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12.09 करोड़ रुपए की ऑनलाइन गोल्ड ट्रेडिंग ठगी का खुलासा, मुंबई से फर्जी फाइनेंस कंपनी की महिला निदेशक गिरफ्तार

शुरुआत में वर्चुअल वॉलेट में काल्पनिक मुनाफा दिखाकर पीड़ित का विश्वास जीता गया और फिर लगातार अधिक निवेश करवाया गया.

पुलिस ने आरोपी महिला निदेशक को किया गिरफ्तार.
पुलिस ने आरोपी महिला निदेशक को किया गिरफ्तार. (सोर्स- पुलिस मुख्यालय, जयपुर.)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 22, 2026 at 8:42 AM IST

4 Min Read
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जयपुर : राजस्थान पुलिस के साइबर क्राइम विंग ने ऑनलाइन निवेश के नाम पर 12 करोड़ 9 लाख 65 हजार 512 रुपए की साइबर ठगी के बहुचर्चित मामले में बड़ी सफलता हासिल करते हुए गोल्डन लीजेंड लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड (GLLFL) की निदेशक दिव्या सिंह कुशवाहा को मुंबई से गिरफ्तार किया है. जांच में सामने आया है कि फर्जी गोल्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए उपयोग किए जा रहे वर्चुअल मर्चेंट खातों के संचालन में कंपनी की महत्वपूर्ण भूमिका थी. इस मामले में मुख्य आरोपी जयंता रॉय सहित अन्य आरोपियों की तलाश जारी है. डीजीपी राजीव कुमार शर्मा के निर्देश पर साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई है.

बड़े मुनाफे का लालच देकर फंसाया : डीजी, साइबर क्राइम संजय अग्रवाल ने बताया कि स्टेट साइबर क्राइम पुलिस थाना जयपुर में 9 दिसंबर 2025 को दर्ज परिवाद में शिकायतकर्ता ने बताया था कि उसे वाट्सएप के जरिए गोल्ड ट्रेडिंग में भारी मुनाफे का लालच देकर www.kdeonegold.net नामक फर्जी वेबसाइट पर निवेश कराया गया. अलग-अलग बैंक व वर्चुअल खातों में 12.09 करोड़ रुपए से अधिक की रकम जमा करवाकर उसके साथ धोखाधड़ी की गई.

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ऐसे दिया गया करोड़ों रुपए की ठगी को अंजाम : साइबर अपराधियों ने वाट्सएप के जरिए संपर्क कर फर्जी गोल्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से जोड़ते हुए ज्यादा मुनाफे का झांसा दिया. शुरुआत में वर्चुअल वॉलेट में काल्पनिक मुनाफा दिखाकर पीड़ित का विश्वास जीता गया और फिर लगातार अधिक निवेश करवाया गया. पीड़ित ने अपनी रकम निकालने का प्रयास किया तो आयकर, प्रोसेसिंग शुल्क, अकाउंट अनफ्रीज शुल्क तथा अन्य शुल्कों के नाम पर बार-बार अतिरिक्त रकम जमा करवाई गई. करोड़ों रुपए अपने खातों में जमा करवाने के बाद न तो निवेशित राशि लौटाई गई और न ही निकासी की अनुमति दी गई.

वित्तीय जांच में खुला बड़ा नेटवर्क : एडीजी साइबर क्राइम वीके सिंह के निर्देशन में स्टेट साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन की टीम ने तकनीकी एवं वित्तीय साक्ष्यों का विश्लेषण किया. साइबर ठगी में काम में लिया गया वर्चुअल मर्चेंट खाता प्राइम इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को उपलब्ध कराया गया था, जिसका संचालन गोल्डन लीजेंड लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड (GLLFL) के माध्यम से किया जा रहा था. ऑनबोर्डिंग, केवाईसी, ड्यू डिलिजेंस, रिस्क मॉनिटरिंग और फ्रॉड डिटेक्शन प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं सामने आईं. राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (1930) पर विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में शिकायतें दर्ज होने की बात सामने आई है.

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मुंबई से महिला निदेशक गिरफ्तार : उन्होंने बताया, इस मामले में पूर्व में आरोपी इकबाल अहमद के विरुद्ध अनुसंधान पूरा कर कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया जा चुका है. आगे की जांच में GLLFL के निदेशकों की भूमिका प्रमाणित होने पर साइबर थाना जयपुर की टीम ने मुंबई पहुंचकर कंपनी की निदेशक दिव्या सिंह कुशवाहा को विधिवत गिरफ्तार किया. पांच दिन का पुलिस रिमांड लेकर धन प्रवाह (मनी ट्रेल), फरार आरोपियों की भूमिका, डिजिटल साक्ष्यों तथा साइबर नेटवर्क के अन्य सदस्यों के संबंध में विस्तृत पूछताछ की जा रही है.

अन्य राज्यों के पीड़ितों की भी पहचान : राजस्थान पुलिस प्रकरण में प्रयुक्त बैंक खातों, मोबाइल नंबरों एवं अन्य डिजिटल साक्ष्यों का विश्लेषण कर गिरोह के अन्य सदस्यों की पहचान में जुटी है. साथ ही राजस्थान सहित अन्य राज्यों में इस नेटवर्क से ठगी के शिकार हुए पीड़ितों की भी पहचान की जा रही है. थानाधिकारी उपाधीक्षक गजेंद्र शर्मा के नेतृत्व में गठित टीम में अनुसंधान अधिकारी सीआई अमृता सिंह, एसआई मुकेश कुमार और कांस्टेबल बोदूराम की अहम भूमिका रही.

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आमजन के लिए साइबर एडवाइजरी : राजस्थान पुलिस ने आमजन से अपील की है कि अधिक या गारंटीड रिटर्न का लालच देने वाले निवेश प्रस्तावों से सतर्क रहें. केवल पंजीकृत एवं विश्वसनीय निवेश प्लेटफॉर्म का ही उपयोग करें. वाट्सएप, टेलीग्राम या अन्य सोशल मीडिया पर प्राप्त निवेश प्रस्तावों पर बिना सत्यापन भरोसा न करें और ओटीपी, यूपीआई, पिन जैसी गोपनीय जानकारी किसी से साझा न करें. किसी भी साइबर धोखाधड़ी की स्थिति में तत्काल राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 या राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं.

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