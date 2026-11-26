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रायपुर में ऑनलाइन ई चालान भुगतान हुआ आसान, यातायात पुलिस ने जारी किया QR कोड

रायपुर ट्रैफिक पुलिस क्यूआर कोड ( ETV Bharat Chhattisgarh )

रायपुर: शहर में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ ITMS कैमरों और यातायात पुलिस द्वारा निरंतर ई-चालान की कार्रवाई की जा रही है. ई-चालान जारी होने के बाद वाहन मालिकों के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से इसकी सूचना भी भेजी जाती है. इसके बावजूद कई वाहन मालिकों को ई-चालान की जानकारी प्राप्त करने और ऑनलाइन भुगतान की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी नहीं होने के कारण उनके चालान लंबित रह जाते हैं.

DCP ट्रैफिक डॉ. अर्चना झा ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करें. अपने वाहन पर जारी ई-चालान की जानकारी नियमित रूप से प्राप्त कर समय पर भुगतान सुनिश्चित करें. QR कोड सुविधा का लाभ उठाएं और यातायात व्यवस्था को सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित बनाने में यातायात पुलिस का सहयोग करें. ई-चालान की जानकारी एवं ऑनलाइन भुगतान हेतु आधिकारिक वेबसाइट: https://echallan.parivahan.nic.in और यातायात हेल्पलाइन नंबर 9479210632 यातायात पुलिस कमिश्नरेट रायपुर द्वारा जनहित में जारी. सुरक्षित रहें, जिम्मेदार बनें.