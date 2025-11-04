ETV Bharat / state

सोशल मीडिया पर विज्ञापन का बनाया जाल, शिमला के व्यक्ति से 38 लाख की ठगी

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर निवेश कर मोटी कमाई का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी. सावधान कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये गलती.

Online fraud in Shimla
शिमला में ऑनलाइन ठगी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 4, 2025 at 5:23 PM IST

3 Min Read
शिमला: राजधानी शिमला में ऑनलाइन ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है. फेसबुक पर निवेश का झांसा देकर एक व्यक्ति से करीब 38 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है. इस संबंध में पीड़ित की शिकायत पर सदर थाना शिमला ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. प्रारंभिक तफ्तीश में सामने आया है कि, यह मामला सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को निवेश का लालच देकर ठगने से जुड़ा है.

शिमला में ऑनलाइन ठगी

शिमला के लक्कड़ बाजार निवासी सतपाल रत्तन ने पुलिस को शिकायत दी है कि, कुछ महीने पहले उन्होंने फेसबुक पर निवेश से जुड़ा एक विज्ञापन देखा था. विज्ञापन में बड़ी रकम के लाभ का दावा किया गया था. इस झांसे में आकर सतपाल रत्तन ने निवेश के नाम पर विभिन्न लेनदेन के माध्यम से कुल 38,13,539 रुपए की राशि संबंधित व्यक्ति को भेज दी.

कमाई का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी

शिकायतकर्ता ने बताया कि, निवेश के बाद जब उन्होंने अपनी रकम और मुनाफे के बारे में संपर्क किया तो कोई जवाब नहीं मिला. इसके बाद उन्होंने जांच की तो पता चला कि जिस व्यक्ति या संस्था के माध्यम से उन्होंने निवेश किया था, वह पूरी तरह से फर्जी थी और लोगों से ठगी करने के लिए बनाई गई थी. खुद को ठगा महसूस करते हुए पीड़ित ने इस संबंध में सदर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई.

मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस

शिमला एसपी संजीव गांधी ने बताया कि, "शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस थाना सदर में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(4) के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है. केस दर्ज कर कार्रवाई अमल में लाई जा रही है. मामले की गहन जांच जारी है और जल्द ही आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा. लोग सोशल मीडिया या इंटरनेट पर निवेश से जुड़े किसी भी विज्ञापन पर विश्वास करने से पहले उसकी सच्चाई की अच्छी तरह से जांच करें. ऐसे अधिकांश मामलों में लोगों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि ठग विदेशी नंबरों और फर्जी वेबसाइटों का इस्तेमाल कर रहे हैं."

इसके साथ ही एसपी संजीव गांधी ने कहा कि, किसी भी प्रकार की साइबर धोखाधड़ी का शिकार होने से बचें. अगर साइबर अपराध से जुड़ी कोई घटना घटित होती है, तो तत्काल अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करें.

SHIMLA CYBER FRAUD
SHIMLA CRIME NEWS
SOCIAL MEDIA ADVERTISEMENT FRAUD
शिमला में ऑनलाइन ठगी
ONLINE FRAUD IN SHIMLA

