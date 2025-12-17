ETV Bharat / state

वाट्सएप के अनजान लिंक से 50 लाख की ठगी; मेरठ का बिलाल लखनऊ की महिला के झांसे में आया

लखनऊ: निवेश पर मोटा मुनाफा कमाने का झांसा देकर जालसाजों ने मेरठ के बिलाल से 50 लाख रुपए की बड़ी ठगी कर ली. यह ठगी एक फर्जी कंपनी के नाम पर वाट्सएप पर आए ऑनलाइन निवेश के मैसेज के जरिए शुरू हुई थी. जब बिलाल ने अपने पैसे वापस मांगे, तो आरोपी महिला ने उसे झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेजने की धमकी देनी शुरू कर दी. बिलाल की शिकायत पर लखनऊ के हुसैनगंज थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.

​मेरठ के परतापुर थाना क्षेत्र के ग्राम काशी निवासी बिलाल ने पुलिस को बताया कि उनके वाट्सएप पर एक अनजान नंबर से ऑनलाइन निवेश से जुड़ा मैसेज आया था. मैसेज में दिए गए नंबर पर कॉल करने पर उनकी बातचीत कैसरबाग, खंदारी बाजार निवासी अंजनी शर्मा उर्फ अंजली से हुई. अंजली ने खुद को फॉरएवर लिविंग प्रोडक्शन नामक कंपनी से जुड़ा बताते हुए यह दावा किया कि प्रोडक्ट की खरीद-फरोख्त के जरिए निवेश पर अच्छा मुनाफा मिलेगा.

कंपनी का कार्यालय हजरतगंज स्थित एसबीआई शाखा के पीछे बताया गया. ​बिलाल को 14 जुलाई 2024 को दिल्ली में हुई कंपनी की एक मीटिंग में बुलाया गया, जहां अंजली ने कंपनी के अधिकारी लक्ष्मण सुनरी, ममता, आशुतोष और अमन शर्मा सहित अन्य लोगों से उनकी मुलाकात कराई. मीटिंग में प्रतिमाह 7 फीसदी मुनाफा मिलने का दावा किया गया.

बिलाला ने शुरुआत में छोटी रकम का निवेश किया, जिस पर कुछ समय तक मुनाफा भी मिला. इससे बिलाल का भरोसा बढ़ गया. इसके बाद आरोपियों के कहने पर बिलाल ने अलग-अलग किस्तों में कुल 50 लाख रुपये का निवेश कर दिया. लेकिन, इसके बाद रिटर्न में कुछ नहीं मिला. ​27 अप्रैल को मेरठ में एक और मीटिंग हुई. इसके बाद भी मुनाफे की रकम नहीं मिली.