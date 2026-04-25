आईपीएल ऑनलाइन सट्टा गिरोह का भंडाफोड़: दुर्ग पुलिस ने 5 आरोपियों को पकड़ा, कई राज्यों में फैला था नेटवर्क
दुर्ग पुलिस ने अलग-अलग राज्यों से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जुए के एक मामले से मिला बड़ा सुराग
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 25, 2026 at 9:01 PM IST
दुर्ग: जिले में ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले एक संगठित गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है. इस कार्रवाई में गिरोह के कुल पांच सदस्यों को अलग-अलग राज्यों और शहरों से गिरफ्तार किया गया है.
यूपी और महाराष्ट्र के भी आरोपी
पुलिस ने दो आरोपियों को भिलाई से, एक को महाराष्ट्र के गोंदिया से, एक को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से और एक आरोपी को रायपुर के देवपुरी इलाके से दबोचा है. दरअसल दुर्ग पुलिस लंबे समय से ऑनलाइन सट्टे के खिलाफ अभियान चला रही थी. इसी कड़ी में कुछ दिन पहले सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में जुए के एक मामले का खुलासा हुआ था.
पूछताछ में मिला सुराग, गोवा तक थे तार
जुए के मामले में पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ और तकनीकी जांच के दौरान एक बड़े नेटवर्क की जानकारी सामने आई. इसके बाद पुलिस ने गंभीरता से विवेचना शुरू की, जिसमें खुलासा हुआ कि यह गिरोह छत्तीसगढ़ के साथ-साथ गोवा और अन्य राज्यों में भी ऑनलाइन सट्टे का संचालन कर रहा था.
म्यूल अकाउंट से लेन-देन
जांच के दौरान यह भी सामने आया कि आरोपी म्यूल अकाउंट का उपयोग कर अवैध लेन-देन को अंजाम दे रहे थे, जिससे पुलिस की नजर से बचा जा सके. फिलहाल पुलिस ने सभी पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया जारी है.
26 मोबाइल समेत कई सामान जब्त
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 3 लैपटॉप, 26 मोबाइल फोन, 45 बैंक पासबुक, 76 एटीएम कार्ड और करीब 2 लाख 70 हजार रुपये नगद बरामद किए हैं. पुलिस का कहना है कि इस मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं.