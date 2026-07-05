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Churu Crime : खंडहर हवेली में चल रहा था ऑनलाइन गेमिंग का खेल...17 आरोपी गिरफ्तार, चूरू पुलिस का पहला ऐसा मामला

हमीरवास थाना पुलिस की कार्रवाई. एविएटर गेम के जरिए ठगी करने वाले 17 युवकों को दबोचा.

Churu police seized 17 mobile phones
चूरू पुलिस ने 17 संख्या में पकड़े मोबाइल (ETV Bharat Churu)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 5, 2026 at 5:17 PM IST

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चूरू: जिले की हमीरवास थाना पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन ठगी गिरोह का भंडाफोड़ किया. पुलिस ने एविएटर गेम के जरिए लोगों से ऑनलाइन ठगी के आरोप में 17 युवकों को गिरफ्तार किया. पुलिस ने रावतसर कुंजला गांव के खड़ेर क्षेत्र स्थित दो खंडहरनुमा हवेलियों पर दबिश देकर आरोपियों को पकड़ा. पुलिस ने मौके से 91 एंड्रॉयड मोबाइल फोन, वाई-फाई उपकरण और चार्जर जब्त किए हैं. जब्त मोबाइल फोन की कीमत एक करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है.

आईपीएस अभिजीत पाटिल के सुपरविजन में हमीरवास थानाधिकारी राय सिंह सुथार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई की. आईपीएस अभिजीत पाटिल ने बताया कि आरोपी एविएटर गेम के जरिए लोगों को झांसे में लेकर ऑनलाइन ठगी कर रहे थे. पुलिस साइबर ठगी के पूरे नेटवर्क की गहन जांच में जुटी है. पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि गिरोह का नेटवर्क किन-किन राज्यों तक फैला है. इसमें अन्य कौन लोग शामिल हैं. आने वाले दिनों में इस मामले में और भी बड़े खुलासे होने की संभावना है.

आईपीएस अभिजीत पाटिल बोले (ETV Bharat Churu)

पढ़ें: ऑनलाइन गेमिंग और साइबर फ्रॉड गिरोह का भंडाफोड़, 20 वर्षीय युवक गिरफ्तार

खंडहर में रैकेट: आईपीएस अभिजीत पाटिल ने बताया कि थानाधिकारी को मिले इनपुट के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो एफआईआर दर्ज की. ऑनलाइन गेमिंग का चूरू पुलिस की कारवाई का यह पहला मामला है. पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने पुलिस से बचने के लिए और किसी को शक ना हो इसलिए गांव के पास खंडहरनुमा हवेली में अपना सेटअप लगा रखा था. जहां से ऑनलाइन गैमिंग के जरिए युवाओं को निशाना बनाते थे.

पढ़ें: बीकानेर पुलिस का बड़ा खुलासा: गोल्ड लोन खातों में ट्रांसफर हो रहा था साइबर ठगी का पैसा, मुख्य आरोपी गिरफ्तार

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CHURU POLICE NABBED 17 ACCUSED
FRAUD VIA THE AVIATOR GAME
SETUP HAD BEEN INSTALLED IN RUINS
ONLINE FRAUD GANG BUSTED IN CHURU

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