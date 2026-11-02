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शुरू हुई वंदे भारत स्लीपर की बुकिंग; जानें कितना है लग्जरी ट्रेन का किराया, क्या है शेड्यूल

शुरू हुई वंदेभारत स्लीपर की बुकिंग. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: उत्तर प्रदेश की पहली स्लीपर वंदे भारत की बुकिंग शुरू हो गई है. रेलवे ने इस लग्जरी ट्रेन का शेड्यूल भी जारी कर दिया है. 02 नवंबर से वाराणसी-नई दिल्ली वंदे भारत स्लीपर का रेगुलर संचालन शुरू हो जाएगा.

वाराणसी से नई दिल्ली जाने वाली ट्रेन की फर्स्ट एसी की सीटें रविवार को हीं फुल हो गईं. वहीं नई दिल्ली से वाराणसी आने वाली ट्रेन में दीपावली यानी 8 नवंबर तक थर्ड एसी से लेकर फर्स्ट एसी तक किसी तरह की कोई सीट उपलब्ध नहीं है.

क्या होगी टाइमिंग: वाराणसी-नई दिल्ली वंदे भारत स्लीपर सप्ताह में 6 दिन चलेगी. शुक्रवार को ट्रेन नहीं चलेगी. यह ट्रेन रोजाना रात 08:50 बजे वाराणसी से नई दिल्ली के लिए रवाना होगी. यह अगले दिन सुबह 06:10 बजे नई दिल्ली पहुंच जाएगी. वहीं नई दिल्ली से वाराणसी के लिए वंदे भारत स्लीपर रात 09:40 पर चलेगी और अगले दिन सुबह 07:10 बजे वाराणसी पहुंचेगी. नई दिल्ली-वाराणसी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का शनिवारि को संचालन नहीं होगा. यानी शुक्रवार को यह वाराणसी से नहीं चलेगी और शनिवार को दिल्ली से नहीं चेलगी. शानदार वंदे भारत स्लीपर ट्रेन. (Photo Credit: ETV Bharat) उत्तर रेलवे के वाराणसी जंक्शन के स्टेशन डायरेक्टर अर्पित गुप्ता ने बताया कि रेलवे की तरफ से 01 नवंबर की रात करीब 12:30 बजे इसकी बुकिंग जैसे ही शुरू हुई, हर कोई अपनी सुविधा के अनुसार टिकट बुक करने में लग गया. रविवार को रात तक यह लगभग पूरी तरह से फुल हो चुकी है.