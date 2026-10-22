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देहरादून में महिला जज से अभद्रता, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा, जानिए पूरा मामला

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महिला अधिकारी ने डालनवाला कोतवाली में जो तहरीर है, उसके मुताबिक 21 अक्टूबर शाम को करीब 6.11 बजे उन्होंने अपने आवास से मालदेवता क्षेत्र जाने के लिए ऑनलाइन कैब कंपनी से बाइक बुक की थी. बुकिंग के बाद बाइक पर एक व्यक्ति उन्हें लेने पहुंचा था.