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Churu Crime : खंडहर हवेली में चल रहा था ऑनलाइन गेमिंग का खेल...17 आरोपी गिरफ्तार, चूरू पुलिस का पहला ऐसा मामला

चूरू: जिले की हमीरवास थाना पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन ठगी गिरोह का भंडाफोड़ किया. पुलिस ने एविएटर गेम के जरिए लोगों से ऑनलाइन ठगी के आरोप में 17 युवकों को गिरफ्तार किया. पुलिस ने रावतसर कुंजला गांव के खड़ेर क्षेत्र स्थित दो खंडहरनुमा हवेलियों पर दबिश देकर आरोपियों को पकड़ा. पुलिस ने मौके से 91 एंड्रॉयड मोबाइल फोन, वाई-फाई उपकरण और चार्जर जब्त किए हैं. जब्त मोबाइल फोन की कीमत एक करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है.

आईपीएस अभिजीत पाटिल के सुपरविजन में हमीरवास थानाधिकारी राय सिंह सुथार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई की. आईपीएस अभिजीत पाटिल ने बताया कि आरोपी एविएटर गेम के जरिए लोगों को झांसे में लेकर ऑनलाइन ठगी कर रहे थे. पुलिस साइबर ठगी के पूरे नेटवर्क की गहन जांच में जुटी है. पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि गिरोह का नेटवर्क किन-किन राज्यों तक फैला है. इसमें अन्य कौन लोग शामिल हैं. आने वाले दिनों में इस मामले में और भी बड़े खुलासे होने की संभावना है.