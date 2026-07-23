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ऑनलाइन गेमिंग गिरोह का भंडाफोड़, करोड़ों के लेन-देन में 4 आरोपी गिरफ्तार, ATM और चेकबुक बरामद

ऑनलाइन गेमिंग और म्यूल अकाउंट गिरोह का भंडाफोड़, करोड़ों के लेन-देन में 4 आरोपी गिरफ्तार, भारी मात्रा में ATM और चेकबुक बरामद ( Photo Credit; ETV Bharat )

गोरखपुर: गोरखपुर में साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है. पुलिस ने अवैध ऑनलाइन गेमिंग और म्यूल बैंक खातों के जरिए संदिग्ध करोड़ों रुपये का लेनदेन करने वाले एक बड़े संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है. इस मामले में गिरोह के चार सक्रिय आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.

पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में संदिग्ध दस्तावेज और गैजेट्स बरामद हुए हैं, जिनमें 7 मोबाइल फोन, 32 एटीएम कार्ड, 20 बैंक पासबुक, 18 विभिन्न बैंकों की चेकबुक और 8 सिम कार्ड शामिल हैं. पुलिस अब इस गिरोह के पूरे नेटवर्क को खंगालने और इसके जरिए हुए बड़े स्तर के वित्तीय अपराधों की गहराई से जांच कर रही है.

पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में क्षेत्राधिकारी कोतवाली, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली, उप निरीक्षक सौरभ मौर्या, साइबर कमांडो टीम ने यह कार्रवाई करने ने सफलता पाई है. गिरफ्तार आरोपियों में अमन चौहान, शनि चौधरी, आयुष प्रताप और अमित कुमार शामिल हैं. सभी के खिलाफ थाना कोतवाली में विभिन्न धाराओं में दर्ज मुकदमा और आईटी एक्ट की धारा 66-डी ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम की धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है.

एसपी सिटी निमिष पाटिल के अनुसार, इस पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा तब हुआ जब एक पीड़ित युवक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. पीड़ित को आरोपी अमन चौहान ने विज्ञापन दिलाने के बहाने झांसा दिया और उसका बैंक खाता खुलवा लिया. खाता खुलते ही आरोपियों ने बैंक से लिंक मोबाइल नंबर और सिम कार्ड अपने कब्जे में ले लिया. बाद में जब पीड़ित बैंक पहुंचा, तो उसे पता चला कि उसके खाते से करीब साढ़े पांच लाख रुपये का संदिग्ध लेनदेन हो चुका था, जबकि उसके खाते का यूपीआई कोई और ही चला रहा था.