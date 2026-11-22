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कल से बिहार में लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा.. घड़ी, मेहंदी और नेल पॉलिश पर रोक

बिहार में लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा ( ETV Bharat )

पटना: बिहार में लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. परीक्षा 23 नवंबर से 6 दिसंबर 2026 के बीच कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) मोड में आयोजित की जाएगी. परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं. अभ्यर्थी संबंधित बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं.

प्रवेश पत्र में परीक्षा की तिथि, समय और केंद्र से संबंधित जरूरी दिशा-निर्देश दिए गए हैं. अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर पहुंचने से पहले इन निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ने और उनका पालन करने की सलाह दी गई है. बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि प्रवेश पत्र में अंकित परीक्षा समय और केंद्र में बदलाव के अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा.

इन चीजों को ले जाने की अनुमति नहीं

परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों को केंद्र छोड़ने की अनुमति नहीं होगी. लॉग-इन आईडी और पासवर्ड परीक्षा शुरू होने से 10 मिनट पहले संबंधित सीट पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे. केंद्र पर अभ्यर्थियों को केवल प्रवेश पत्र, मूल फोटो पहचान पत्र और बॉल पेन ले जाने की अनुमति होगी. मोबाइल फोन समेत किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक सामान, कलाई घड़ी, पर्स और बैग पर पूरी तरह रोक रहेगी. इसके अलावे बायोमेट्रिक उपस्थिति की प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए हाथों पर मेहंदी, स्याही, रंग या नेल पॉलिश लगाने की भी अनुमति नहीं होगी. नहीं होगी नेगेटिव मार्किंग

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (बीएसईबी) की ओर से आयोजित विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष पात्रता परीक्षा में कुल 150 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे. परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को 150 मिनट यानी ढाई घंटे का समय मिलेगा. प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा. खास बात यह है कि परीक्षा में गलत उत्तर देने पर नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है. अलग-अलग तिथियों और पालियों में परीक्षा आयोजित होने की स्थिति में अंकों के सामान्यीकरण की प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी.