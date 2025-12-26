इटावा में ऑनलाइन गेमिंग फ्रॉड गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार, ऐसे करते थे साइबर ठगी
साइबर ठगी करने वाले गिरोह के पास दो कारें और नकदी भी बरामद, पुलिस कर रही पूछताछ.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 26, 2025 at 7:44 AM IST
इटावा: इटावा पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर साइबर ठगी करने वाले संगठित गिरोह का खुलासा किया है. इटावा पुलिस ने इस गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के पास से 6 मोबाइल फोन, 6 एटीएम कार्ड, बैंक पासबुक, पैन व आधार कार्ड, दो कारें और नकदी भी बरामद की गई है. पुलिस सभी से पूछताछ कर रही है.
तीन सदस्यों को दबोचा: वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा बृजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि थाना कोतवाली पुलिस को इस गैंग के बारे में सूचना मिली थी. पुलिस ने रामलीला मैदान के पास से गैंग के तीन सदस्यों को दबोच लिया. हालांकि इस दौरान एक आरोपी भागने में सफल रहा.
ऑनलाइन क्वाइन बेचते थे: पूछताछ में इन तीनों ने बताया कि वे संगठित गिरोह बनाकर ऑनलाइन गेम खिलवाते थे. वे झांसे में लेकर इसे सरकारी वेबसाइट बताते थे. गूगल पर पहले से डाली गई विज्ञापन सामग्री दिखाकर लोगों को विश्वास में लेते थे. इसके बाद लोगों को ऑनलाइन क्वाइन बेचकर गेम खिलाते और बड़ी रकम लगाने पर तकनीकी तरीके से उन्हें हराकर रुपए कमाते थे.
ये आरोपी दबोचे गए: पुलिस ने जिन आरोपियों को दबोचा है उनकी पहचान संस्कार यादव (21), मनन शुक्ला (23), वासू भदौरिया (27) के रूप में हुई है. इस कार्रवाई में निरीक्षक यशवंत सिंह (प्रभारी थाना कोतवाली), उपनिरीक्षक राजेश कुमार मौर्य, कृपाल सिंह, हेड कांस्टेबल महेश कुमार, कांस्टेबल रंजीत कुमार, आकाश यादव व अमित कुमार शामिल रहे.
पुलिस ने की ये अपील: पुलिस ने जनता से अपील की है कि किसी भी लालच में आकर अपने बैंक खाते या व्यक्तिगत जानकारी किसी को न दें. साइबर अपराध होने पर तुरंत 1930 साइबर हेल्पलाइन या नजदीकी साइबर सेल/थाने से संपर्क करें. ऑनलाइन गेमिंग से दूर रहें.