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दुर्ग में म्यूल एकाउंट के जरिए आईपीएल मैचों पर ऑनलाइन सट्टे का खुलासा

हैदराबाद से पकड़े गए 13 आरोपी. मास्टरमाइंड से पूछताछ में हुए कई खुलासे.

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ऑनलाइन सट्टे का खुलासा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 18, 2026 at 8:11 PM IST

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दुर्ग: म्यूल अकाउंट के जरिए आईपीएल मैचों पर सट्टा लगाने वाले गिरोह का पर्दाफाश पुलिस ने किया है. सट्टे का संचालन करने वाले 13 आरोपियों की गिरफ्तारी इस मामले में हैदराबाद से की है. पकड़े गए सभी आरोपी दुर्ग, भिलाई और भोपाल के रहने वाले हैं. इस मामले के मुख्य आरोपी कुणाल वर्मा सभी आरोपियों को पेमेंट बेस पर लेकर गया था.

पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के पास से लैपटॉप, मोबाइल नगदी सहित करोड़ों के ट्रांजेक्शन का लेखा-जेखा बरामद किया. पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है.

ऑनलाइन सट्टे का खुलासा (ETV Bharat)

म्यूल एकाउंट के जरिए आईपीएल मैचों पर ऑनलाइन सट्टा

छावनी थाना पुलिस को म्यूल एकाउंट के माध्यम से अवैध कामों को अंजाम दिए जाने की सूचना केंद्रीय गृह मंत्रालय से मिली. इसके बाद जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र में खाताधारकों के खिलाफ मामला दर्ज दर्ज कर जांच की गई. जांच के दौरान पुलिस को जानकारी लगी कि ढांचा भवन कुरूद निवासी कुणाल वर्मा के द्वारा 25 हजार में खाता दिया करता था. आरोपी कुणाल के द्वारा पासबुक, एटीएम, सिम, चेकबुक का इस्तेमाल कर ऑनलाइन सट्टे में प्राप्त रकम का लेनदेन डिपॉजिट विड्रॉल में करता था.

आरोप है कि आरोपी कुणाल श्याम Sat sport नाम का ऑनलाइन सट्टा खिलाता था. पुलिस ने कुणाल को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर बताया कि हैदराबाद के अल्फापुरम एसएस रेसिडेंसी, शमसाबाद के नक्षत्र सोसायटी और रोहित चौहान द्वारा H Lotas 13,CP 07, क्रेक पल्स के नाम से ऑनलाइन आईपीएल सट्टा स्थानीय लड़कों को लेकर चलाया जा रहा है.

आरोपी की निशानदेही पर एक्शन

आरोपी कुणाल की निशानदेही पर छापामार कार्रवाई करते हुए पुलिस ने विक्की साहू, अभिषेक भारती, गुफरान खान, राजकुमार पासवान, तुलेश्वर साहू, जेदखान, के श्रीनु, शेख सद्दाम, विकास निषाद, विकास राय, रोहित चौहान, कुणाल वर्मा और प्रतीक पटेल को गिरफ्तार किया.पुलिस ने आरोपियों के पास से 9 लैपटॉप, 46 मोबाइल, 23 बैंक पासबुक, 107 एटीएम, 20 सिम कार्ड, 2 लाख 57 हजार नगद समेत करोड़ों का ट्रांजेक्शन पकड़ा है.



दुर्ग डीआईजी का बयान

दुर्ग डीआईजी विजय अग्रवाल ने कहा, पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोगों के द्वारा म्यूल एकाउंट से अवैध ट्रांजेक्शन किया जा रहा है. 13 युवकों को गिरफ्तार कर पूछताछ करने पर म्यूल एकाउंट से अवैध ट्रांजेक्शन का खुलासा हुआ. इनके पास से विभिन्न बैंकों के पासबुक,चेक, एटीएम कार्ड,सिम कार्ड और नगदी रकम बरामद हुए. पुलिस ने आरोपियों के पास से मिले खातों में करोड़ों के लेनदेन का खुलासा हुआ है. मुख्य आरोपी कुणाल वर्मा के द्वारा इस ऑनलाइन आईएलपी सट्टा एप्प का संचालन कर रहा था. कुणाल द्वारा पैसे का लालच देकर युवकों को इस कार्य में शामिल किया था.

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