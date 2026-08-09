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बिहार में शिक्षा को AI का सहारा, 15 अगस्त से स्कूलों में भी ऑनलाइन पढ़ाई

क्या बोले सीएम?: कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार का इतिहास शिक्षा के क्षेत्र में बेहद गौरवशाली रहा है. यह क्षेत्र कभी दुनिया के प्रमुख शिक्षा केंद्रों में शामिल था. उन्होंने कहा कि बिहार ने अखंड भारत का सपना देखा था और ज्ञान की परंपरा भी इसी धरती से मजबूत हुई लेकिन समय के साथ शिक्षा व्यवस्था की स्थिति बदली है.

शिक्षा मंत्री ने कहा, 'चिंतन शिविर का उद्देश्य केवल अधिकारियों की बैठक करना नहीं है. इसके जरिए शिक्षा विभाग के विभिन्न स्तरों के बीच बेहतर समन्वय और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए स्पष्ट कार्ययोजना तैयार की जाएगी.'

मिथिलेश तिवारी ने कहा कि शिक्षक नियुक्ति को लेकर भी सरकार आगे बढ़ रही है. उन्होंने फिर से टीआरई-4 के तहत करीब 32 हजार पदों पर बहाली की बात कही. उन्होंने मॉडल स्कूलों का भी जिक्र करते हुए कहा कि इन स्कूलों को व्यवस्थित तरीके से संचालित करने की जरूरत है. उनका संकेत इस बात की ओर था कि बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं के साथ-साथ स्कूलों के संचालन और शैक्षणिक गतिविधियों पर भी लगातार नजर रखनी होगी.

"बिहार के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जा रहा है. आधुनिक दौर में डिजिटल जानकारी और तकनीकी समझ बच्चों की शिक्षा का जरूरी हिस्सा है. इसके साथ ही शिक्षक स्थानांतरण की समस्या को भी दूर करने के लिए सरकार ने काम किया है."- मिथिलेश तिवारी, शिक्षा मंत्री

शिक्षा विभाग में एआई बनेगा सपोर्ट सिस्टम: शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि विभाग में एआई के उपयोग की दिशा में काम किया जा रहा है. एआई शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने में सहयोग कर सकता है, लेकिन शिक्षकों का विकल्प नहीं बन सकता. उन्होंने स्पष्ट कहा कि एआई को शिक्षक का रिप्लेसमेंट बनाने की कोशिश व्यवस्था के लिए नुकसानदायक होगी.

शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने की कवायद: कार्यशाला में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020, शिक्षक स्थानांतरण, स्मार्ट क्लास, ई-शिक्षाकोष, एचआरएमएस, आईआईटी आधारित प्रयोगशालाओं, व्यावसायिक शिक्षा, डिजिटल नवाचार, इंटरनेट, सौर ऊर्जा, स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता जैसे विषयों पर चर्चा हो रही है. इसके साथ ही शिक्षा व्यवस्था में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेहतर इस्तेमाल को लेकर भी विशेष मंथन किया जा रहा है.

पटना: बिहार की शिक्षा व्यवस्था को तकनीक से जोड़ने, स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता सुधारने और विभागीय कामकाज को अधिक प्रभावी बनाने को लेकर पटना के अधिवेशन भवन में दो दिवसीय राज्यस्तरीय कार्यशाला सह चिंतन शिविर शुरू हुआ. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रविवार को इसका उद्घाटन किया. शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की. शिविर में शिक्षा विभाग के करीब 400 वरिष्ठ, क्षेत्रीय, जिला और प्रखंड स्तर के अधिकारी शामिल हुए.

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज सबसे बड़ी चिंता यह है कि शिक्षा समाज के हर वर्ग तक कैसे पहुंचे. आर्थिक रूप से सक्षम परिवार अपने बच्चों को बेहतर निजी स्कूलों या दूसरे राज्यों में पढ़ाने में सक्षम हैं लेकिन गरीब और वंचित परिवारों के बच्चों के लिए सरकारी स्कूल ही सबसे बड़ा सहारा हैं. इसलिए सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि गरीब बच्चे भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हासिल कर सकें.

बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने पर जोर: सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार के बच्चे पढ़ाई के लिए कोटा जैसे शहरों में जाते हैं और वहां बिहार के शिक्षक ही उन्हें पढ़ाते हैं. ऐसे में चिंतन का विषय यह है कि वही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बिहार में क्यों नहीं उपलब्ध कराई जा सकती. मुख्यमंत्री ने शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर कहा कि सरकार को बहाली तक चिंता करनी है लेकिन बहाली के बाद सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि शिक्षक स्कूल जाकर पढ़ा रहे हैं या नहीं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षक की पोस्टिंग कहां है, यह उतनी बड़ी चिंता नहीं है, जितना यह देखना जरूरी है कि वह अपने विद्यालय में जाकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं या नहीं. यदि कोई शिक्षक स्कूल नहीं जाता है और अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का यह चिंतन शिविर शिक्षा विभाग के अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारी याद दिलाने का भी माध्यम है कि सरकार की योजनाओं का अंतिम उद्देश्य बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराना है.

15 अगस्त से ऑनलाइन पढ़ाई: मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग की प्रस्तावित ऑनलाइन व्यवस्था का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि 15 अगस्त से ऐसी व्यवस्था शुरू करने की तैयारी है, जिसके तहत रात 11 बजे तक भी ऑनलाइन माध्यम से बच्चों को बिहार के शिक्षक पढ़ा सकेंगे. इस व्यवस्था के जरिए तकनीक का इस्तेमाल कर बच्चों तक गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सामग्री और शिक्षकों का सहयोग पहुंचाने की कोशिश होगी.

"राज्य सरकार का जोर इस बात पर है कि डिजिटल माध्यम को केवल तकनीकी सुविधा न बनाकर पढ़ाई की गुणवत्ता सुधारने के लिए इस्तेमाल किया जाए. हमारी सरकार युवाओं के साथ है, उनको यह भरोसा होना चाहिए कि सरकार उनकी बात सुन रही है और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए गंभीरता से काम कर रही है."- सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, बिहार

परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए बनेगी कमेटी: मुख्यमंत्री ने बिहार में प्रतियोगी और शैक्षणिक परीक्षाओं की व्यवस्था में सुधार को भी बड़ी चुनौती बताया. उन्होंने कहा कि परीक्षा व्यवस्था में कई स्तरों पर सुधार की जरूरत है और इसके लिए राज्यस्तरीय कमेटी गठित करने की योजना है. परीक्षा जैसे संवेदनशील सिस्टम में एक व्यक्ति की गलती भी पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर सकती है.

यदि प्रश्नपत्र लीक या परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी होती है तो युवाओं के बीच यह भावना पैदा होती है कि उनके साथ अन्याय हुआ है. सरकार के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा आयोजित करना बड़ी जिम्मेदारी है.

युवाओं से संवाद करेगी सरकार: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी. ऐसे मामलों में कानून के तहत सख्त प्रावधान लागू किए जाएंगे और दोषियों को जेल भेजने तक की कार्रवाई होगी. उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं की समस्याओं को सुनने के लिए उनसे संवाद करेगी. यदि किसी समस्या का समाधान नहीं हो पाता है तो मुख्यमंत्री स्तर पर भी नियमित संवाद की व्यवस्था की जा सकती है.

एआई, कंप्यूटर और अंग्रेजी पर विशेष जोर: मुख्यमंत्री ने कहा कि दुनिया तेजी से तकनीक के दौर में आगे बढ़ रही है और बिहार को भी इसमें पीछे नहीं रहना चाहिए. एआई का इस्तेमाल शिक्षा में बच्चों को बेहतर तरीके से पढ़ाने, सीखने की प्रक्रिया को मजबूत करने और शिक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए किया जाना चाहिए.

सीएम ने स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य करने पर जोर दिया. साथ ही कहा कि बच्चों की शिक्षा में अंग्रेजी भाषा का ज्ञान भी जरूरी है. शनिवार को स्कूलों में बच्चों को सामाजिक रूप से सशक्त बनाने वाली गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करने की बात भी उन्होंने कही.

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था में कई स्तरों पर सुधार की जरूरत है. यही वजह है कि राज्यस्तरीय चिंतन शिविर के माध्यम से अधिकारियों से लेकर स्कूल स्तर तक की व्यवस्था में बदलाव की दिशा तय करने की कोशिश की जा रही है. सरकार का लक्ष्य आधुनिक तकनीक, बेहतर शिक्षक, मजबूत परीक्षा व्यवस्था और गुणवत्तापूर्ण सरकारी शिक्षा के जरिए बिहार को फिर से शिक्षा के क्षेत्र में मजबूत पहचान दिलाना है.

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