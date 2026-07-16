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ऑनलाइन बेटिंग ऐप: विकास गर्ग 24 जुलाई तक ED रिमांड में, दुबई मॉरीशस यूएसए यूके में कई कंपनियां कराई रजिस्टर

बेटिंग ऐप से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने विकास गर्ग को दिल्ली से गिरफ्तार किया और ट्रांजिट रिमांड पर रायपुर लेकर पहुंची.

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ऑनलाइन बेटिंग ऐप (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 16, 2026 at 7:29 AM IST

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रायपुर: 14 जुलाई को प्रवर्तन निदेशालय ने महादेव सट्टा एप मामले में विकास गर्ग को दिल्ली से गिरफ्तार किया. इसके बाद विकास गर्ग को ट्रांजिट डिमांड पर रायपुर लाया गया. बुधवार को विकास गर्ग को रायपुर के कोर्ट में पेश किया गया. प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट से 10 दिनों की रिमांड की मांग की थी. जिसे कोर्ट ने मंजूर करते हुए 24 जुलाई तक प्रवर्तन निदेशालय को रिमांड दे दी है. विकास गर्ग 24 जुलाई तक प्रवर्तन निदेशालय की कस्टडी में रहेंगे. इस दौरान उससे महादेव सट्टा एप से कमाई गई अवैध संपत्ति की पूछताछ की जाएगी.

सट्टा ऐप से विकास गर्ग ने कमाए 940 करोड़

विकास गर्ग ने महादेव सट्टा एप से 940 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति कमाई थी. विकास गर्ग के कनेक्शन हरिशंकर टिंबरेवाल से भी था. हरिशंकर टिंबरेवाल के माध्यम से पैसा विकास गर्ग के पास जाता था. विकास गर्ग विदेश में अलग-अलग कंपनिया खोलकर इस पैसे को इन्वेस्ट करके शेयर मार्केट और दूसरी चीजों में लगाया करता था. प्रवर्तन निदेशालय की जानकारी में यह बात आई कि स्काई एक्सचेंज नाम का एक और एप संचालित करते हैं. जिसमें बेसिकली महादेव ऐप का पैसा वहां ट्रांसफर करके उस पैसे को शेयर कैपिटल के रूप में या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के नाम पर इंडियन इकॉनमी में इन्वेस्टमेंट किया करते थे.

ऑनलाइन बेटिंग ऐप में कार्रवाई के बारे में बताते हुए ईडी के वकील (ETV Bharat Chhattisgarh)

ऑनलाइन बेटिंग एप में जारी है ईडी की जांच और कार्रवाई

ईडी के अधिवक्ता सौरभ पांडेय ने बताया "महादेव सट्टा एप मामले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय की इन्वेस्टीगेशन जारी थी. जिसमें कुल मिलाकर पांच चालान पेश किए गए थे और सभी में अलग-अलग प्रकार के जो अभियुक्त थे. शुरुआत में जब इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ हुआ था तो महादेव सट्टा एप और सट्टे के द्वारा जो कमाई की गई उसमें जो लॉन्ड्रिंग की गई उसके संदर्भ में की गई. इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा तो हमने देखा कि महादेव सट्टा एप महादेव ऐप से लोगों ने सट्टे में पैसा कमाया. लेकिन इस पैसे का इन्वेस्टमेंट अलग-अलग जगह पर किया गया. प्रवर्तन निदेशालय की जानकारी में यह बात आई कि स्काई एक्सचेंज नाम का एक और ऐप संचालित करते हैं, जिसमें बेसिकली महादेव ऐप का पैसा वहां ट्रांसफर करके उस पैसे को शेयर कैपिटल के रूप में या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के नाम पर इंडियन इकॉनमी में इन्वेस्टमेंट किया करते थे."

अवैध रूप से कमाई गई संपत्ति को बैंक में कैश एंट्री

इन्वेस्टिगेशन को ईडी ने आगे बढ़ाया तो यह हमारी जानकारी में आई की विकास गर्ग नामक व्यक्ति का हरिशंकर टिंबरेवाल के साथ उनका कनेक्शन है. हरिशंकर टिंबरेवाल ने महादेव ऐप से जो पैसे कमाए हैं. उसको विकास गर्ग के माध्यम से दो प्रकार से भारत में इनफ्यूज किया है. पहला जो उनका सिस्टम था कि कैश को बैंक में एंट्री कर इन्फ्यूज करना. महादेव सट्टा एप में कैश कमाया है. उसको बैंक एंट्री प्रोवाइड करें. अलग-अलग व्यक्तियों के नाम के अकाउंट खुलवाकर अपना एम्पलाई बता करके salary payment बताया गया.

अवैध रूप से कमाई गई संपत्ति को बैंक में कैश एंट्री दिखाकर शेयर में इन्वेस्ट किया गया. दूसरे प्रकार की जो कार्रवाई की गई उसमें सिक्योर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाया गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाया गया, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाया गया. ऐसा करके सिक्योर बॉन्डस में भी पैसा लगाया गया. महादेव सट्टा एप का पैसा विकास गर्ग के पास आया. विकास गर्ग ने कई सारी कंपनियां दुबई, मॉरीशस, यूएसए, यूके में रजिस्टर कराई गई थी. विभिन्न इन्वेस्टमेंट के माध्यम से उसमें इनवेस्टमेंट किया गया.

विदेशों में थी कई कंपनियां

ईडी के अधिवक्ता सौरभ पांडेय ने आगे बताया कि विकास गर्ग ने USA में एक कंपनी रजिस्टर कराई थी और उस कंपनी वह बाकायदा ऐसा दिखाया गया कि बैंक करप्सी हो गई है. बैंक करप्सी कोड से 1175 करोड़ रुपए में लिया और एक दूसरी कंपनी के एसेट्स को 97 प्रतिशत एसेट्स को खरीदी की. उसके बाद शेयर कैपिटल मनी का काम विकास गर्ग ने शुरू किया. विकास गर्ग के पास जो एसेट्स थे उसको लिक्विडिफाई करना चालू किया. यह सब चीजे करते-करते विकास गर्ग ने अवैध संपत्ति के रूप में 940 करोड़ रुपए कमाए. 5 जून को 940 करोड रुपए को अंतरिम रूप से अटैच भी किया गया है.

वकील ने बताया कि कई बार विकास गर्ग को सेक्शन 50 का नोटिस देकर बुलाया गया. कई बार विकास गर्ग आए और कई बार नहीं आए. जब विकास गर्ग आया तो पूर्व में उन्होंने अपने स्टेटमेंट में जो बात कही थी और बाद में जो उन्होंने स्टेटमेंट में बताई थी उसमें विरोधाभास था. ऐसे कई सारे हमको सबूत मिले हैं. इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी था. 10 दिनों की रिमांड कोर्ट से मांगी थी और 24 जुलाई तक रिमांड मिली है.

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