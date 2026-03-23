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ऑनलाइन सट्टा पर बड़ा एक्शन, किराए के मकान में दुर्ग पुलिस की छापामार कार्रवाई, 7 सटोरिए गिरफ्तार

दुर्ग पुलिस ने बताया कि 365 गेमिंग एप का संचालन किया जा रहा था. हारे हुए पैसे का डिपॉजिट म्यूल एकाउंट में किया जाता है.

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दुर्ग ऑनलाइन सट्टा पर कार्रवाई (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 23, 2026 at 9:11 AM IST

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दुर्ग: जामुल थाना पुलिस ने एक किराए के मकान में दबिश देकर छापामार कार्रवाई की. पुलिस ने मौके से 7 सटोरियों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपियों में कुछ रायपुर के रहने वाले हैं.

किराए के मकान में ऑनलाइन सट्टा

छावनी सीएसपी प्रशांत पैकरा ने घटना के बारे में जानकारी दी. सीएसपी ने बताया कि उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी सुन्दर विहार के फेस 2 के किराए के मकान में ऑनलाइन सट्टा संचालित किया जा रहा है. सूचना के आधार पर पुलिस ने रेड डाली. मौके से 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया.

ऑनलाइन सट्टा पर दुर्ग पुलिस की कार्रवाई (ETV Bharat Chhattisgarh)

सोशल मीडिया के जरिए गेमिंग एप का संचालन

पुलिस अधिकारी ने आगे बताया सभी आरोपी ड्रैगन टाइगर, अंदर-बाहर, तीन पत्ती, टेनिस, फुटबॉल और रूलेट जैसे खेलों को इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से ऑनलाइन सट्टा का गेम संचालित कर रहे थे. इसके लिए बाकायदा आईडी भी उपलब्ध भी करते थे. मोबाइल और लैपटॉप के माध्यम से सट्टा खिलाया जाता था. अलग अलग कंपनियों के सिम कार्ड और म्यूल बैंक खातों के माध्यम से अवैध लेनदेन होता था.

करोड़ों रुपये का अवैध कारोबार

पुलिस की प्राथमिक जांच में जानकारी लगी कि हर रोज 3 से 7 लाख तक का लेनदेन और करोड़ों रुपये के अवैध कारोबार का संचालन इस गिरोह में शामिल लोग कर रहे थे. छावनी सीएसपी प्रशांत पैकरा ने बताया कि मौके से 1 लाख कैश, 16 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, 7 बैंक पासबुक समेत इलेक्ट्रॉनिक साम्रगी बरामद किया गया है. सभी आरोपियों के खिलाफ जुआ अधिनियम एवं अन्य धाराओं के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर कोर्ट में पेश किया गया है.

पकड़े गए आरोपियों के नाम

  • पोषण निषाद
  • योगेश विश्वकर्मा
  • गौरव तिवारी
  • संजय जायसवाल
  • चुनेश निषाद
  • विक्रम उर्फ विक्की सिंह
  • उदल
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