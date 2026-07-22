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12.09 करोड़ रुपए की ऑनलाइन गोल्ड ट्रेडिंग ठगी का खुलासा, मुंबई से फर्जी फाइनेंस कंपनी की महिला निदेशक गिरफ्तार

जयपुर : राजस्थान पुलिस के साइबर क्राइम विंग ने ऑनलाइन निवेश के नाम पर 12 करोड़ 9 लाख 65 हजार 512 रुपए की साइबर ठगी के बहुचर्चित मामले में बड़ी सफलता हासिल करते हुए गोल्डन लीजेंड लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड (GLLFL) की निदेशक दिव्या सिंह कुशवाहा को मुंबई से गिरफ्तार किया है. जांच में सामने आया है कि फर्जी गोल्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए उपयोग किए जा रहे वर्चुअल मर्चेंट खातों के संचालन में कंपनी की महत्वपूर्ण भूमिका थी. इस मामले में मुख्य आरोपी जयंता रॉय सहित अन्य आरोपियों की तलाश जारी है. डीजीपी राजीव कुमार शर्मा के निर्देश पर साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई है.

बड़े मुनाफे का लालच देकर फंसाया : डीजी, साइबर क्राइम संजय अग्रवाल ने बताया कि स्टेट साइबर क्राइम पुलिस थाना जयपुर में 9 दिसंबर 2025 को दर्ज परिवाद में शिकायतकर्ता ने बताया था कि उसे वाट्सएप के जरिए गोल्ड ट्रेडिंग में भारी मुनाफे का लालच देकर www.kdeonegold.net नामक फर्जी वेबसाइट पर निवेश कराया गया. अलग-अलग बैंक व वर्चुअल खातों में 12.09 करोड़ रुपए से अधिक की रकम जमा करवाकर उसके साथ धोखाधड़ी की गई.

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ऐसे दिया गया करोड़ों रुपए की ठगी को अंजाम : साइबर अपराधियों ने वाट्सएप के जरिए संपर्क कर फर्जी गोल्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से जोड़ते हुए ज्यादा मुनाफे का झांसा दिया. शुरुआत में वर्चुअल वॉलेट में काल्पनिक मुनाफा दिखाकर पीड़ित का विश्वास जीता गया और फिर लगातार अधिक निवेश करवाया गया. पीड़ित ने अपनी रकम निकालने का प्रयास किया तो आयकर, प्रोसेसिंग शुल्क, अकाउंट अनफ्रीज शुल्क तथा अन्य शुल्कों के नाम पर बार-बार अतिरिक्त रकम जमा करवाई गई. करोड़ों रुपए अपने खातों में जमा करवाने के बाद न तो निवेशित राशि लौटाई गई और न ही निकासी की अनुमति दी गई.

वित्तीय जांच में खुला बड़ा नेटवर्क : एडीजी साइबर क्राइम वीके सिंह के निर्देशन में स्टेट साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन की टीम ने तकनीकी एवं वित्तीय साक्ष्यों का विश्लेषण किया. साइबर ठगी में काम में लिया गया वर्चुअल मर्चेंट खाता प्राइम इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को उपलब्ध कराया गया था, जिसका संचालन गोल्डन लीजेंड लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड (GLLFL) के माध्यम से किया जा रहा था. ऑनबोर्डिंग, केवाईसी, ड्यू डिलिजेंस, रिस्क मॉनिटरिंग और फ्रॉड डिटेक्शन प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं सामने आईं. राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (1930) पर विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में शिकायतें दर्ज होने की बात सामने आई है.