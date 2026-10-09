मुंबई से चल रहा था ऑनलाइन सट्टा, दुर्ग पुलिस ने 10 को पकड़ा, हर महीने दी जाती थी 20 से 25 हजार सैलरी
म्यूल एकाउंट की जांच के दौरान दुर्ग पुलिस मुंबई में गैंग तक पहुंची.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 9, 2026 at 9:43 AM IST
दुर्ग: वैशाली नगर थाना पुलिस और ACCU की टीम ने मुंबई में दबिश देकर ऑनलाइन सट्टा एप का पैनल चलाने वाले मुख्य आरोपी सहित 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए सभी आरोपी अलग अलग जगहों के रहने वाले हैं, जो मुंबई में एक अपार्टमेंट में रहकर ऑनलाइन सट्टा के कारोबार से जुड़े थे.
दुर्ग पुलिस की मुंबई में कार्रवाई
दुर्ग शहर एएसपी शोभराज अग्रवाल ने बताया कि एंट्री साइबर क्राइम यूनिट को सूचना मिली कि कुछ युवकों के द्वारा म्यूल अकाउंट की मदद से ऑनलाइन सट्टे का संचालन किया जा रहा है. एक टीम गठित कर मुंबई के ठाणे भेजी गई. वहां एक अपार्टमेंट के 25वे माले पर दो किराए के मकान पर दबिश दी गई, जहां ऑनलाइन सट्टे का संचालन किया जा रहा था. पकड़े गए युवक रेड्डी अन्ना 162 और फेयरप्ले दर्पण नामक ऑनलाइन सट्टा एप का पैनल संचालित कर रहे थे.
मुख्य आरोपियों सहित 10 गिरफ्तार
एएसपी ने आगे बताया कि मुख्य आरोपी विष्णु तिवारी और मेहुल निषाद ऑनलाइन सट्टा पैनल संचालित करते थे. वे अलग अलग जगह रहने वाले युवकों को पैसे का लालच देकर पैनल संचालक कर रहे थे. मुख्य आरोपियों सहित 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. उनके मोबाइल और लैपटॉप से 31 म्यूल एकाउंट मिले हैं. हर रोज 3 से 5 लाख का लेनदेन हर रोज होता है. पिछले कई महीने से ये काम किया जा रहा था.
20 से 25 हजार तक मिलती थी सैलरी
पकड़े गए सभी आरोपी किराए के मकान पर ही 24 घंटे रहते थे, जिसके एवज में उनको 20 से 25 हजार तक सैलरी दी जाती थी. वही संतोष राम जो बिहार का रहने वाला जिसे सिर्फ बाहर से राशन, सामान सहित अन्य सामान लाने के लिए रख हुए थे. आरोपियों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर सट्टा के संबंध में जानकारी आदान प्रदान करते थे.
पकड़े गए आरोपियों के नाम
विष्णु तिवारी,मेहुल निषाद,अंकित निषाद,नितेश कुमार,नरेश कन्हाई,दीपक कश्यप,हर्षवर्धन निषाद,संतोष राम,भुवन देवांगन और चेतन ध्रुव.
बैंक खातों में करोड़ों का लेनदेन का खुलासा
पुलिस ने आरोपियों के पास से 4 लैपटाप, 31 मोबाइल फोन, बैंक खाता, एटीएम सहित करोड़ों का लेखा जेखा बरामद किया है. जब्त बैंक खाते में करोड़ों रुपए का लेनदेन का अभी तक खुलासा हुआ है. बैंक खाते और मोबाइल के डेटा खंगाला जा रहा है. सभी आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है.