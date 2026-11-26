रायपुर में ऑनलाइन ई चालान भुगतान हुआ आसान, यातायात पुलिस ने जारी किया QR कोड
DCP ट्रैफिक डॉ अर्चना झा ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करें. रितेश तंबोली की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 26, 2026 at 9:08 AM IST
रायपुर: शहर में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ ITMS कैमरों और यातायात पुलिस द्वारा निरंतर ई-चालान की कार्रवाई की जा रही है. ई-चालान जारी होने के बाद वाहन मालिकों के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से इसकी सूचना भी भेजी जाती है. इसके बावजूद कई वाहन मालिकों को ई-चालान की जानकारी प्राप्त करने और ऑनलाइन भुगतान की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी नहीं होने के कारण उनके चालान लंबित रह जाते हैं.
DCP ट्रैफिक डॉ. अर्चना झा ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करें. अपने वाहन पर जारी ई-चालान की जानकारी नियमित रूप से प्राप्त कर समय पर भुगतान सुनिश्चित करें. QR कोड सुविधा का लाभ उठाएं और यातायात व्यवस्था को सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित बनाने में यातायात पुलिस का सहयोग करें. ई-चालान की जानकारी एवं ऑनलाइन भुगतान हेतु आधिकारिक वेबसाइट: https://echallan.parivahan.nic.in और यातायात हेल्पलाइन नंबर 9479210632 यातायात पुलिस कमिश्नरेट रायपुर द्वारा जनहित में जारी. सुरक्षित रहें, जिम्मेदार बनें.
DCP ट्रैफिक ने आगे कहा कि आम लोगों की सुविधा एवं जनहित को ध्यान में रखते हुए पुलिस कमिश्नरेट रायपुर द्वारा ई-चालान की जानकारी प्राप्त करने और ऑनलाइन भुगतान की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए QR कोड की सुविधा शुरू की गई है. वाहन मालिक अपने मोबाइल फोन से QR कोड स्कैन कर अपने वाहन पर जारी ई-चालान की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. निर्धारित ऑनलाइन माध्यम से उसका भुगतान कर सकते हैं.
रायपुर पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला के मार्गदर्शन एवं पुलिस उपायुक्त यातायात डॉ. अर्चना झा के निर्देश पर में रायपुर शहर के सभी यातायात थानों के माध्यम से QR कोड को लोगों तक पहुंचाने की कार्रवाई की जा रही है. इसके अंतर्गत शहर के समस्त शासकीय कार्यालयों, पेट्रोल पंपों, ऑटो डीलर्स, बैंकों एवं थाना भवनों पर QR कोड चस्पा किए जा रहे हैं. ताकि आम लोगों को ई-चालान संबंधी जानकारी सहज एवं सुलभ रूप से प्राप्त हो सके.
इस पहल से वाहन मालिकों को ई-चालान की जानकारी प्राप्त करने के लिए बार-बार यातायात कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. ऑनलाइन भुगतान की प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक बनेगी. इसके साथ ही लंबित ई-चालान प्रकरणों के समयबद्ध निराकरण, यातायात नियमों के प्रति जागरूकता एवं नागरिकों की सहभागिता को बढ़ावा मिलेगा.
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