्टियों (2026) के लिए जारी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए दिए गए हैं. अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में गर्मियों की छुट्टियां 18 मई से शुरू हो गई हैं और 15 जून तक जारी रहेंगी.सर्कुलर के मुताबिक, गर्मियों की छुट्टियों के दौरान हाई कोर्ट में मामलों की सुनवाई मुख्य रूप से वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए की जाएगी.

जो वकील किसी अनिवार्य कारण से वर्चुअल रूप से शामिल नहीं हो पाएंगे, उन्हें कोर्ट के सामने व्यक्तिगत रूप से पेश होने की अनुमति दी जाएगी. सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि अगर ज़रूरी समझा गया, तो कोर्ट किसी भी मामले में व्यक्तिगत सुनवाई का निर्देश भी दे सकता है.

छुट्टियों में वर्क फ्रॉम होम की अनुमति

हाई कोर्ट और ज़िला न्यायपालिका में सेक्शन इंचार्ज और कार्यालय प्रमुखों से अनुरोध किया गया है कि वे कर्मचारियों को हफ़्ते में दो दिन तक 'वर्क फ्रॉम होम' करने की अनुमति दें, लेकिन यह भी सुनिश्चित करें कि कम से कम 50 प्रतिशत कर्मचारी कार्यालय में मौजूद रहें. सर्कुलर में आगे कहा गया है कि जिन कर्मचारियों को दूर से काम करने की अनुमति दी गई है, उन्हें फ़ोन पर उपलब्ध रहना होगा और जब भी ज़रूरत हो, कार्यालय में रिपोर्ट करना होगा. ईंधन बचाने के मकसद से, हाई कोर्ट और ज़िला न्यायपालिका के न्यायिक और प्रशासनिक अधिकारियों को कार पूलिंग व्यवस्था के तहत सरकारी वाहनों को साझा करने की सलाह दी गई है.

हाई कोर्ट ने कहा कि गर्मियों की छुट्टियों के बाद भी इन उपायों को लागू करने की समीक्षा बाद में मौजूदा परिस्थितियों के आधार पर की जाएगी.यह कदम बचत के उपायों को बढ़ावा देने के व्यापक प्रयास के बीच आया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के दौरान सरकारी खर्च में संयम बरतने की अपील की थी, जिसके बाद ये उपाय लागू किए गए हैं. 16 मई को, छत्तीसगढ़ सरकार ने कुछ ऐसे मितव्ययिता उपायों की शुरुआत की, जिनमें मुख्यमंत्री, मंत्रियों और सरकारी संस्थाओं के प्रमुखों के लिए काफिले वाली गाड़ियों के इस्तेमाल को सीमित करना, और सरकारी खर्च पर विदेश यात्राओं पर रोक लगाना शामिल है.