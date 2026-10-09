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मुंबई से चल रहा था ऑनलाइन सट्टा, दुर्ग पुलिस ने 10 को पकड़ा, हर महीने दी जाती थी 20 से 25 हजार सैलरी

ऑनलाइन सट्टा दुर्ग ( ETV Bharat Chhattisgarh )

दुर्ग: वैशाली नगर थाना पुलिस और ACCU की टीम ने मुंबई में दबिश देकर ऑनलाइन सट्टा एप का पैनल चलाने वाले मुख्य आरोपी सहित 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए सभी आरोपी अलग अलग जगहों के रहने वाले हैं, जो मुंबई में एक अपार्टमेंट में रहकर ऑनलाइन सट्टा के कारोबार से जुड़े थे.

दुर्ग पुलिस की मुंबई में कार्रवाई दुर्ग शहर एएसपी शोभराज अग्रवाल ने बताया कि एंट्री साइबर क्राइम यूनिट को सूचना मिली कि कुछ युवकों के द्वारा म्यूल अकाउंट की मदद से ऑनलाइन सट्टे का संचालन किया जा रहा है. एक टीम गठित कर मुंबई के ठाणे भेजी गई. वहां एक अपार्टमेंट के 25वे माले पर दो किराए के मकान पर दबिश दी गई, जहां ऑनलाइन सट्टे का संचालन किया जा रहा था. पकड़े गए युवक रेड्डी अन्ना 162 और फेयरप्ले दर्पण नामक ऑनलाइन सट्टा एप का पैनल संचालित कर रहे थे.