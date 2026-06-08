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हरकी पैड़ी को लेकर विवादित बयान मामला, कथावाचक संजय कृष्ण के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत दर्ज

उनका यह वक्तव्य पूर्णतः असत्य, निराधार, भ्रामक एवं झूठ का पुलिंदा है. यह कथन समाज में भ्रम फैलाने वाला है और करोड़ों हिंदुओं की धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाने वाला है. बिना किसी तथ्य, प्रमाण और आधार के इस प्रकार का बयान देकर हरिद्वार की धार्मिक गरिमा, तीर्थ परंपराओं और सनातन धर्म की पवित्र मान्यताओं को बदनाम करने का प्रयास किया गया है.

'हरिद्वार में केवल एक ही घाट पर अस्थि विसर्जन कराया जाता है और वहां जाल लगाकर अस्थियों को एक-दो माह बाद बाहर निकाल लिया जाता है.उन्हें देहरादून स्थित प्लेट बनाने वाली फैक्ट्री में भेज दिया जाता है.'

डॉ. भव्य नारायण ने बताया कि उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से कथावाचक संजय कृष्ण भैया, वृंदावन वाले का एक वीडियो देखने को मिला, जिसमें उनके द्वारा सार्वजनिक रूप से यह कहा गया कि,

हरिद्वार: हर की पैड़ी पर होने वाले अस्थि विसर्जन कर्म को लेकर आपत्तिजनक बयान का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. हरिद्वार के तीर्थ पुरोहित डॉ. भव्य नारायण ने कथावाचक संजय कृष्ण भैया के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत की है. बयान वायरल होने के बाद श्री गंगा सभा के महामंत्री तन्मय वशिष्ठ ने कड़ी निंदा करते हुए मुकदमा दर्ज कराने की चेतावनी दी थी.

उन्होंने बताया कि, हरिद्वार विश्व प्रसिद्ध तीर्थनगरी है, जहां प्राचीन काल से हिंदू धर्मावलंबी अपने पित्रों के निमित्त वैदिक विधि-विधान के अनुसार अस्थि विसर्जन एवं अन्य धार्मिक संस्कार संपन्न करते आ रहे हैं. अस्थि विसर्जन हिंदू धर्म का अत्यंत पवित्र धार्मिक संस्कार है, जो करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था एवं विश्वास का विषय है. ऐसे पवित्र धार्मिक संस्कार के संबंध में इस प्रकार की मनगढ़ंत एवं अपमानजनक बातें सार्वजनिक रूप से कहना हिंदू धर्म, सनातन परंपराओं एवं करोड़ों श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं का सीधा-सीधा अपमान है. उनके बयान से हिंदू समाज में आक्रोश, भ्रम एवं अविश्वास उत्पन्न होना स्वाभाविक है.

यह कथन हिंदू धार्मिक परंपराओं के प्रति लोगों के मन में संदेह उत्पन्न करने और हरिद्वार की प्रतिष्ठा को धूमिल करने वाला है. इसके अतिरिक्त यह वक्तव्य तीर्थ पुरोहित समाज की साख और सम्मान को भी क्षति पहुंचाने वाला है. साथ ही इससे तीर्थनगरी हरिद्वार को बदनाम करने की दृष्टि से दिया गया है. भ्रामक एवं असत्य कथनों के माध्यम से हिंदू धर्म एवं उसकी पवित्र परंपराओं के प्रति जनमानस में अविश्वास उत्पन्न करने का प्रयास किया गया है. सोशल मीडिया के माध्यम से उक्त सामग्री का व्यापक प्रसार हुआ है, जिसके कारण करोड़ों श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं को गंभीर ठेस पहुंची है और समाज में अनावश्यक भ्रम एवं असंतोष की स्थिति उत्पन्न हुई है.

उन्होंने मांग की है कि संबंधित डिजिटल सामग्री को सुरक्षित कर उसकी जांच कराई जाए और मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाए. साथ ही निर्दोष सिद्ध होने तक के लिए उनकी सभी कथाओं पर विराम लगाने की मांग भी की है.

श्री गंगा सभा की ओर से तीर्थ पुरोहित डॉ. भव्य नारायण ने कथावाचक संजय कृष्ण भैया के खिलाफ ई-एफआईआर दर्ज कराई है. पुलिस इस मामले में मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई करे, ताकि आगे से कोई भी हिंदू धर्म के पौराणिक स्थलों के बारे में अशोभनीय और आपत्तिजनक टिप्पणी न कर सके.

-तन्मय वशिष्ठ, महामंत्री, श्री गंगा सभा-

मामले की जांच की जा रही है. ई-एफआईआर प्राप्त होने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

-कुंदन सिंह राणा, प्रभारी, हरिद नगर कोतवाली-

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