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ऑनलाइन गेमिंग और साइबर फ्रॉड गिरोह का भंडाफोड़, 20 वर्षीय युवक गिरफ्तार

आरोपी के पास से पुलिस ने 15 एटीएम कार्ड, 15 मोबाइल, लैपटॉप समेत बड़ी मात्रा में बैंकिंग दस्तावेज जब्त किए हैं.

cyber fraud gang busted in Kotputli
युवक से जब्त बैंकिग ​व डिजिटल सामग्री (ETV Bharat Kotputli)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 4, 2026 at 7:24 PM IST

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कोटपूतली: प्रागपुरा थाना पुलिस ने साइबर अपराध और अवैध ऑनलाइन गेमिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से बड़ी मात्रा में बैंकिंग और डिजिटल उपकरण बरामद किए हैं. प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी किसी गिरोह से जुड़ा था, जो कि किराए के बैंक खातों के माध्यम से साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े लेनदेन करता था.

एसपी सतवीर सिंह ने बताया कि 3 जुलाई को थानाधिकारी भजनाराम को चांदोली गांव में लक्ष्मण मीणा के घर के पास स्थित मंदिर के तिबारा नुमा कमरे में अवैध गतिविधियां संचालित होने की सूचना मिली थी. सूचना के आधार पर गठित पुलिस टीम ने मौके पर दबिश देकर आरोपी चांदोली लक्ष्मण मीणा (20) पुत्र छितरमल मीणा को गिरफ्तार किया. तलाशी के दौरान पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक लैपटॉप व चार्जर, 15 एटीएम कार्ड, 8 बैंक पासबुक, 11 चेकबुक, 15 मोबाइल फोन, 2 मोबाइल चार्जर, 4 सिम कार्ड, एयर फाइबर वाई-फाई सेटअप बॉक्स तथा अन्य उपकरण जब्त किए.

पढ़ें: बीकानेर पुलिस का बड़ा खुलासा: गोल्ड लोन खातों में ट्रांसफर हो रहा था साइबर ठगी का पैसा, मुख्य आरोपी गिरफ्तार

बैंक खाते किराए से लेता था: पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी अपने परिचित लोगों को रुपए का लालच देकर उनके बैंक खाते किराए पर लेता था. इन खातों में ऑनलाइन साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित राशि जमा करवाई जाती थी, तथा बाद में राशि का डिपॉजिट और निकासी की जाती थी. पुलिस के अनुसार आरोपी 'महादेव बुक' नाम से ऑनलाइन गेमिंग साइट का प्रचार करता था और ग्राहकों को खाते फ्रीज नहीं होने की गारंटी देने का दावा करता था.

जांच में यह भी सामने आया कि वह चार अलग-अलग ऑनलाइन गेमिंग साइट संचालित कर रहा था और इस नेटवर्क में उसके अन्य साथी भी शामिल हैं. इस संबंध में प्रकरण दर्ज कर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश और पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है.

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