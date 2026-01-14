ETV Bharat / state

WPL के मैचों पर ऑनलाइन सट्टे का खेल, पंचकूला में 7 आरोपी गिरफ्तार, लाखों रुपए कैश समेत इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद

यूपी-बेंगलुरु के मैच पर हार-जीत की बाजी: बीते 12 जनवरी की रात डिटेक्टिव स्टाफ के इंचार्ज मनदीप सिंह को गुप्त सूचना मिली कि सेक्टर-21 की एक किराए की कोठी में यूपी और बैंगलोर के बीच चल रहे क्रिकेट मैच पर हार-जीत की बाजी लगाई जा रही है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तुरंत दबिश दी तो आरोपी तकनीकी उपकरणों की मदद से ऑनलाइन सट्टा खिलाते रंगे हाथों पकड़े गए. आरोपियों की पहचान पवन महाजन (चंडीगढ़), अमित भाटिया (पंचकूला), समीर वाधवा (चंडीगढ़), अंकित अग्रवाल (पंचकूला), अनिल कुमार (चंडीगढ़), निपुण अरोड़ा (पंचकूला) और अंशु शर्मा (जम्मू) के रूप में हुई है.

पंचकूला: जिला पुलिस के डिटेक्टिव स्टाफ ने शहर के सेक्टर-21 स्थित एक कोठी में छापामारी कर वूमन प्रीमियर लीग के मैचों पर ऑनलाइन सट्टा लगाने वाले एक हाईटेक गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने मौके से सात आरोपियों को गिरफ्तार किया, जो मोबाइल और लैपटॉप के जरिए बड़े पैमाने पर सट्टेबाजी का काला कारोबार चला रहे थे.

ऑनलाइन सट्टा गिरोह के सात आरोपी गिरफ्तार (Etv Bharat)

एसीपी क्राइम अरविंद कंबोज ने बताया कि "पुलिस ने मौके से सात लाख रुपये नकद, 4 लैपटॉप, 46 मोबाइल फोन, 2 कंप्यूटर स्क्रीन, 3 टैबलेट और साउंड रिकॉर्डर समेत भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए हैं. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ जुआ अधिनियम की धारा 4(1) के तहत मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी किराए की कोठी का इस्तेमाल केवल अपने सट्टेबाजी के नेटवर्क को चलाने के लिए कर रहे थे."डीसीपी क्राइम एवं ट्रैफिक मनप्रीत सिंह सूदन ने बताया कि "गिरफ्तार आरोपियों में से समीर वाधवा, पवन महाजन और अमित भाटिया को 13 जनवरी को अदालत में पेश कर उनका एक दिन की पुलिस रिमांड लिया गया. पूछताछ पूरी होने के बाद सभी आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है." पुलिस फिलहाल इस मामले में अन्य संभावित कड़ियों की तलाश कर रही है.

अवैध सट्टेबाजी और जुआ गतिविधियों पर जीरो टॉलरेंस: पंचकूला पुलिस कमिश्नर (एडीजीपी) शिवास कविराज ने कहा कि "पंचकूला पुलिस किसी भी प्रकार की अवैध सट्टेबाजी और जुआ गतिविधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है. ये गिरोह आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर युवाओं और आम जनता को गुमराह कर रहा था. पुलिस ने आरोपियों को रिमांड पर लेकर गहन पूछताछ की है, ताकि इस सिंडिकेट की जड़ों तक पहुंचा जा सके. साथ ही ये पता लगाया जा सके कि इनके तार और कहां-कहां जुड़े हैं."