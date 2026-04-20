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भरतपुर के बांके बिहारी मंदिर में बंदरों ने तोड़े तार, ऑनलाइन दर्शन ठप, ठेकेदार गायब

यह थी योजना : भरतपुर के बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए करीब दो साल पहले ऑनलाइन लाइव दर्शन की व्यवस्था शुरू की गई थी. इसका उद्देश्य उन लाखों भक्तों को राहत देना था, जो किसी कारणवश मंदिर तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन घर बैठे ठाकुरजी के दर्शन करना चाहते हैं. इस व्यवस्था को लागू करने के लिए देवस्थान विभाग ने एक निजी संवेदक (ठेकेदार) को करीब पांच साल के लिए करीब 5 लाख रुपए का ठेका दिया, जिसमें कैमरे इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस और संचालन का जिम्मा सौंपा था. शुरुआती दौर में यह व्यवस्था सफल भी रही. मंदिर के पट खुलते ही लाइव प्रसारण शुरू हो जाता था. इससे श्रद्धालुओं को वास्तविक समय में दर्शन का अनुभव मिलता था और यह सुविधा तेजी से लोकप्रिय हो गई थी.

भरतपुर : शहर के लोहागढ़ किले में स्थित बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए शुरू की गई ऑनलाइन लाइव दर्शन व्यवस्था पिछले कई माह से पूरी तरह ठप पड़ी है. बंदरों की ओर से तार तोड़े जाने से शुरू हुई तकनीकी समस्या अब लापरवाही में बदलती नजर आ रही है, क्योंकि जिम्मेदार ठेकेदार से विभाग का संपर्क तक नहीं हो पा रहा. नोटिस दिए जा चुके हैं, लेकिन समाधान अब भी अधर में है.

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बंदरों ने काटे तार : देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त मुकेश मीणा ने बताया कि इसका मुख्य कारण बंदरों की ओर से बिजली और इंटरनेट के तारों को नुकसान पहुंचाना रहा. भरतपुर क्षेत्र में बंदरों की समस्या पहले से ही गंभीर है और मंदिर परिसर भी इससे अछूता नहीं है. तकनीकी खराबी को समय रहते ठीक किया जा सकता था, लेकिन यहां मामला लापरवाही की ओर बढ़ गया. विभाग की ओर से संवेदक को कई बार लिखित नोटिस जारी कर व्यवस्था को जल्द दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए, लेकिन उसकी ओर से कोई काम नहीं किया गया. संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा है.

मंदिर के पट खुलते ही लाइव प्रसारण होता था (ETV Bharat Bharatpur)

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ऑनलाइन दर्शन की सुविधा बंद होने का सबसे अधिक असर उन श्रद्धालुओं पर पड़ा है, जो दूर-दराज के क्षेत्रों में रहते हैं या स्वास्थ्य कारणों से मंदिर नहीं आ पाते. अब उनके लिए यह सेवा पूरी तरह बंद हो चुकी है. श्रद्धालु महेश चंद ने बताया कि वो बुजुर्ग हैं और घुटनों के दर्द से पीड़ित हैं. पहले घर बैठे ही बिहारी जी की आरती और दर्शन कर लेता था. हर दिन मंदिर जाना संभव नहीं होता, लेकिन अब काफी समय से ऑनलाइन दर्शन बंद हैं. अधिकारियों से निवेदन है कि इसे जल्द शुरू कराया जाए. वहीं, श्रद्धालु बृजमोहन ने कहा कि उम्र ज्यादा होने के कारण मंदिर की सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल है. पहले ऑनलाइन दर्शन से राहत मिल जाती थी, लेकिन अब यह सुविधा बंद है. इसे जल्द बहाल किया जाना चाहिए. सिर्फ बांके बिहारी मंदिर ही नहीं, बल्कि कैलादेवी झील मंदिर में भी ऑनलाइन दर्शन की सुविधा ठप पड़ी है.