शुरू हुई वंदे भारत स्लीपर की बुकिंग; जानें कितना है लग्जरी ट्रेन का किराया, क्या है शेड्यूल
ट्रेन रात 08:50 बजे वाराणसी से नई दिल्ली रवाना होगी. यह अगले दिन सुबह 06:10 बजे नई दिल्ली पहुंच जाएगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 2, 2026 at 8:34 AM IST|
Updated : November 2, 2026 at 8:53 AM IST
वाराणसी: उत्तर प्रदेश की पहली स्लीपर वंदे भारत की बुकिंग शुरू हो गई है. रेलवे ने इस लग्जरी ट्रेन का शेड्यूल भी जारी कर दिया है. 02 नवंबर से वाराणसी-नई दिल्ली वंदे भारत स्लीपर का रेगुलर संचालन शुरू हो जाएगा.
वाराणसी से नई दिल्ली जाने वाली ट्रेन की फर्स्ट एसी की सीटें रविवार को हीं फुल हो गईं. वहीं नई दिल्ली से वाराणसी आने वाली ट्रेन में दीपावली यानी 8 नवंबर तक थर्ड एसी से लेकर फर्स्ट एसी तक किसी तरह की कोई सीट उपलब्ध नहीं है.
क्या होगी टाइमिंग: वाराणसी-नई दिल्ली वंदे भारत स्लीपर सप्ताह में 6 दिन चलेगी. शुक्रवार को ट्रेन नहीं चलेगी. यह ट्रेन रोजाना रात 08:50 बजे वाराणसी से नई दिल्ली के लिए रवाना होगी. यह अगले दिन सुबह 06:10 बजे नई दिल्ली पहुंच जाएगी.
वहीं नई दिल्ली से वाराणसी के लिए वंदे भारत स्लीपर रात 09:40 पर चलेगी और अगले दिन सुबह 07:10 बजे वाराणसी पहुंचेगी. नई दिल्ली-वाराणसी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का शनिवारि को संचालन नहीं होगा. यानी शुक्रवार को यह वाराणसी से नहीं चलेगी और शनिवार को दिल्ली से नहीं चेलगी.
उत्तर रेलवे के वाराणसी जंक्शन के स्टेशन डायरेक्टर अर्पित गुप्ता ने बताया कि रेलवे की तरफ से 01 नवंबर की रात करीब 12:30 बजे इसकी बुकिंग जैसे ही शुरू हुई, हर कोई अपनी सुविधा के अनुसार टिकट बुक करने में लग गया. रविवार को रात तक यह लगभग पूरी तरह से फुल हो चुकी है.
वर्तमान समय में वाराणसी से दिल्ली तक चलने वाली वंदे भारत चेयर कार में सफर करने में 8 घंटे का समय लगता है. वही स्लीपर वंदे भारत 9 घंटे 20 मिनट में आराम से पहुंचाएगी. स्लीपर वंदे भारत वाराणसी से रात्रि 8:50 पर चलकर वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर सेंट्रल, अलीगढ़ गाजियाबाद होते हुए नई दिल्ली पहुंचेगी.
बुकिंग और ट्रेन का किराया: IRCTC सहित अन्य बुकिंग वेबसाइट पर बुकिंग ओपन कर दी गई है. शेड्यूल के मुताबिक, ट्रेन नंबर 27421 वंदे भारत स्लीपर में एसी थर्ड का किराया 1915 रुपया है. वहीं, सेकंड एसी का किराया 2470 रुपए और फर्स्ट एसी का किराया 3030 रुपए निर्धारित किया गया है.
वाराणसी से दिल्ली तक जाने वाली स्वतंत्रता सेनानी में ऐसी थर्ड का किराया 1170 रुपए, सेकंड एसी का 1640 रुपए और फर्स्ट एसी का 2725 रुपया है. काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस में थर्ड एसी का किराया 1160 रुपए, सेकेंड एसी का 1645 और फर्स्ट एसी का किराया 2740 रुपए है.
शिवगंगा एक्सप्रेस में थर्ड एसी का किराया 1170 रुपए, सेकंड एसी का किराया 1640 और फर्स्ट एसी का किराया 2725 रुपए निर्धारित किया गया है. स्लीपर वंदे भारत थोड़ी महंगी है, लेकिन आराम और जल्दी पहुंचने में ट्रेन बेस्ट ऑप्शन है.
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